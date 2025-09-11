Assine UOL
Deportivo Riestra
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Guillermo Laza
Central Cordoba de Santiago
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds atualizadas a 11.09.2025 às 09:30

Deportivo Riestra x Central Cordoba, Palpite Odds +9, Onde Assistir, Superliga, 12/09

Publicado
11.09.2025
Atualizado em
11.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Deportivo Riestra x Central Córdoba: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Superliga Argentina, que acontece na sexta-feira (12/09), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, e não terá transmissão para o Brasil.


O confronto é pela 8ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O Deportivo Riestra vem de uma boa sequência na competição, enquanto o Central Córdoba busca subir na tabela e se recuperar das últimas partidas.


Deportivo Riestra x Central Córdoba Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.37

  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Deportivo Riestra vence) - odd 2.54

  • 🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam (Não) - odd 1.56


A expectativa é de um jogo com poucos gols, já que a média de gols por jogo do Riestra é de 2.6, e a do Central Córdoba é de 2.1. Além disso, os confrontos diretos recentes mostram placares baixos, como o 0 a 0 no último encontro entre os dois times, em fevereiro de 2025. O Riestra, jogando em casa, tem um bom desempenho, vencendo 75% das partidas em que jogou no Estádio Guillermo Laza.


Palpites Alternativos Deportivo Riestra x Central Córdoba



  • 🎯 Palpite: 1º Tempo - Total de Escanteios (Mais de 3.5) - odd 1.58

  • 🎯 Palpite: Deportivo Riestra - Total (Mais de 0.5) - odd 1.47

  • 🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 5.5) - odd 1.87 (Não foi possível encontrar as odds para cartões no documento fornecido)


Estes palpites alternativos levam em conta a forma como os times costumam jogar. A média de escanteios nos jogos de ambos os times é alta, e o Riestra tem um bom retrospecto marcando gols em casa. Para as apostas em cartões, o valor é uma estimativa, pois as informações de odd não foram fornecidas.


💰 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Deportivo Riestra ou Empate) - odd 1.32

  • 🟢 Palpite: Handicap Asiático (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.36

  • 🟡 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.73


⚖️ Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.63

  • 🟢 Palpite: Empate Anula Aposta (Deportivo Riestra) - odd 1.70

  • 🟡 Palpite: 1º Tempo - Handicap Asiático de Escanteios (Deportivo Riestra +0.5) - odd 1.66


🚀 Deportivo Riestra x Central Córdoba: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (1x0) - odd 5.26

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Central Córdoba) - odd 6.45

  • 🟡 Palpite: Primeiro Gol e Resultado Final (CA Central Córdoba Gol e Empate) - odd 9.34


Deportivo Riestra x Central Córdoba: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo será um confronto direto na Superliga Argentina, com o Riestra (terceiro no grupo B) recebendo o Central Córdoba (segundo no grupo A) para mais uma rodada do torneio. A partida tem tudo para ser bastante disputada, já que as duas equipes precisam pontuar para se manterem em posições favoráveis na tabela.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Deportivo Riestra x Central Córdoba - Superliga Argentina

  • 📅 Data: 12/09/2025

  • ⏰ Horário: 14h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Guillermo Laza, Buenos Aires

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão


Como Deportivo Riestra e Central Córdoba Chegam Para o Confronto


O Deportivo Riestra chega para a partida em uma boa fase, ocupando a 3ª posição no Grupo B da Superliga Argentina. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve cinco vitórias, três empates e duas derrotas, com um ataque que marca em média 1.3 gols por jogo e uma defesa que sofre 1.3 gols por partida. O Riestra está em uma sequência de vitórias, e não perde há dez jogos jogando em casa.


O Central Córdoba está em 2º lugar no Grupo A da Superliga Argentina e teve um desempenho mais irregular recentemente, com três vitórias, três empates e uma derrota em suas últimas sete partidas pela competição. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time marcou 1.4 gols e sofreu 0.7 gols, em média, por jogo. O Central Córdoba tem uma sequência de derrotas e não ganha há um jogo fora de casa.

Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.82
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Deportivo Riestra x Central Cordoba de Santiago: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
0 - 0
Deportivo Riestra
2024 Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
1 - 0
Central Cordoba de Santiago

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Deportivo Riestra
Empate
Central Cordoba de Santiago

Jogo Responsável


Apostar pode ser uma forma de entretenimento, mas é fundamental ter consciência dos riscos. As apostas esportivas não devem ser encaradas como uma fonte de renda ou um atalho para a riqueza. É essencial manter o controle, definindo um limite de gastos que não comprometa suas finanças pessoais. Nunca aposte dinheiro que você não pode perder. Se a diversão se transformar em preocupação, é hora de parar. Lembre-se, o objetivo principal é o lazer, não o lucro. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte