- D
- D
- D
- V
- E
- D
- D
- V
- D
- E
Djibouti x Burkina Faso: Palpite Odds +5, +19, Onde Assistir, Eliminatórias, 05/09
Djibuti x Burkina Faso: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 7ª rodada das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo, que acontece nesta sexta-feira (05/09), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau, sem transmissão para o Brasil.
O jogo é válido pela fase de grupos do Grupo A do torneio. Burkina Faso está em uma posição superior, na 2ª colocação com 11 pontos, enquanto o Djibuti está na lanterna, na 6ª posição com apenas 1 ponto. O Burkina Faso chega com um desempenho ofensivo superior e tem um histórico de três vitórias e nenhuma derrota contra o Djibuti.
Djibuti x Burkina Faso Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Burkina Faso - odd 1.07
- 🎯 Palpite: Burkina Faso Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 1.56
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Mais De 2.5 E Não - odd 2.14
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam na enorme superioridade do Burkina Faso, que está na 2ª colocação no campeonato e tem um desempenho ofensivo espetacular. O time tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e tem 83% de jogos com mais de 2.5 gols. O Djibuti, por sua vez, tem um desempenho defensivo inferior, com uma média de 3.33 gols sofridos por jogo, e tem 33% dos jogos sem marcar gols. O mercado de gols se mostra uma boa opção, já que o Burkina Faso deve ter um domínio de jogo, que pode levar a um placar elástico. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
Palpites Alternativos Djibuti x Burkina Faso
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.24
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.24
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Burkina Faso - odd 1.10
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar a superioridade do Burkina Faso, que deve dominar a partida. A aposta em um placar com muitos gols é uma boa opção, já que o Burkina Faso tem uma média de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida. A aposta em 'Ambos Os Times Marcam - Não' também é uma boa opção, já que o Djibuti tem uma média de 0.67 gols marcados por jogo. No dossiê de odds fornecido, não há mercados de escanteios ou cartões para este jogo.
💰 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Burkina Faso (-2.5) - odd 1.82
- 🟢 Palpite: Burkina Faso - Total: Mais de 1.5 - odd 1.20
- 🟡 Palpite: Empate Ou Burkina Faso - odd 1.01
⚖️ Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Burkina Faso - Gols Exatos: 2 - odd 4.05
- 🟢 Palpite: Gols Exatos: 3 - odd 4.10
- 🟡 Palpite: Faixa De Gols: 4-6 - odd 2.58
🚀 Djibuti x Burkina Faso: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Djibouti Ou Empate - odd 5.75
- 🟢 Palpite: Placar Exato 0:4 - odd 5.59
- 🟡 Palpite: 1º Gol: Nenhum - odd 19.43
Djibuti x Burkina Faso: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Djibuti e Burkina Faso é crucial para o Burkina Faso, que busca se consolidar no topo da tabela e manter a briga pela liderança do grupo. O Djibuti, por sua vez, tentará surpreender jogando fora de casa, mas o histórico recente e as estatísticas não estão a seu favor. O jogo promete ser de muitos gols, já que o Burkina Faso vem de uma sequência de 2.17 gols marcados por jogo e o Djibuti sofre em média 3.33 gols por partida.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Djibuti x Burkina Faso - Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo
- 📅 Data: 05/09/25
- ⏰ Horário: 13h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional 24 de Setembro, em Bissau
- 📺 Transmissão: Sem transmissão para o Brasil
Como Djibuti e Burkina Faso Chegam Para o Confronto
O Djibuti chega para a partida com apenas 1 ponto em 6 jogos. O time vem de uma sequência de duas derrotas seguidas em todas as competições e não vence há 6 jogos. O desempenho do Djibuti é frágil, com uma média de 0.67 gols marcados e 3.33 gols sofridos por jogo.
O Burkina Faso tem 11 pontos em 6 jogos, o que mostra uma boa fase no campeonato. O time tem uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há três jogos. O desempenho global do Burkina Faso é superior ao do Djibuti, com uma média de 2.17 gols marcados e 1.17 gols sofridos por jogo. No confronto direto, o Burkina Faso venceu todos os três jogos contra o Djibuti.
Djibouti x Burkina Faso: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Djibouti x Burkina Faso: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Djibouti x Burkina Faso: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de entretenimento, mas é crucial entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- V
Rapid Vienna Vence
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
Amazonas Vence
- D
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- V
Israel Vence
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- V
- D
- V
Slovenia Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- E
- V
- V
- D
- D
Ivory Coast Vence
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- D
Italy Vence