Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Palpite, Odds +12, Onde Assistir, Liga Europa, 28/08
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv se enfrentam nesta quinta 28/08 pelas 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Arena Lublin, em Lublin, na Polônia em jogo da volta de acesso à Liga Europa.
O Maccabi Tel Aviv bateu o Dínamo Kiev na ida por 3 a 1. Agora, o Dínamo Kiev tenta reverter o rumo dos acontecimentos.
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 2-1 para o Dinamo Kiev
Este é um palpite que mostra que pode acontecer um resultado clássico com vitória caseira e ambos a marcar. A odd 12.10 na Esportes da Sorte é alta mas justificável, dado o contexto ofensivo.
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Dinamo Kiev para vencer, odd 2.11 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas as equipas marcam - SIM, odd: 1.71 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais de 2.5 gols no jogo, odd: 1.82 na Esportes da Sorte
1. Dinamo Kiev para vencer
O Dinamo Kiev é ligeiramente favorito (odd acima de 2.00), jogando como mandante. A odd oferece bom retorno para uma equipa com tradição europeia.
2. Ambas as equipas marcam - SIM
As odds sugerem que ambas as equipas podem marcar. O Maccabi Tel Aviv tem poder ofensivo, e o Dinamo Kiev pode sofrer golos em casa. Odd atrativa para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
A odd para "Mais de 2.5" está equilibrada e reflecte a expectativa de um jogo com golos. Ambas as equipas têm qualidade ofensiva para superar este total.
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv - Liga Europa
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Lublin, Lublin, Polônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Escalações prováveis
Dínamo Kiev: Ruslan Neshcheret; Oleksandr Karavaev, Taras Mykhavko, Kristian Bilovar, Kostiantyn Vivcharenko; Mykola Shaparenko, Oleksandr Pikhalyonok, Mykola Mykhailenko, Andriy Yarmolenko; Vladyslav Vanat, Nazar Voloshyn.
Maccabi Tel Aviv: Roi Mishpati; Heitor, Ali Camara, Tyrese Asante, Roy Revivo; Elad Madmon, Kristijan Belic, Issouf Sissokho, Dor Peretz; Osher Davida, Sagiv Jehezkel.
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Como chegam os times
Dínamo Kiev
- ⚽️ 8 Jogos
- ✅ 5 Vitórias (63%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 3 Derrotas (38%)
- 🥅 17 Gols marcados (2,13 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (1 G/J)
Maccabi Tel Aviv
- ⚽️ 6 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (50%)
- 🤝 1 Empate (17%)
- ❌ 2 Derrotas (33%)
- 🥅 10 Gols marcados (1,67 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (1,17 G/J)
Dínamo Kiev x Maccabi Tel Aviv: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 5 jogos, havendo 2 vitórias do Dínamo Kiev, 2 empates e 1 triunfo do Maccabi Tel Aviv.
- Maccabi Tel Aviv 3-1 Dínamo Kiev: UEFA Liga Europa (Qual.) 2025/26V
- Dínamo Kiev 1-0 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv: UEFA Liga dos Campeões 2015/16
- Maccabi Tel Aviv 0-2 Dínamo Kiev Liga dos Campeões 2015/16
- Dínamo Kiev 3-3 Maccabi Tel Aviv Liga Europa 11/12
- Maccabi Tel Aviv 1-1 Dínamo Kiev: Liga Europa Europa 11/12
Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Palpite do Dia
Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dynamo Kyiv x Maccabi Tel Aviv: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
- 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
- 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
- 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
- 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
- 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
- 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
