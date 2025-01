Dínamo Zagreb x Milan: palpites e estatísticas - Champions League 29/01

Dínamo Zagreb x Milan: Quem vai ganhar?

O principal favorito a vencer é o Milan. Pelo menos é o que garantem as bets que consultamos. Elas colocam os italianos como os prováveis vencedores da partida, de acordo com as cotações exibidas.

Para as bets, a probabilidade de vitória do Milan gira entre 64% e 66%. Já para o empate, a probabilidade é de 21% a 22%. A vitória do Dínamo é avaliada com 18% a 19% de acontecer.

Veja as contações para cada cenário a seguir!

bet365