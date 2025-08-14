Dundee United x Rapid Vienna: Palpite, Odds +8, + 18 e Onde Assistir Liga Conferência

Confira os melhores palpite para Dundee United x Rapid Vienna, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Dundee United e Rapid Vienna se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Tannadice Park, na Escócia. No primeiro jogo, empate de 2x2. Dundee United x Rapid Vienna terá transmissão com vídeo e de graça das casas de apostas bet365 e Novibet, você pode acompanhar outros jogos da Liga Conferência Ao Vivo e de graça.

Palpites de Dundee United x Rapid Vienna: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Dundee United e Rapid Vienna para trazer as melhores dicas de apostas. O empate em 2x2 na primeira partida sugere um jogo aberto e com muitos gols. Selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de volta.



⚽ Qualificar-se - Dundee - Odd de 2.75 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.54 na Esportes da Sorte



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.56 na Betnacional



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Dundee United x Rapid Vienna

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Dundee United x Rapid Vienna. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Rapid Vienna e a tendência de jogos com muitos escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Total de Escantenios - Mais de 9.5 Odd de 1.81 na Stake



⚽ 1º Gol - Dundee United - Odd de 2.40 na Betnacional



⚽ Jogo decidido na Prorrogação - Sim - Odd de 6.20 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Dundee United x Rapid Vienna



⚽ Dupla Chance: Dundee ou Empate - Odd de 1.92 na Superbet



⚽ Ambas equipes Marcam ou Mais de 2.5 - Sim - Odd de 1.37 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.17 na Betnacional



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga Conferência para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Dundee United x Rapid Vienna



⚽ Dundee - Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.54 na Esportes da Sorte



⚽ Resultado Final - Dundee - Odd de 4.00 na Superbet



⚽ Resultado ao Intervalo - Dundee United - 4.40 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Dundee United x Rapid Vienna



⚽ Intervalo/Final - Empate/Dundee United - 8.50 na Stake



⚽ Placar Exato: 2x1 para o Rapid Vienna - Odd de 12.13 na Esportes da Sorte



⚽ Método de qualificação - Dundee United na Prorrogação - Odd de 18.00 na Superbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Dundee United x Rapid Vienna: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Dundee United x Rapid Vienna - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 14/08/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Tannadice Park, Dundee (Escócia)

Transmissão: Bet365 e Novibet



Como assistir Dundee United x Rapid Vienna

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Bet365 e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Dundee United e Rapid Vienna Chegam Para o Confronto

O Dundee United chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de vencer em casa após um empate em 2 a 2 na primeira partida. A equipe escocesa tem uma defesa mais sólida, com uma média de 0.7 gols sofridos na competição. No ataque, registrou uma média de 1.3 gols marcados e 4.0 escanteios, o que indica que precisa de mais efetividade. O Dundee United buscará ser mais ofensivo para conseguir a vitória e se classificar.

O Rapid Vienna tem a vantagem do empate com gols e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe austríaca tem uma defesa mais vulnerável, com uma média de 1.3 gols sofridos por jogo, mas um ataque mais forte, com uma média de 2.7 gols marcados e 8.7 escanteios. O Rapid Vienna tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.