Borussia x Sporting: Palpites, estatísticas e escalações | 19/02/2025

Provável escalação do Sporting

No jogo em Lisboa o técnico Rui Borges não tinha força máxima, entre eles Gyokeres que começou a partida no banco de reserva e Hjulmand lesionado. Os dois jogadores participaram do confronto no último sábado e devem retornar a equipe titular. O Sporting deve ir a campo com o seguinte time:

⚽️ Rui Silva; Fresneda, Diomande, Juste e Matheus Reis; Hjulmand, João Simões; Quenda, Francisco Trincão, Daniel Bragança e Gyokeres. Técnico: Rui Borges.

Borussia x Sporting: Quem vai ganhar?

A classificação do Borussia parece uma questão de tempo. Afinal, os 3x0 no jogo de ida dá uma grande vantagem a equipe da casa. Porém, as odds para o Resultado Final são bem atrativas, já que a equipe alemã vem de altos e baixos na temporada 2024/25.

Realsbet