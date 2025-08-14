Assine UOL
Drita
UEFA Europa League - World Wide
FCSB
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.7
x
3.7
2
1.9
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.55
x
3.75
2
1.95
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.6
x
3.6
2
1.95
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 14:30

Drita x FCSB: Palpite, Odds Altas +9, Onde Assistir, Liga Europa - 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Drita x FCSB com odds altas e palpite placar exato. O confronto válido pela Liga Europa acontece nesta quinta-feira (14/08), às 15h00 (horário de Brasília), no Pristina City Stadium.


Após o emocionante jogo de ida, vencido pelo FCSB por 3 a 2, a disputa segue aberta, e as duas equipes chegam motivadas para garantir vaga na próxima fase.


O duelo promete muita intensidade, com o Drita buscando reverter o placar agregado e o FCSB tentando segurar a vantagem fora de casa. Aqui você encontrará melhores palpites, prognósticos detalhados e odds altas para o confronto, além de informações sobre onde assistir e como as equipes chegam para o jogo.


Drita x FCSB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do FCSB - odd 1.89

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.71

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.85


O palpite do dia indica uma partida movimentada e com gols para os dois lados. O FCSB mostrou mais poder ofensivo no jogo de ida, mas o Drita tem um histórico positivo como mandante na competição.


O mercado “Ambas Marcam” ganha força devido às defesas instáveis e ao cenário de jogo aberto. Já o “Mais de 2.5 gols” se encaixa no padrão ofensivo recente das equipes.


🚀 Drita x FCSB Palpite com odds altas



  • 🔵 Palpite: Jogo decidido na prorrogação - odd 9.00

  • 🟢 Palpite: Placar Exato Drita vence por 2-1 - odd 9.70

  • 🟡 Palpite: FCSB vence & ambas marcam - odd 3.75


As estatísticas mostram que o Drita é perigoso em casa e costuma marcar mesmo contra adversários mais fortes. A aposta de vitória por 2-1 do Drita é ousada, mas encontra suporte no equilíbrio defensivo do FCSB fora de casa. Já o cenário de prorrogação é viável se o Drita vencer por um gol de diferença.


Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Drita x FCSB


🔥 Drita classifica-se na prorrogação - odd 24.00
🔥 FCSB vence por 3-2 novamente - odd 31.00


A vitória do Drita na prorrogação é uma aposta arriscada, mas possível caso a equipe consiga igualar o agregado no tempo normal. O placar exato repetindo o 3-2 do jogo de ida favorece o FCSB e paga muito bem devido à baixa probabilidade, mas com forte valor para apostadores que buscam retorno elevado.


💰 Palpites de Odds Baixas Drita x FCSB


• 🔵 Mais de 0.5 gols no 1º tempo - odd 1.38
• 🟢 FCSB para se classificar - odd 1.15
• 🟡 Chance dupla X2 - odd 1.25


Informações do Jogo: Drita x FCSB - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Drita x FCSB – Liga Europa

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Pristina City Stadium, Pristina

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada


Para mais análises, acesse nosso palpite de futebol para hoje e confira prognósticos de outros jogos do dia.


📺 Onde Assistir Drita x FCSB


Não há transmissão oficial confirmada no Brasil. Algumas casas de apostas, como Bet365, Superbet e Novibet, oferecem transmissão ao vivo mediante conta ativa e verificada.


Como Drita e FCSB Chegam Para o Confronto


O Drita vem de uma campanha sólida em casa, com boa média de gols marcados, mas terá que lidar com a pressão de reverter a derrota sofrida na Romênia. A equipe aposta no apoio da torcida e na eficiência ofensiva de Blerim Krasniqi, um dos destaques da temporada. No entanto, o setor defensivo preocupa, já que sofreu gols em praticamente todos os jogos da competição.


FCSB, por sua vez, chega embalado pela vitória no primeiro jogo e pela boa fase ofensiva. Com destaque para Daniel Birligea e Jordan Gele, o time romeno tem mantido alta média de finalizações e conversão em gols. A prioridade será administrar a vantagem e explorar os contra-ataques, mas o histórico defensivo fora de casa exige atenção redobrada.

Drita x FCSB: Palpite do Dia

FCSB Vence
1.95
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Dundee Utd - Rapid Vienna
2
1.58
Austria Vienna - Baník Ostrava
1
1.58
Dender - Anderlecht
2
1.92
Múltipla
4.79
x
Aposta
20
=
Ganhos
95.86
Drita x FCSB: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Drita x FCSB: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
FCSB
3 - 2
Drita

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Drita
Empate
FCSB

Jogo Responsável


Aposte com consciência e lembre-se de que o principal objetivo é se divertir. Defina limites e nunca arrisque mais do que pode perder. Respeite sempre o Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites