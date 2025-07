Dínamo Kiev x Hamrun Spartans: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões - 29/07

Dínamo Kiev x Hamrun Spartans: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Apesar de jogar fora da Ucrânia, o Dínamo Kiev segue com grande favoritismo. O clube ucraniano está acostumado com estas fases da Liga dos Campeões, enquanto o Hamrun Spartans, de Malta, encara o desafio de encarar uma equipe com tradição e força física superior.

Dínamo Kiev x Hamrun Spartans Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Vitória do Dínamo Kiev com Handicap -2 - odd pagando 1.75 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols do Dínamo: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Placar Exato: 3x0 - odd pagando 7.00 na Novibet





A diferença de nível técnico entre os elencos deve aparecer cedo na partida. O Hamrun deve apostar em uma linha baixa de marcação para evitar goleada.

Vitória do Dínamo Kiev com Handicap -2 - odd pagando 1.75

A expectativa é de um jogo controlado pelos ucranianos do início ao fim. A linha de handicap protege em caso de vitória com margem menor.

Total de Gols do Dínamo: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85

Mesmo fora de sua casa tradicional, o Dínamo deve pressionar e criar oportunidades suficientes para marcar três vezes ou mais.

Placar Exato: 3x0 - odd pagando 7.00

Um palpite mais arriscado, mas dentro de um cenário esperado: domínio absoluto do Dínamo e defesa firme.

Dínamo Kiev x Hamrun Spartans: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Dínamo Kiev x Hamrun Spartans: