Deportivo Binacional x Sport Huancayo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Primera División - 27/06

Confira palpites e saiba onde assistir Deportivo Binacional x Sport Huancayo. Esse é um jogo a realizar no dia 27 de junho pelas 19H30 (hora de Brasília) válido pela 17ª rodada da Liga peruana.

O Deportivo Binacional, que ocupa a 16ª posição com apenas 14 pontos, enfrenta o forte Sport Huancayo, que está na 5ª colocação com 27 pontos. Enquanto o Binacional luta para sair da zona baixa da tabela, o Huancayo busca consolidar sua posição no grupo da frente e continuar na briga pelo título.

O Huancayo chega com vantagem no retrospecto, apresentando um ataque mais eficiente (+5 de saldo de gols), enquanto o Binacional sofre com a defesa (-10 de saldo).

Será uma partida de contrastes, onde o time da casa precisa reagir para escapar do rebaixamento, e os visitantes tentam manter o ritmo entre os líderes. Expectativa de um jogo intenso e decisivo para ambos os lados!

Deportivo Binacional x Sport Huancayo - Palpites - Primera División





⚽ Over 1,5 Gols (✅) - Odds ~1.40

Ambos os times têm média ofensiva razoável, e jogos da liga peruana costumam ter pelo menos 2 gols.







Cartão Amarelo +2,5 (🟨) - Odds ~1.60

Partidas entre equipes competitivas no Peru costumam ser intensas, com média de cartões acima de 2.5.







🏆 Sport Huancayo Double Chance (Empate ou Vitória) (🛡️) - Odds ~1.50

O Sport Huancayo vem em melhor fase e tem um retrospecto recente superior contra o Binacional.





Deportivo Binacional x Sport Huancayo - Onde Assistir

Este jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.