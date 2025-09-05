Assine UOL
Djibouti
World Cup - Qualification Africa
Burkina Faso
  • D
  • D
  • V
  • D
  • E
Djibouti x Burkina Faso: Palpite Odds +5, +19, Onde Assistir, Eliminatórias, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Djibuti x Burkina Faso: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, sem transmissão para o Brasil.


O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo A do torneio. Burkina Faso está em uma posição superior, na 2ª colocação com 11 pontos, enquanto o Djibuti está na lanterna, na 6ª posição com apenas 1 ponto. O Burkina Faso chega com um desempenho ofensivo superior e tem um histórico de três vitórias e nenhuma derrota contra o Djibuti.


Djibuti x Burkina Faso Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final: Burkina Faso - odd 1.07

  • 🎯 Palpite: Burkina Faso Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 1.56

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Não - odd 2.14


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na enorme superioridade do Burkina Faso, que está na 2ª colocação no campeonato e tem um desempenho ofensivo espetacular. O time tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e tem 83% de jogos com mais de 2.5 gols. O Djibuti, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 3.33 gols sofridos por jogo, e tem 33% dos jogos sem marcar gols. O mercado de gols se mostra uma boa opção, já que o Burkina Faso deve ter um domínio de jogo, que pode levar a um placar elástico. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


Palpites Alternativos Djibuti x Burkina Faso



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.24

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.24

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Burkina Faso - odd 1.10


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Burkina Faso, que deve dominar a partida. A aposta em um placar com muitos gols é uma boa opção, já que o Burkina Faso tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' também é uma boa opção, já que o Djibuti tem uma média de 0.67 gols marcados por jogo. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.


💰 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Burkina Faso (-2.5) - odd 1.82

  • 🟢 Palpite: Burkina Faso - Total: Mais de 1.5 - odd 1.20

  • 🟡 Palpite: Empate Ou Burkina Faso - odd 1.01


⚖️ Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Burkina Faso - Gols Exatos: 2 - odd 4.05

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 4.10

  • 🟡 Palpite: Faixa De Gols: 4-6 - odd 2.58


🚀 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Djibouti Ou Empate - odd 5.75

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 0:4 - odd 5.59

  • 🟡 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 19.43


Djibuti x Burkina Faso: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Djibuti e Burkina Faso é crucial para o Burkina Faso, que busca se consolidar no topo da tabela e manter a briga pela liderança do grupo. O Djibuti, por sua vez, tentará surpreender jogando fora de casa, mas o histórico recente e as estatísticas não estão a seu favor. O jogo promete ser de muitos gols, já que o Burkina Faso vem de uma sequência de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Djibuti x Burkina Faso - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

  • 📅 Data: 05/09/25

  • ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil


Como Djibuti e Burkina Faso Chegam Para o Confronto


O Djibuti chega para a partida com apenas 1 ponto em 6 jogos. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições e não vence há 6 jogos. O desempenho do Djibuti é frágil, com uma média de 0.67 gols marcados e 3.33 gols sofridos por jogo.


O Burkina Faso tem 11 pontos em 6 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. O desempenho global do Burkina Faso é superior ao do Djibuti, com uma média de 2.17 gols marcados e 1.17 gols sofridos por jogo. No confronto direto, o Burkina Faso venceu todos os três jogos contra o Djibuti.

Djibouti x Burkina Faso: Palpite do Dia

Djibouti x Burkina Faso: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Djibouti x Burkina Faso: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Burkina Faso
4 - 1
Djibouti
2022 World Cup - Qualification Africa
Burkina Faso
2 - 0
Djibouti
2022 World Cup - Qualification Africa
Djibouti
0 - 4
Burkina Faso

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Djibouti
Empate
Burkina Faso

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

