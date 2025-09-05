- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- V
Dinamarca x Escócia: Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Dinamarca x Escócia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Dinamarca e Escócia se enfrentam na sexta-feira dia 5/9 no Estádio Parken, em partida válida para as Eliminatórias da Copa do Mundo (UEFA). A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelas 15:45 no canal Sportv.
A Dinamarca venceu por 5-0 contra o Lituânia (Amistosos Seleções 2025) no encontro anterior.
Por sua vez, em seu último jogo, a Escócia venceu por 0-4 frente ao Liechtenstein, também uma partida válida para Amistosos Seleções 2025).
Agora é tempo de lutar por uma vaga na Copa de 2026 e a Dinamarca parte como favorita, mas a Escócia sonha com o regresso aos grandes palcos.
Dinamarca x Escócia: Palpite
- 🎯 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 0.5 (1.66)
- 🎯 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Menos de 1.5 (1.19)
- 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5 (4.15)
Palpites Alternativos Dinamarca x Escócia
- 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Menos de 1.5 (1.19)
- 🎯 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 1.5 (4.15)
- 🎯 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Mais de 0.5 (2.10)
Super Palpite Dinamarca x Escócia
- 🚀 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15
💰 Palpites de Odds Baixas Dinamarca x Escócia
- ⚡ 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Menos de 1.5: 1.19
- ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Menos de 1.5: 1.19
- ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 0.5: 1.66
⚖️ Palpites de Odds Médias Dinamarca x Escócia
- ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Menos de 0.5: 2.10
- ⚡ 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Mais de 0.5: 2.10
- ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5: 1.66
🚀 Palpites de Odds Altas Dinamarca x Escócia
- ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15
- ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15
- ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 2.5: 11.00
Dinamarca x Escócia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Dinamarca x Escócia - Eliminatórias da Copa Mundo
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Parken, Copenhaga, Dinamarca
- 📺 Transmissão: Sportv
Dinamarca x Escócia: Escalações prováveis
Dinamarca: Kasper Schmeichel; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Patrick Dorgu; Morten Hjulmand, Pierre Hojbjerg, Anders Dreyer, Kasper Dolberg; Christian Eriksen, Mika Biereth.
Escócia: Ross Doohan; Anthony Ralston, Andy Robertson, Jack Hendry, Scott McKenna; Lewis Ferguson, Lennon Miller, Billy Gilmour, John McGinn; Che Adams, George Hirst.
Dinamarca x Escócia: Como chegam os times
Dinamarca
- ⚽️ 4 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (75%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (25%)
- 🥅 10 Gols marcados (Média de 2,5 por jogo)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 1,5 por jogo)
Escócia
- ⚽️ 4 Jogos
- ✅ 2 Vitórias (50%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (50%)
- 🥅 6 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)
- 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 1,5 por jogo)
Denmark x Scotland: Palpite do Dia
Denmark x Scotland: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Denmark x Scotland: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.