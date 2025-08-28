Dinamo Tirana x Jagiellonia: Palpite, Odds +5 e Onde Assistir Liga Conferência 28/08

Confira os melhores palpites para Dinamo Tirana x Jagiellonia, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Dinamo Tirana e Jagiellonia se enfrentam pela segunda partida dos playoffs da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília) no Air Albania Stadium. No primeiro jogo, vitória de 3x0 do Jagiellonia. Dinamo Tirana x Jagiellonia terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet e Superbet.

Palpites de Dinamo Tirana x Jagiellonia: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Dinamo Tirana e Jagiellonia para trazer as melhores dicas de apostas. Com a vantagem de 3x0, o Jagiellonia é o grande favorito para a classificação. O jogo deve ser aberto, com o Dinamo buscando o ataque para reverter o placar adverso.



⚽ Resultado Final - Empate - Odd de 4.00 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.64 na Novibet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.72 na Stake



Palpites Alternativos Dinamo Tirana x Jagiellonia



⚽ Chance Dupla - 1X - Odd de 2.10 na Novibet



⚽ Total de Cartões - Mais de 4.5 - Odd de 2.65 na Superbet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.87 na Stake



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Dinamo Tirana x Jagiellonia. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Jagiellonia e a necessidade de gols do Dinamo, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Médias Dinamo Tirana x Jagiellonia



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Jagiellonia/Jagiellonia - Odd de 3.25 na Novibet



⚽ Jagiellonia vence por 1 gol de diferença - Odd de 3.75 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Dinamo Tirana x Jagiellonia



⚽ Placar Exato: 1-0 para o Jagiellonia - Odd de 7.50 na Superbet



⚽ Dinamo Tirana vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 5.50 na Superbet



⚽ Resultado Exato: 0-0 - Odd de 8.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time polonês com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Dinamo Tirana.

Informações do Jogo: Dinamo Tirana x Jagiellonia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Dinamo Tirana x Jagiellonia - Liga Conferência (playoffs)

Dinamo Tirana x Jagiellonia - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/08/2025

28/08/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília)

Local: Air Albania Stadium, Tirana (Albânia)

Air Albania Stadium, Tirana (Albânia)

Transmissão: Novibet e Superbet



Como assistir Dinamo Tirana x Jagiellonia

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Dinamo Tirana e Jagiellonia Chegam Para o Confronto

O Dinamo Tirana chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com o desafio de reverter a derrota por 3 a 0. A equipe tem uma média de 1.4 gols marcados e 1.6 gols sofridos na competição. A média de 3.2 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, o Dinamo Tirana buscará a vitória para garantir a sua classificação.

O Jagiellonia tem a vantagem de 3 a 0 e buscará um bom resultado para confirmar a classificação. A equipe tem uma média de 2.2 gols marcados e 0.8 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque forte e uma defesa sólida. Com 5.4 escanteios, o time busca o ataque com frequência. O Jagiellonia tentará manter a solidez defensiva e aproveitar os contra-ataques para marcar o gol que selaria a classificação.