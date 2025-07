Detroit x Houston: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League - 13/07

Detroit x Houston: veja o palpite e onde assistir ao jogo da NBA Summer League, neste domingo (13/07), a partir das 17h00 (horário de Brasília).

O duelo entre Detroit Pistons e Houston Rockets destaca confrontos coletivos onde defesa e volume de jogo têm sido determinantes nesta Summer League. Detroit vem de exibições sólidas no segundo tempo, enquanto Houston apresentou desempenho irregular, com queda acentuada no último período.