Differdange x Levadia: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 07/08

Differdange x Levadia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Differdange e Levadia se enfrentam nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (horário de Brasília), no Stade Municipal de la Ville de Differdange, em Luxemburgo, pela fase preliminar da Liga Conferência.

Differdange x Levadia Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Resultado Final: Levadia vence - odd 2.15 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Ambas Marcam: Sim - odd 1.75 na Novibet





Favoritismo visitante

Apesar de jogar fora de casa, o Levadia entra com leve favoritismo pela tradição e histórico em competições continentais.

Expectativa de gols

A tendência é de um duelo movimentado, já que ambas as equipes costumam atuar de forma ofensiva em seus campeonatos locais.

Confronto decisivo

Como é mata-mata, o jogo deve ser disputado desde o início, favorecendo mercados como mais de 2.5 gols e ambas marcam.

Differdange x Levadia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Differdange x Levadia



ℹ️ Jogo: Differdange x Levadia pela Liga Conferência

📅 Data: 7 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Stade Municipal de la Ville de Differdange, Luxemburgo



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Differdange x Levadia: Escalações prováveis

Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.

Levadia: Karl Vallner; Ken Kallaste, Rasmus Peetson, Kauã Davi, Brent Lepistu; Ernest Agyiri, Alexandre, Aleksandr Zakarlyuka, Carlos Torres; Maksimilian Skvortsov, Robert Kirss.