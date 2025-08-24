- D
- D
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Dender x OH Leuven: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08
Dender x OH Leuven: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Dender e OH Leuven duelam neste domingo, 24/08, pela Liga Belga 2025. A partida começa às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Dender Complex, em Denderleeuw, e promete equilíbrio entre duas equipes que lutam por estabilidade na competição.
Dender x OH Leuven Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Dender ou Empate (1X)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols no jogo
Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a tendência de partidas movimentadas na competição.
Dupla Chance: Dender ou Empate (1X)
Atuando em casa, o Dender pode equilibrar as ações. A dupla chance (1X) dá segurança ao apostador ao cobrir a vitória do mandante e o empate.
Ambas equipes marcam (sim)
Os dois times costumam adotar postura ofensiva e deixar espaços atrás. O mercado de ambas equipes marcam aparece como alternativa viável.
Mais de 2.5 gols no jogo
Com duas defesas que oscilam, há boas chances de uma partida com gols para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser interessante.
Dender x OH Leuven: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Dender x OH Leuven - Liga Belga
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 14h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dender Complex, Denderleeuw, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Dender x OH Leuven: Escalações prováveis
Dender: Michael Verrips; Joedrick Pupe, Benjamin Fredrick, Luc De Fougerolles, Luc Marijnissen; Fabio Ferraro, Roman Kvet, Noah Mbamba, Nathan Rodes; Malcolm Viltard, Aurélien Scheidler.
OH Leuven: Tobe Leysen; Takuma Ominami, Óscar Gil, Ewoud Pletinckx, Takahiro Akimoto; Roggerio Nyakossi, Wouter George, Siebe Schrijvers, Casper Terho; Jovan Mijatovic, Abdoul Traoré.
Dender x OH Leuven: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Dender x OH Leuven: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dender x OH Leuven: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
Empate
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Manchester United Vence
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
Lens Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- D
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Real Madrid Vence
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
Union St. Gilloise Vence
- E
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
Ajax Vence
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Newcastle Vence