Djibouti x Burkina Faso: Palpite Odds +5, +19, Onde Assistir, Eliminatórias, 05/09

Djibuti x Burkina Faso: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, sem transmissão para o Brasil.

O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo A do torneio. Burkina Faso está em uma posição superior, na 2ª colocação com 11 pontos, enquanto o Djibuti está na lanterna, na 6ª posição com apenas 1 ponto. O Burkina Faso chega com um desempenho ofensivo superior e tem um histórico de três vitórias e nenhuma derrota contra o Djibuti.

Djibuti x Burkina Faso Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: Burkina Faso - odd 1.07

🎯 Palpite: Burkina Faso Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 1.56

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Não - odd 2.14



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na enorme superioridade do Burkina Faso, que está na 2ª colocação no campeonato e tem um desempenho ofensivo espetacular. O time tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e tem 83% de jogos com mais de 2.5 gols. O Djibuti, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 3.33 gols sofridos por jogo, e tem 33% dos jogos sem marcar gols. O mercado de gols se mostra uma boa opção, já que o Burkina Faso deve ter um domínio de jogo, que pode levar a um placar elástico. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

Palpites Alternativos Djibuti x Burkina Faso



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.24

🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.24

🎯 Palpite: 1º Gol: Burkina Faso - odd 1.10



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Burkina Faso, que deve dominar a partida. A aposta em um placar com muitos gols é uma boa opção, já que o Burkina Faso tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' também é uma boa opção, já que o Djibuti tem uma média de 0.67 gols marcados por jogo. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.

💰 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Burkina Faso (-2.5) - odd 1.82

🟢 Palpite: Burkina Faso - Total: Mais de 1.5 - odd 1.20

🟡 Palpite: Empate Ou Burkina Faso - odd 1.01



⚖️ Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Burkina Faso - Gols Exatos: 2 - odd 4.05

🟢 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 4.10

🟡 Palpite: Faixa De Gols: 4-6 - odd 2.58



🚀 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Djibouti Ou Empate - odd 5.75

🟢 Palpite: Placar Exato 0:4 - odd 5.59

🟡 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 19.43



Djibuti x Burkina Faso: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Djibuti e Burkina Faso é crucial para o Burkina Faso, que busca se consolidar no topo da tabela e manter a briga pela liderança do grupo. O Djibuti, por sua vez, tentará surpreender jogando fora de casa, mas o histórico recente e as estatísticas não estão a seu favor. O jogo promete ser de muitos gols, já que o Burkina Faso vem de uma sequência de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Djibuti x Burkina Faso - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

📅 Data: 05/09/25



⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau



📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil



Como Djibuti e Burkina Faso Chegam Para o Confronto

O Djibuti chega para a partida com apenas 1 ponto em 6 jogos. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições e não vence há 6 jogos. O desempenho do Djibuti é frágil, com uma média de 0.67 gols marcados e 3.33 gols sofridos por jogo.

O Burkina Faso tem 11 pontos em 6 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. O desempenho global do Burkina Faso é superior ao do Djibuti, com uma média de 2.17 gols marcados e 1.17 gols sofridos por jogo. No confronto direto, o Burkina Faso venceu todos os três jogos contra o Djibuti.