Equador x Guatemala: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistosos Femininos - 01/07

Equador x Guatemala: Confira os palpites para o jogo válido pela Amistosos Femininos, que acontecerá no dia 01/07/2025 às 21h, no horário de Brasília.

As seleções femininas de Equador e Guatemala se enfrentam em um amistoso internacional que promete ser um teste importante para ambas as equipes.

Apesar de não estarem entre as principais forças do futebol feminino, as duas seleções buscam evolução e consistência em seus jogos. O Equador leva vantagem no histórico recente, o que o coloca como favorito para o confronto. Já a Guatemala tenta surpreender, mas terá que apresentar um futebol consistente para equilibrar as ações.

Equador x Guatemala Feminino: Palpites - Amistosos Femininos



⚽ Ambas Equipes Marcam - Sim



⚽ Resultado Final - Vitória do Equador Feminino



⚽ Under 2.5 gols



⚽ Total de Escanteios - Mais de 7.5



⚽ Handicap Asiático - Guatemala W +1.5



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar esses palpites, considerando o momento das equipes e suas performances recentes.

Dicas: Procure explorar outros mercados além do resultado do jogo, como cartões, escanteios e handicaps, que podem proporcionar boas oportunidades de apostas com odds interessantes.

Equador x Guatemala Feminino - Onde Assistir

O jogo será transmitido em casas de apostas online, como Superbet e Bet365, por meio de suas plataformas de streaming.