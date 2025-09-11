Deportivo Riestra x Central Cordoba, Palpite Odds +9, Onde Assistir, Superliga, 12/09

Deportivo Riestra x Central Córdoba: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, e não terá transmissão para o Brasil.

O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Deportivo Riestra vem de uma boa sequência na competição, enquanto o Central Córdoba busca subir na tabela e se recuperar das últimas partidas.

Deportivo Riestra x Central Córdoba Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.37

- odd 1.37

🎯 Palpite: Resultado Final (Deportivo Riestra vence) - odd 2.54

- odd 2.54

🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.56



A expectativa é de um jogo com poucos gols, já que a média de gols por jogo do Riestra é de 2.6, e a do Central Córdoba é de 2.1. Além disso, os confrontos diretos recentes mostram placares baixos, como o 0 a 0 no último encontro entre os dois times, em fevereiro de 2025. O Riestra, jogando em casa, tem um bom desempenho, vencendo 75% das partidas em que jogou no Estádio Guillermo Laza.

Palpites Alternativos Deportivo Riestra x Central Córdoba



🎯 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 3.5) - odd 1.58

- odd 1.58

🎯 Palpite: Deportivo Riestra - Total (Mais de 0.5) - odd 1.47

- odd 1.47

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 5.5) - odd 1.87 (Não foi possível encontrar as odds para cartões no documento fornecido)



Estes palpites alternativos levam em conta a forma como os times costumam jogar. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, e o Riestra tem um bom retrospecto marcando gols em casa. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.

💰 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Deportivo Riestra ou Empate) - odd 1.32

- odd 1.32

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.36

- odd 1.36

🟡 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.73



⚖️ Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.63

- odd 1.63

🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Deportivo Riestra) - odd 1.70

- odd 1.70

🟡 Palpite: 1º Tempo - Handicap Asiático de Escanteios (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.66



🚀 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 5.26

- odd 5.26

🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Central Córdoba) - odd 6.45

- odd 6.45

🟡 Palpite: Primeiro Gol e Resultado Final (CA Central Córdoba Gol e Empate) - odd 9.34



Deportivo Riestra x Central Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo será um confronto direto na Superliga Argentina, com o Riestra (terceiro no grupo B) recebendo o Central Córdoba (segundo no grupo A) para mais uma rodada do torneio. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para se manterem em posições favoráveis na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Deportivo Riestra x Central Córdoba - Superliga Argentina



📅 Data: 12/09/2025



⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Guillermo Laza, Buenos Aires



📺 Transmissão: Sem transmissão



Como Deportivo Riestra e Central Córdoba Chegam Para o Confronto

O Deportivo Riestra chega para a partida em uma boa fase, ocupando a 3ª posição no Grupo B da Superliga Argentina. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com um ataque que marca em média 1.3 gols por jogo e uma defesa que sofre 1.3 gols por partida. O Riestra está em uma sequência de vitórias, e não perde há dez jogos jogando em casa.

O Central Córdoba está em 2º lugar no Grupo A da Superliga Argentina e teve um desempenho mais irregular recentemente, com três vitórias, três empates e uma derrota em suas últimas sete partidas pela competição. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.4 gols e sofreu 0.7 gols, em média, por jogo. O Central Córdoba tem uma sequência de derrotas e não ganha há um jogo fora de casa.