Differdange x Drita: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Differdange x Drita: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Differdange e Drita se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida acontece às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de la Ville de Differdange, em Luxemburgo, em duelo de ida decisivo para os dois clubes.

O Differdange busca aproveitar o mando de campo, enquanto o Drita, do Kosovo, chega determinado.

Differdange x Drita Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Differdange ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols no jogo







Ambas equipes marcam (não)





Esses palpites refletem a expectativa de equilíbrio e placar mais curto, comum em fases eliminatórias.

Dupla Chance: Differdange ou Empate (1X)

Jogando em casa, o Differdange deve se segurar bem. O mercado de 1X garante proteção contra derrota.

Menos de 2.5 gols no jogo

A tendência é de confronto truncado, com poucas chances. Apostar em menos de 2.5 gols é uma boa opção.

Ambas equipes marcam (não)

Um placar magro, com apenas um time balançando as redes, é cenário bastante provável.

Differdange x Drita: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Differdange x Drita - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de la Ville de Differdange, Differdange, Luxemburgo



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Differdange x Drita: Escalações prováveis

Differdange: Felipe; Geoffrey Franzoni, Juan Bedouret, Dylan Lempereur, Kevin d´Anzico; Théo Brusco, Artur Abreu, Ludovic Rauch, Leandro Borges; Rafa Pinto, Samir Hadji.

Drita: Faton Maloku; Besnik Krasniqi, Egzon Bejtulai, Blerton Sheji, Raddy Okemba; Albert Dabiqaj, Vesel Limaj, Liridon Balaj, Veton Tusha; Almir Ajzeraj, Arb Manaj.