- V
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
Deportivo Riestra x Central Cordoba, Palpite Odds +9, Onde Assistir, Superliga, 12/09
Deportivo Riestra x Central Córdoba: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, e não terá transmissão para o Brasil.
O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Deportivo Riestra vem de uma boa sequência na competição, enquanto o Central Córdoba busca subir na tabela e se recuperar das últimas partidas.
Deportivo Riestra x Central Córdoba Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.37
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Deportivo Riestra vence) - odd 2.54
- 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.56
A expectativa é de um jogo com poucos gols, já que a média de gols por jogo do Riestra é de 2.6, e a do Central Córdoba é de 2.1. Além disso, os confrontos diretos recentes mostram placares baixos, como o 0 a 0 no último encontro entre os dois times, em fevereiro de 2025. O Riestra, jogando em casa, tem um bom desempenho, vencendo 75% das partidas em que jogou no Estádio Guillermo Laza.
Palpites Alternativos Deportivo Riestra x Central Córdoba
- 🎯 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 3.5) - odd 1.58
- 🎯 Palpite: Deportivo Riestra - Total (Mais de 0.5) - odd 1.47
- 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 5.5) - odd 1.87 (Não foi possível encontrar as odds para cartões no documento fornecido)
Estes palpites alternativos levam em conta a forma como os times costumam jogar. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, e o Riestra tem um bom retrospecto marcando gols em casa. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.
💰 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Deportivo Riestra ou Empate) - odd 1.32
- 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.36
- 🟡 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.73
⚖️ Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.63
- 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Deportivo Riestra) - odd 1.70
- 🟡 Palpite: 1º Tempo - Handicap Asiático de Escanteios (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.66
🚀 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 5.26
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Central Córdoba) - odd 6.45
- 🟡 Palpite: Primeiro Gol e Resultado Final (CA Central Córdoba Gol e Empate) - odd 9.34
Deportivo Riestra x Central Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo será um confronto direto na Superliga Argentina, com o Riestra (terceiro no grupo B) recebendo o Central Córdoba (segundo no grupo A) para mais uma rodada do torneio. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para se manterem em posições favoráveis na tabela.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Deportivo Riestra x Central Córdoba - Superliga Argentina
- 📅 Data: 12/09/2025
- ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Guillermo Laza, Buenos Aires
- 📺 Transmissão: Sem transmissão
Como Deportivo Riestra e Central Córdoba Chegam Para o Confronto
O Deportivo Riestra chega para a partida em uma boa fase, ocupando a 3ª posição no Grupo B da Superliga Argentina. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com um ataque que marca em média 1.3 gols por jogo e uma defesa que sofre 1.3 gols por partida. O Riestra está em uma sequência de vitórias, e não perde há dez jogos jogando em casa.
O Central Córdoba está em 2º lugar no Grupo A da Superliga Argentina e teve um desempenho mais irregular recentemente, com três vitórias, três empates e uma derrota em suas últimas sete partidas pela competição. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.4 gols e sofreu 0.7 gols, em média, por jogo. O Central Córdoba tem uma sequência de derrotas e não ganha há um jogo fora de casa.
Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental ter consciência dos riscos. As apostas esportivas não devem ser encaradas como uma fonte de renda ou um atalho para a riqueza. É essencial manter o controle, definindo um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais. Nunca aposte dinheiro que você não pode perder. Se a diversão se transformar em preocupação, é hora de parar. Lembre-se, o objetivo principal é o lazer, não o lucro. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Kasimpasa Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- D
Necaxa Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Al Shabab Vence