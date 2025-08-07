- V
Differdange x Levadia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08
Differdange x Levadia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Differdange e Levadia se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Stade Municipal de la Ville de Differdange, em Luxemburgo, pela fase preliminar da Liga Conferência.
Differdange x Levadia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 - Resultado Final: Levadia vence - odd 2.15 na Novibet
Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80 na Novibet
Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.75 na Novibet
Favoritismo visitante
Apesar de jogar fora de casa, o Levadia entra com leve favoritismo pela tradição e histórico em competições continentais.
Expectativa de gols
A tendência é de um duelo movimentado, já que ambas as equipes costumam atuar de forma ofensiva em seus campeonatos locais.
Confronto decisivo
Como é mata-mata, o jogo deve ser disputado desde o início, favorecendo mercados como mais de 2.5 gols e ambas marcam.
Differdange x Levadia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Differdange x Levadia
- ℹ️ Jogo: Differdange x Levadia pela Liga Conferência
- 📅 Data: 7 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Municipal de la Ville de Differdange, Luxemburgo
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Differdange x Levadia: Escalações prováveis
Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.
Levadia: Karl Vallner; Ken Kallaste, Rasmus Peetson, Kauã Davi, Brent Lepistu; Ernest Agyiri, Alexandre, Aleksandr Zakarlyuka, Carlos Torres; Maksimilian Skvortsov, Robert Kirss.
FC Differdange 03 x FC Levadia Tallinn: Palpite do Dia
FC Differdange 03 x FC Levadia Tallinn: Escalações Oficiais
