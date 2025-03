Dinamarca x Portugal Palpite: Onde Assistir, Escalações, Hora - Liga das Nações 20/03

O atleta é um dos principais finalizadores no Manchester United e em Portugal. Bruno deu 1 ou mais chutes no alvo em todos os seus últimos 6 jogos por Portugal e deve repetir a marca aqui. A bet365 paga 1.57 na aposta, uma odd baixa, mas adequada para uma tabela de alavancagem, por exemplo. Toque no botão para pegar a cotação!

Grande variedade de mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯 Portugal com +13.5 finalizações - odd de 2.05 na Superbet (palpite de médio risco)

Nos seus últimos 15 jogos, Portugal deu menos do que 13.5 finalizações ao gol apenas 3 vezes:

12 chutes contra a Croácia em novembro/24

12 chutes contra a Turquia em junho/24

10 chutes contra a Rússia em março/24

Em todos os outros 12 jogos, a Seleção Lusa rematou mais do que 13.5 vezes ao gol do adversário. Como Portugal deve impor maior posse de bola aqui, mas a Dinamarca não deve jogar totalmente fechada, prevemos um bom número de remates e a aposta de +13.5 fica interessante. A cotação deste palpite é de 2.05 na Superbet. Toque no botão para pegar!