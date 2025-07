Dinamo Minsk x Ludogorets: Palpite, Onde Assistir, - Liga dos Campeões -16/07

Dinamo Minsk x Ludogorets: confira os palpites para o embate marcado para quarta-feira, 16/07, às 15h45 (Brasília), no Mezőkövesdi Városi Stadion, em Mezőkövesd. Time bielorrusso recebe o líder búlgaro em partida de volta que define vaga na próxima fase eliminatória que dá vaga nos grupos da Champions League.

No jogo de ida, deu Ludogorets, com vitória por 1x0 em casa. A seguir, três apostas coerentes com o perfil das equipes e dicas de transmissão ao vivo.

Dinamo Minsk x Ludogorets Palpites – Champions League



Palpite 1 – Total de escanteios: Mais de 10.5 (Bet365)



Palpite 2 – Total de cartões: Mais de 4.5 (Superbet)



Palpite 3 – Intervalo/Final de Jogo: Ludogorets/Ludogorets (Bet365)



Palpite 1 – Total de escanteios: Mais de 10.5

Dinamo Minsk e Ludogorets têm média alta de escanteios em jogos decisivos. O time visitante costuma pressionar pelos flancos e forçar tiros de canto, enquanto o mandante explora contra-ataques. Expectativa de várias jogadas de linha de fundo.

Palpite 2 – Total de cartões: Mais de 4.5

Confronto eliminatório tende à tensão física. Arbitragem bielorrussa é rigorosa em faltas no meio-campo. Ambas as equipes disputam posição intensamente, elevando probabilidade de advertências ao longo do embate.

Palpite 3 – Intervalo/Final de Jogo: Ludogorets/Ludogorets

Ludogorets costuma controlar o ritmo desde o apito inicial e manter vantagem até o fim. Forte em organização tática e posse de bola, lidera frequentemente ao intervalo e vence partidas fora de casa em torneios europeus.

Como chegam Dinamo Minsk e Ludogorets

Dinamo Minsk

O clube bielorrusso avançou com esforço na liga doméstica e exibe solidez defensiva em jogos em casa. Apesar de menos gols marcados, mostra resiliência tática e transição rápida, elementos fundamentais em mata-matas europeus.

Ludogorets

Atual campeão búlgaro, Ludogorets mantém elevado nível de posse e volume ofensivo. Em fases prévias, marcou sequências de gols com consistência e apresentou domínio territorial que dificulta a criação de chances pelo adversário.

Dinamo Minsk x Ludogorets – Onde Assistir

A partida não tem transmissão oficial confirmada para o Brasil, mas poderá ser transmitida nas casas de apostas que contam com serviço de streaming, como Bet365 e Superbet.

Serviço de Jogo