Dinamo Brest x Sutjeska: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência - 17

Dinamo Brest x Sutjeska: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Dinamo Brest x Sutjeska pela Liga Conferência



📅 Data: 17 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: ZTE Arena



Na partida de ida da pré-eliminatória, o Dinamo Brest venceu por 2x1. Agora, jogando em casa, a equipe da bielorrussa quer confirmar a vaga para a próxima fase.

Dinamo Brest x Sutjeska Palpite - Liga Conferência



Palpite 1: Resultado Final - Brest - Odd de 1.89 na Betnacional

Palpite 2: Time da Casa - Total de Gols - Mais de 1.50 - odd de 1.96 na f12.bet

Palpite 3: Intervalo Final - 1/1 - Odd de 3.00 na novibet



Palpite 1: Resultado Final - Brest

O confronto entre Dínamo Brest e Sutjeska pela Liga Conferência apresenta um cenário favorável para o time da casa. O Dínamo Brest vem demonstrando maior consistência técnica e um desempenho superior quando atua em seus domínios, o que torna o palpite de "Resultado Final - Brest" bastante plausível.

A odd de 1.89 representa um bom valor frente à superioridade da equipe bielorrussa, que possui mais recursos ofensivos e um conjunto mais estruturado do que o adversário montenegrino.

Palpite 2: Time da Casa - Total de Gols - Mais de 1.50

Total de Gols - Mais de 1.50, a aposta se apoia na capacidade ofensiva do Brest, principalmente jogando diante de sua torcida. O time costuma iniciar as partidas com intensidade e buscar o gol desde os primeiros minutos, criando volume de jogo e chances reais. Com adversários de nível técnico semelhante ou inferior, o Brest costuma ultrapassar a marca de um gol, justificando a expectativa de ao menos dois tentos marcados nesta partida.

Palpite 3: Intervalo Final - 1/1

Por fim, o palpite "Intervalo/Final - 1/1" com odd de 3.00 reflete a possibilidade do Dínamo Brest impor seu ritmo desde o começo e manter o domínio até o fim da partida. Este tipo de aposta é mais ousada, mas condizente com a diferença de postura entre as duas equipes, onde o Brest tende a começar pressionando e o Sutjeska, mais defensivo, pode não resistir ao ímpeto inicial. Se o time da casa abrir o placar cedo, há grandes chances de consolidar a vitória ainda no primeiro tempo e controlar o restante do jogo.

Dinamo Brest x Sutjeska Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Superbet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Superbet, basta concluir e verificar a sua conta na Superbet para assistir a partida.