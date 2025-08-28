Assine UOL
Dynamo Kyiv
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
UEFA Europa League - World Wide
Maccabi Tel Aviv
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.4
2
3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.24
x
3.58
2
3.18
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.23
x
3.5
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.22
x
3.6
2
3
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 12:13

Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Arena Lublin, em Lublin, na Polônia em jogo da volta de acesso à Liga Europa.


O Maccabi Tel Aviv bateu o Dínamo Kiev na ida por 3 a 1. Agora, o Dínamo Kiev tenta reverter o rumo dos acontecimentos.


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 2-1 para o Dinamo Kiev


Este é um palpite que mostra que pode acontecer um resultado clássico com vitória caseira e ambos a marcar. A odd 12.10 na Esportes da Sorte é alta mas justificável, dado o contexto ofensivo.


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Palpites Alternativos



  • Palpite 1. Dinamo Kiev para vencer, odd 2.11 na Esportes da Sorte

  • Palpite 2. Ambas as equipas marcam - SIM, odd: 1.71 na Esportes da Sorte

  • Palpite 3. Mais de 2.5 gols no jogo, odd: 1.82 na Esportes da Sorte


1. Dinamo Kiev para vencer


O Dinamo Kiev é ligeiramente favorito (odd acima de 2.00), jogando como mandante. A odd oferece bom retorno para uma equipa com tradição europeia.


2. Ambas as equipas marcam - SIM


As odds sugerem que ambas as equipas podem marcar. O Maccabi Tel Aviv tem poder ofensivo, e o Dinamo Kiev pode sofrer golos em casa. Odd atrativa para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


A odd para "Mais de 2.5" está equilibrada e reflecte a expectativa de um jogo com golos. Ambas as equipas têm qualidade ofensiva para superar este total.


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv - Liga Europa

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena Lublin, Lublin, Polônia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Escalações prováveis


Dínamo Kiev: Ruslan Neshcheret; Oleksandr Karavaev, Taras Mykhavko, Kristian Bilovar, Kostiantyn Vivcharenko; Mykola Shaparenko, Oleksandr Pikhalyonok, Mykola Mykhailenko, Andriy Yarmolenko; Vladyslav Vanat, Nazar Voloshyn.


Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Heitor, Ali Camara, Tyrese Asante, Roy Revivo; Elad Madmon, Kristijan Belic, Issouf Sissokho, Dor Peretz; Osher Davida, Sagiv Jehezkel.


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Como chegam os times


Dínamo Kiev



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 5 Vitórias (63%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 3 Derrotas (38%)

  • 🥅 17 Gols marcados (2,13 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (1 G/J)


Maccabi Tel Aviv



  • ⚽️ 6 Jogos

  • 3 Vitórias (50%)

  • 🤝 1 Empate (17%)

  • 2 Derrotas (33%)

  • 🥅 10 Gols marcados (1,67 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (1,17 G/J)


Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 5 jogos, havendo 2 vitórias do Dínamo Kiev, 2 empates e 1 triunfo do Maccabi Tel Aviv.



  • Maccabi Tel Aviv 3-1 Dínamo Kiev: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26V

  • Dínamo Kiev 1-0 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv: UEFA Liga dos Campeões 2015/16

  • Maccabi Tel Aviv 0-2 Dínamo Kiev Liga dos Campeões 2015/16

  • Dínamo Kiev 3-3 Maccabi Tel Aviv Liga Europa 11/12

  • Maccabi Tel Aviv 1-1 Dínamo Kiev: Liga Europa Europa 11/12

Ver mais Ver menos

Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Alaves - Atletico Madrid
2
1.83
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.44
Fiorentina - Polessya
1
1.25
Múltipla
3.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
65.88
Apostar agora

Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Maccabi Tel Aviv
3 - 1
Dynamo Kyiv
2015 UEFA Champions League
Dynamo Kyiv
1 - 0
Maccabi Tel Aviv
2015 UEFA Champions League
Maccabi Tel Aviv
0 - 2
Dynamo Kyiv

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Dynamo Kyiv
Empate
Maccabi Tel Aviv

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

PSV Eindhoven
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Telstar
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E

PSV Eindhoven Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
1899 Hoffenheim
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Eintracht Frankfurt
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Eintracht Frankfurt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rīgas FS
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Hamrun Spartans
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Rīgas FS Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Getafe
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E

Valencia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nantes
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
Auxerre
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Nantes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lorient
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
-
Lille
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Lorient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Angers
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Rennes
  • D
  • V
  • V
  • E
  • E

Rennes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manchester United
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Burnley
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte