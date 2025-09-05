Assine UOL
Denmark
World Cup - Qualification Europe
Parken
Scotland
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
Dinamarca x Escócia: Palpite, Odds +11, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Dinamarca x Escócia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Dinamarca e Escócia se enfrentam na sexta-feira dia 5/9 no Estádio Parken, em partida válida para as Eliminatórias da Copa do Mundo (UEFA). A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelas 15:45 no canal Sportv.


A Dinamarca venceu por 5-0 contra o Lituânia (Amistosos Seleções 2025) no encontro anterior.


Por sua vez, em seu último jogo, a Escócia venceu por 0-4 frente ao Liechtenstein, também uma partida válida para Amistosos Seleções 2025).


Agora é tempo de lutar por uma vaga na Copa de 2026 e a Dinamarca parte como favorita, mas a Escócia sonha com o regresso aos grandes palcos.


Dinamarca x Escócia: Palpite



  • 🎯 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 0.5 (1.66)

  • 🎯 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Menos de 1.5 (1.19)

  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5 (4.15)


Palpites Alternativos Dinamarca x Escócia



  • 🎯 1º Tempo - Total de Gols: Menos de 1.5 (1.19)

  • 🎯 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 1.5 (4.15)

  • 🎯 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Mais de 0.5 (2.10)


Super Palpite Dinamarca x Escócia



  • 🚀 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15


💰 Palpites de Odds Baixas Dinamarca x Escócia



  • ⚡ 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Menos de 1.5: 1.19

  • ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Menos de 1.5: 1.19

  • ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 0.5: 1.66


⚖️ Palpites de Odds Médias Dinamarca x Escócia



  • ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Menos de 0.5: 2.10

  • ⚡ 1º Tempo - Escócia Total de Gols: Mais de 0.5: 2.10

  • ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 0.5: 1.66


🚀 Palpites de Odds Altas Dinamarca x Escócia



  • ⚡ 1º Tempo - Dinamarca Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15

  • ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 1.5: 4.15

  • ⚡ 1º Tempo - Total de Gols: Mais de 2.5: 11.00


Dinamarca x Escócia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Dinamarca x Escócia - Eliminatórias da Copa Mundo

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Parken, Copenhaga, Dinamarca

  • 📺 Transmissão: Sportv


Dinamarca x Escócia: Escalações prováveis


Dinamarca: Kasper Schmeichel; Rasmus Kristensen, Joachim Andersen, Jannik Vestergaard, Patrick Dorgu; Morten Hjulmand, Pierre Hojbjerg, Anders Dreyer, Kasper Dolberg; Christian Eriksen, Mika Biereth.


Escócia: Ross Doohan; Anthony Ralston, Andy Robertson, Jack Hendry, Scott McKenna; Lewis Ferguson, Lennon Miller, Billy Gilmour, John McGinn; Che Adams, George Hirst.


Dinamarca x Escócia: Como chegam os times


Dinamarca



  • ⚽️ 4 Jogos

  • 3 Vitórias (75%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (25%)

  • 🥅 10 Gols marcados (Média de 2,5 por jogo)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 1,5 por jogo)


Escócia



  • ⚽️ 4 Jogos

  • 2 Vitórias (50%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (50%)

  • 🥅 6 Gols marcados (Média de 1,5 por jogo)

  • 🛡️ 6 Gols sofridos (Média de 1,5 por jogo)

Denmark x Scotland: Palpite do Dia

Denmark x Scotland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Denmark x Scotland: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Scotland
0 - 0
Denmark
2020 World Cup - Qualification Europe
Scotland
2 - 0
Denmark
2020 World Cup - Qualification Europe
Denmark
2 - 0
Scotland

As apostas esportivas podem dar um gás a mais na emoção de acompanhar seu esporte favorito, mas a gente precisa sempre lembrar que elas são uma forma de entretenimento, e não uma maneira de resolver problemas financeiros. Para ter uma experiência segura, é essencial apostar com responsabilidade. Sempre defina limites de dinheiro e de tempo para suas apostas, e nunca tente recuperar perdas com novas apostas. O jogo é para maiores de 18 anos. Se você precisa de ajuda para lidar com o vício em jogos, acesse a página de Jogo Responsável.

