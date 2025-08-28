Assine UOL
FC Differdange 03
  • E
  • D
  • E
  • V
  • E
UEFA Europa Conference League - World Wide
Drita
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
3.1
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.31
x
3.18
2
3.42
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
3
2
3.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.23
x
2.95
2
3.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.17
x
3.1
2
3.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:00

Differdange x Drita: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Differdange x Drita: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Differdange e Drita se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. A partida acontece às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Municipal de la Ville de Differdange, em Luxemburgo, em duelo de ida decisivo para os dois clubes.


O Differdange busca aproveitar o mando de campo, enquanto o Drita, do Kosovo, chega determinado.


Differdange x Drita Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Differdange ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (não)




Esses palpites refletem a expectativa de equilíbrio e placar mais curto, comum em fases eliminatórias.


Dupla Chance: Differdange ou Empate (1X)


Jogando em casa, o Differdange deve se segurar bem. O mercado de 1X garante proteção contra derrota.


Menos de 2.5 gols no jogo


A tendência é de confronto truncado, com poucas chances. Apostar em menos de 2.5 gols é uma boa opção.


Ambas equipes marcam (não)


Um placar magro, com apenas um time balançando as redes, é cenário bastante provável.


Differdange x Drita: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Differdange x Drita - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal de la Ville de Differdange, Differdange, Luxemburgo

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Differdange x Drita: Escalações prováveis


Differdange: Felipe; Geoffrey Franzoni, Juan Bedouret, Dylan Lempereur, Kevin d´Anzico; Théo Brusco, Artur Abreu, Ludovic Rauch, Leandro Borges; Rafa Pinto, Samir Hadji.


Drita: Faton Maloku; Besnik Krasniqi, Egzon Bejtulai, Blerton Sheji, Raddy Okemba; Albert Dabiqaj, Vesel Limaj, Liridon Balaj, Veton Tusha; Almir Ajzeraj, Arb Manaj.

Ver mais Ver menos

FC Differdange 03 x Drita: Palpite do Dia

FC Differdange 03 Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Shamrock Rovers - Santa Clara
2
2
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.44
Legia Warszawa - Hibernian
1
1.65
Múltipla
4.75
x
Aposta
20
=
Ganhos
95.04
Apostar agora

FC Differdange 03 x Drita: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Differdange 03 x Drita: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Drita
2 - 1
FC Differdange 03
2025 UEFA Champions League
FC Differdange 03
2 - 3
Drita
2025 UEFA Champions League
Drita
1 - 0
FC Differdange 03

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
FC Differdange 03
Empate
Drita

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

1899 Hoffenheim
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Eintracht Frankfurt
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V

Eintracht Frankfurt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Excelsior
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Twente
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E

Twente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brondby
  • D
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Strasbourg
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E

Strasbourg Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shaftesbury Town
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Exmouth
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D

Shaftesbury Town Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Ajax
  • V
  • E
  • V
  • E
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Manchester United
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Burnley
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D

Manchester United Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
KuPS
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
FC Midtjylland
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

FC Midtjylland Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte