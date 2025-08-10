Assine UOL
Premiership - United Kingdom
Dundee United x Hearts: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Escócia - 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
10.08.2025
Atualizado em
10.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Dundee United x Hearts: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Dundee United e Hearts se enfrentam em mais uma partida da Liga Escócia. A bola rola pelas 11:00 (horário de Brasília) no Estádio Tannadice Park, Escócia no dia 10 de agosto.


Dundee United x Hearts: Nossas 3 Melhores Dicas



  • Resultado do jogo para a vitória do Hearts - odd pagando 1.90 na Esportes da Sorte

  • Total de Gols - Acima de 1.5 - odd pagando 1.23 na Esportes da Sorte

  • Dupla Chance - Empate ou Fora - odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte


Resultado do jogo para a vitória do Hearts: a equipe é a favorita, e essa é uma aposta com boas chances de retorno


Total de Gols - Acima de 1.5: as odds indicam que há uma alta probabilidade de o jogo ter mais de 1.5 gols. Com uma odd de 1.23, esta é a aposta mais segura entre as opções de "Total Gols"


Dupla Chance - Empate ou Fora: essa aposta cobre dois dos três resultados possíveis, dando uma boa margem de segurança caso o Hearts não consiga vencer.


Dundee United x Hearts: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Tudo que precisa saber do jogo Dundee United x Hearts:



  • ⚽️ Confronto: Dundee United x Hearts - Liga Escócia

  • 📅 Data: 10/08/2025

  • ⏰ Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Tannadice Park, Escócia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Dundee United x Hearts: Escalações prováveis


Dundee United: Yevhenii Kucherenko; Iurie Iovu, Bert Esselink, Krisztián Keresztes, Vicko Sevelj; Will Ferry, Craig Sibbald, Isaac Pappoe, Panutche Camará; Max Watters, Zac Sapsford.


Hearts: Zander Clark; Christian Borchgrevink, Harry Milne, Stuart Findlay, Frankie Kent; Oisin McEntee, Craig Halkett, Cameron Devlin, Blair Spittal; Cláudio Braga, Lawrence Shankland.

Dundee Utd x Heart Of Midlothian: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dundee Utd x Heart Of Midlothian: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Premiership
Heart Of Midlothian
0 - 1
Dundee Utd
2024 Premiership
Dundee Utd
0 - 1
Heart Of Midlothian
2024 Premiership
Heart Of Midlothian
0 - 1
Dundee Utd
2022 Premiership
Heart Of Midlothian
3 - 1
Dundee Utd
2022 Premiership
Dundee Utd
2 - 2
Heart Of Midlothian

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Dundee Utd
Empate
Heart Of Midlothian

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

