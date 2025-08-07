Assine UOL
FC Differdange 03
UEFA Europa Conference League - World Wide
FC Levadia Tallinn
Differdange x Levadia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Differdange x Levadia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Differdange e Levadia se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Stade Municipal de la Ville de Differdange, em Luxemburgo, pela fase preliminar da Liga Conferência.


Differdange x Levadia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 - Resultado Final: Levadia vence - odd 2.15 na Novibet




  • Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80 na Novibet




  • Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.75 na Novibet




Favoritismo visitante


Apesar de jogar fora de casa, o Levadia entra com leve favoritismo pela tradição e histórico em competições continentais.


Expectativa de gols


A tendência é de um duelo movimentado, já que ambas as equipes costumam atuar de forma ofensiva em seus campeonatos locais.


Confronto decisivo


Como é mata-mata, o jogo deve ser disputado desde o início, favorecendo mercados como mais de 2.5 gols e ambas marcam.


Differdange x Levadia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo Differdange x Levadia



  • ℹ️ Jogo: Differdange x Levadia pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 7 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Municipal de la Ville de Differdange, Luxemburgo

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Differdange x Levadia: Escalações prováveis


Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.


Levadia: Karl Vallner; Ken Kallaste, Rasmus Peetson, Kauã Davi, Brent Lepistu; Ernest Agyiri, Alexandre, Aleksandr Zakarlyuka, Carlos Torres; Maksimilian Skvortsov, Robert Kirss.

FC Differdange 03 x FC Levadia Tallinn: Palpite do Dia

FC Differdange 03 x FC Levadia Tallinn: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Differdange 03 x FC Levadia Tallinn: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
FC Levadia Tallinn
0 - 0
FC Differdange 03

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Differdange 03
Empate
FC Levadia Tallinn

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

UOL - Admin

