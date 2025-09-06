Assine UOL
Deportivo La Coruna
Segunda División - Spain
Sporting Gijon
Deportivo La Coruña x Sporting Gijón: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, LaLiga 2

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
06.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Um clássico do norte da Espanha agita a Segunda Divisão Espanhola (LaLiga 2) neste sábado, 6 de setembro de 2025. O Deportivo La Coruña recebe o Sporting Gijón no Estadio Riazor, em um confronto marcado para as 15h15 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes tradicionais que buscam o acesso.


Jogando em casa, o La Coruña conta com o apoio de sua torcida para buscar uma vitória importante, enquanto o Sporting Gijón chega como um visitante perigoso, capaz de complicar qualquer adversário. Preparamos uma análise completa com o melhor palpite para Deportivo La Coruña x Sporting Gijón, com as odds atualizadas e as melhores dicas de aposta.


Palpites de La Coruña x Sporting Gijón: Nossas 3 Melhores Dicas


Este é um confronto historicamente equilibrado e com grande rivalidade. O Deportivo é favorito por jogar em casa, mas o Gijón possui uma equipe competitiva. Esperamos um jogo tenso, mas com boas chances de gols, refletindo as odds do mercado.



  • 🎯 Resultado Final: Deportivo La Coruña - odd 2.08

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.87

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.08


Palpites Alternativos La Coruña x Sporting Gijón


Para apostadores que gostam de explorar mercados além do resultado final, este jogo oferece opções valiosas. Apostar em cenários específicos, como o placar ou o desempenho em cada tempo, pode garantir retornos mais altos.



  • 🎯 Empate Anula Aposta: Deportivo La Coruña - odd 1.48

  • 🎯 Intervalo/Final: Empate / Deportivo La Coruña - odd 5.21

  • 🎯 Placar Exato: 1-1 - odd 5.53


💰 Palpites de Odds Baixas La Coruña x Sporting Gijón


Para um perfil de aposta mais conservador, os mercados de odds baixas (entre 1.10 e 2.49) são os mais indicados, focando nos resultados de maior probabilidade.



  • 🔵 Dupla Chance: La Coruña ou Empate - odd 1.26

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35

  • 🟡 Ambos os Times Marcam: Sim - odd 1.87


⚖️ Palpites de Odds Médias La Coruña x Sporting Gijón


Buscando um equilíbrio entre risco e recompensa? As odds médias (entre 2.50 e 4.99) oferecem retornos atrativos para cenários bastante plausíveis.



  • 🔵 Empate - odd 3.18

  • 🟢 La Coruña Vence Sem Sofrer Gols - odd 3.33

  • 🟡 Resultado/Ambos Marcam: La Coruña e Sim - odd 4.39


🚀 Palpites de Odds Altas La Coruña x Sporting Gijón


Para quem busca grandes lucros, as apostas de odds altas (a partir de 5.00) são o caminho. São palpites mais arriscados, mas com enorme potencial de retorno.



  • 🔵 Placar Exato: 2-1 La Coruña - odd 8.49

  • 🟢 Intervalo/Final: Empate / Sporting Gijón - odd 7.98

  • 🟡 Placar Exato: 1-2 Sporting Gijón - odd 11.96


Informações do Jogo: La Coruña x Sporting Gijón: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Deportivo La Coruña x Sporting Gijón – LaLiga 2

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • Horário: 15:15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Riazor, A Coruña (Espanha)

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil


Como La Coruña e Sporting Gijón Chegam Para o Confronto


O Deportivo La Coruña chega para este clássico com o objetivo de usar o fator casa para se impor. O time tem feito do Riazor sua principal fortaleza na campanha da LaLiga 2, conquistando a maioria de seus pontos diante de sua torcida. A equipe costuma adotar uma postura ofensiva em seus domínios e deve pressionar o Gijón desde os minutos iniciais para buscar um resultado positivo e seguir na luta pelo acesso.


O Sporting Gijón, por sua vez, é conhecido por ser um adversário muito resiliente e difícil de ser batido, especialmente fora de casa. A equipe costuma montar um sistema defensivo sólido e explorar os erros dos adversários em transições rápidas. Vindo de uma sequência de resultados consistentes, o Gijón viaja para a Galícia com a confiança de que pode arrancar pontos preciosos de um rival direto, tornando a partida ainda mais imprevisível.



Lembre-se sempre que apostas esportivas são uma forma de entretenimento. Jogue com responsabilidade e dentro dos seus limites. Para mais informações, consulte o Jogo Responsável.


Deportivo La Coruna x Sporting Gijon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Deportivo La Coruna x Sporting Gijon: Confrontos Diretos

1 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2024 Segunda División
Sporting Gijon
2 - 1
Deportivo La Coruna
2024 Segunda División
Deportivo La Coruna
1 - 1
Sporting Gijon
2019 Segunda División
Deportivo La Coruna
0 - 0
Sporting Gijon
2019 Segunda División
Sporting Gijon
1 - 1
Deportivo La Coruna
2018 Segunda División
Sporting Gijon
1 - 2
Deportivo La Coruna

