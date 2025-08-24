Assine UOL
Dender
Jupiler Pro League - Belgium
DENDER Football Complex
OH Leuven
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 13:30

Dender x OH Leuven: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 24/08

Alex Alves
Autor
Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Dender x OH Leuven: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Dender e OH Leuven duelam neste domingo, 24/08, pela Liga Belga 2025. A partida começa às 14h15 (horário de Brasília), no Estádio Dender Complex, em Denderleeuw, e promete equilíbrio entre duas equipes que lutam por estabilidade na competição.


Dender x OH Leuven Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Dender ou Empate (1X)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols no jogo




Esses palpites refletem o equilíbrio esperado e a tendência de partidas movimentadas na competição.


Dupla Chance: Dender ou Empate (1X)


Atuando em casa, o Dender pode equilibrar as ações. A dupla chance (1X) dá segurança ao apostador ao cobrir a vitória do mandante e o empate.


Ambas equipes marcam (sim)


Os dois times costumam adotar postura ofensiva e deixar espaços atrás. O mercado de ambas equipes marcam aparece como alternativa viável.


Mais de 2.5 gols no jogo


Com duas defesas que oscilam, há boas chances de uma partida com gols para os dois lados. O mercado de mais de 2.5 gols pode ser interessante.


Dender x OH Leuven: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Dender x OH Leuven - Liga Belga

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dender Complex, Denderleeuw, Bélgica

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Dender x OH Leuven: Escalações prováveis


Dender: Michael Verrips; Joedrick Pupe, Benjamin Fredrick, Luc De Fougerolles, Luc Marijnissen; Fabio Ferraro, Roman Kvet, Noah Mbamba, Nathan Rodes; Malcolm Viltard, Aurélien Scheidler.


OH Leuven: Tobe Leysen; Takuma Ominami, Óscar Gil, Ewoud Pletinckx, Takahiro Akimoto; Roggerio Nyakossi, Wouter George, Siebe Schrijvers, Casper Terho; Jovan Mijatovic, Abdoul Traoré.

Dender x OH Leuven: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.35
Dender x OH Leuven: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dender x OH Leuven: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Dender
5 - 0
OH Leuven
2024 Jupiler Pro League
OH Leuven
4 - 4
Dender
2024 Jupiler Pro League
OH Leuven
3 - 2
Dender
2024 Jupiler Pro League
Dender
1 - 1
OH Leuven

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Dender
Empate
OH Leuven

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

