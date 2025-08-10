- D
Dundee United x Hearts: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Escócia - 10/08
Dundee United x Hearts: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Dundee United e Hearts se enfrentam em mais uma partida da Liga Escócia. A bola rola pelas 11:00 (horário de Brasília) no Estádio Tannadice Park, Escócia no dia 10 de agosto.
Dundee United x Hearts: Nossas 3 Melhores Dicas
- Resultado do jogo para a vitória do Hearts - odd pagando 1.90 na Esportes da Sorte
- Total de Gols - Acima de 1.5 - odd pagando 1.23 na Esportes da Sorte
- Dupla Chance - Empate ou Fora - odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte
Resultado do jogo para a vitória do Hearts: a equipe é a favorita, e essa é uma aposta com boas chances de retorno
Total de Gols - Acima de 1.5: as odds indicam que há uma alta probabilidade de o jogo ter mais de 1.5 gols. Com uma odd de 1.23, esta é a aposta mais segura entre as opções de "Total Gols"
Dupla Chance - Empate ou Fora: essa aposta cobre dois dos três resultados possíveis, dando uma boa margem de segurança caso o Hearts não consiga vencer.
Dundee United x Hearts: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Tudo que precisa saber do jogo Dundee United x Hearts:
- ⚽️ Confronto: Dundee United x Hearts - Liga Escócia
- 📅 Data: 10/08/2025
- ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Tannadice Park, Escócia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Dundee United x Hearts: Escalações prováveis
Dundee United: Yevhenii Kucherenko; Iurie Iovu, Bert Esselink, Krisztián Keresztes, Vicko Sevelj; Will Ferry, Craig Sibbald, Isaac Pappoe, Panutche Camará; Max Watters, Zac Sapsford.
Hearts: Zander Clark; Christian Borchgrevink, Harry Milne, Stuart Findlay, Frankie Kent; Oisin McEntee, Craig Halkett, Cameron Devlin, Blair Spittal; Cláudio Braga, Lawrence Shankland.
Dundee Utd x Heart Of Midlothian: Palpite do Dia
Dundee Utd x Heart Of Midlothian: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dundee Utd x Heart Of Midlothian: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
