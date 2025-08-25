Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Primera División

Deportivo Riestra x Sarmiento: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, com transmissão da Disney+.

O confronto acontece em um momento instável para ambas as equipes, que precisam da vitória para se manterem vivas na luta pela classificação para a próxima fase do torneio. O Deportivo Riestra precisa reencontrar as vitórias para se manter na zona de classificação, enquanto o Sarmiento precisa vencer para entrar nela.

Deportivo Riestra x Sarmiento Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio das equipes na tabela e no momento atual de cada uma. O Deportivo Riestra tem um desempenho impecável em casa, enquanto o Sarmiento não tem perdido fora. A tendência é de um jogo de poucos gols e muito disputado.



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.49

- odd 1.49

🎯 Palpite: Deportivo Riestra Anula Aposta - odd 1.41

- odd 1.41

🎯 Palpite: Placar Exato 1 a 0 para o Deportivo Riestra - odd 4.49



Palpites Alternativos Deportivo Riestra x Sarmiento

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



🎯 Palpite: Deportivo Riestra - Vence Sem Sofrer Gols - odd 2.77

- odd 2.77

🎯 Palpite: Primeiro Gol: Deportivo Riestra - odd 1.80

- odd 1.80

🎯 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.67



💰 Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Baixas

Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



🔵 Palpite: Deportivo Riestra ou Empate - odd 1.21

- odd 1.21

🟢 Palpite: Deportivo Riestra - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.92

- odd 1.92

🟡 Palpite: Deportivo Riestra (-0.5) - odd 2.04



⚖️ Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Médias

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho.



🔵 Palpite: Deportivo Riestra E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.64

- odd 2.64

🟢 Palpite: Empate Anula Aposta: CA Sarmiento - odd 2.78

- odd 2.78

🟡 Palpite: Deportivo Riestra - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.77



🚀 Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Altas

Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



🔵 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 5.19

- odd 5.19

🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 5.53

- odd 5.53

🟡 Palpite: CA Sarmiento Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 5.25



Deportivo Riestra x Sarmiento: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto é uma oportunidade de ouro para ambas as equipes, já que uma vitória pode significar a classificação para a próxima fase. O Deportivo Riestra joga em casa, onde tem um bom retrospecto, o que pode dar uma vantagem para o time no duelo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Deportivo Riestra x Sarmiento - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Guillermo Laza, Buenos Aires



📺 Transmissão: Disney+



Como Deportivo Riestra e Sarmiento Chegam Para o Confronto

O Deportivo Riestra vive um período instável, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Apesar disso, o time tem um desempenho irrepreensível em casa, com 100% de aproveitamento nas duas partidas que disputou como mandante neste Clausura 2025. O time ocupa a 8ª posição na tabela, com 7 pontos.

O Sarmiento tem acumulado empates nas últimas partidas: foram 6 igualdades nas últimas 8 da temporada. A equipe está em 10º na tabela, com 6 pontos, e precisa da vitória para subir na classificação. No entanto, fora de casa o time se mostra invicto, com uma vitória e um empate.