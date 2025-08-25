Assine UOL
Deportivo Riestra
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Guillermo Laza
Sarmiento Junin
  • V
  • V
  • D
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.75
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.85
2
4.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.12
x
2.85
2
4.21
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.2
x
2.7
2
4.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 13:00

Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Primera División

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Deportivo Riestra x Sarmiento: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, com transmissão da Disney+.


O confronto acontece em um momento instável para ambas as equipes, que precisam da vitória para se manterem vivas na luta pela classificação para a próxima fase do torneio. O Deportivo Riestra precisa reencontrar as vitórias para se manter na zona de classificação, enquanto o Sarmiento precisa vencer para entrar nela.


Deportivo Riestra x Sarmiento Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio das equipes na tabela e no momento atual de cada uma. O Deportivo Riestra tem um desempenho impecável em casa, enquanto o Sarmiento não tem perdido fora. A tendência é de um jogo de poucos gols e muito disputado.



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Não - odd 1.49

  • 🎯 Palpite: Deportivo Riestra Anula Aposta - odd 1.41

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 1 a 0 para o Deportivo Riestra - odd 4.49


Palpites Alternativos Deportivo Riestra x Sarmiento


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como placar exato e aposta em gols, que podem dar mais valor à aposta.



  • 🎯 Palpite: Deportivo Riestra - Vence Sem Sofrer Gols - odd 2.77

  • 🎯 Palpite: Primeiro Gol: Deportivo Riestra - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 1.67


💰 Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



  • 🔵 Palpite: Deportivo Riestra ou Empate - odd 1.21

  • 🟢 Palpite: Deportivo Riestra - Sem Sofrer Gols - Sim - odd 1.92

  • 🟡 Palpite: Deportivo Riestra (-0.5) - odd 2.04


⚖️ Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho.



  • 🔵 Palpite: Deportivo Riestra E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 2.64

  • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta: CA Sarmiento - odd 2.78

  • 🟡 Palpite: Deportivo Riestra - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 2.77


🚀 Deportivo Riestra x Sarmiento: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: Empate E Ambos Os Times Marcam - Não - odd 5.19

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 5.53

  • 🟡 Palpite: CA Sarmiento Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 5.25


Deportivo Riestra x Sarmiento: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto é uma oportunidade de ouro para ambas as equipes, já que uma vitória pode significar a classificação para a próxima fase. O Deportivo Riestra joga em casa, onde tem um bom retrospecto, o que pode dar uma vantagem para o time no duelo.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Deportivo Riestra x Sarmiento - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Guillermo Laza, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Deportivo Riestra e Sarmiento Chegam Para o Confronto


O Deportivo Riestra vive um período instável, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas. Apesar disso, o time tem um desempenho irrepreensível em casa, com 100% de aproveitamento nas duas partidas que disputou como mandante neste Clausura 2025. O time ocupa a 8ª posição na tabela, com 7 pontos.


O Sarmiento tem acumulado empates nas últimas partidas: foram 6 igualdades nas últimas 8 da temporada. A equipe está em 10º na tabela, com 6 pontos, e precisa da vitória para subir na classificação. No entanto, fora de casa o time se mostra invicto, com uma vitória e um empate.

Ver mais Ver menos

Deportivo Riestra x Sarmiento Junin: Palpite do Dia

Deportivo Riestra Vence
Superbet logo
2.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Copenhagen - FC Basel 1893
1
1.8
CSA - Ponte Preta
1
1.88
Palmeiras - Sport Recife
1
1.33
Múltipla
4.50
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.01
Apostar agora

Deportivo Riestra x Sarmiento Junin: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Deportivo Riestra x Sarmiento Junin: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Sarmiento Junin
2 - 1
Deportivo Riestra
2024 Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
2 - 1
Sarmiento Junin
2020 Primera Nacional
Deportivo Riestra
1 - 2
Sarmiento Junin
2019 Primera Nacional
Sarmiento Junin
0 - 0
Deportivo Riestra
2019 Primera Nacional
Deportivo Riestra
2 - 2
Sarmiento Junin

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Deportivo Riestra
Empate
Sarmiento Junin

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer e diversão, mas é fundamental entender que o jogo não é um meio de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e é possível perder o valor investido. O mais importante é o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, independentemente de vitórias ou perdas. A busca por ganhos a todo custo pode se tornar um problema. Lembre-se sempre de que o objetivo é o entretenimento, não a riqueza. Se você sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte