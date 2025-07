Dender x Cercle Brugge: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Jupiler Pro League - 26/07

Dender x Cercle Brugge: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Dender e Cercle Brugge se enfrentam neste sábado, 26 de julho, pela rodada de abertura da temporada 2025/2026 da Liga Belga. A bola rola às 11h00 (horário de Brasília) no DENDER Football Complex, com transmissão ao vivo pela Novibet (streaming).

O confronto marca o início da caminhada das equipes na nova temporada. O Dender volta à elite com o objetivo de se manter competitivo, enquanto o Cercle Brugge quer repetir a consistência defensiva que o levou longe no campeonato anterior.

Dender x Cercle Brugge Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Cercle Brugge - odd pagando 1.90 na Novibet



Palpite 2 - Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.80 na Novibet



Palpite 3 - Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.85 na Novibet



Por ser estreia, a tendência é de um jogo mais controlado, com equipes se estudando. O Cercle leva vantagem no encaixe tático e na experiência recente de primeira divisão.

Vitória do Cercle Brugge - odd pagando 1.90

A equipe visitante tem mais rodagem e estrutura, além de um estilo de jogo mais consolidado. Mesmo fora de casa, aparece como favorito técnico.

Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.80

A estreia tende a ser mais cautelosa, com atenção defensiva. O Dender deve priorizar a marcação e o Cercle Brugge, mesmo controlando o jogo, não é de muitos gols.

Ambas Marcam: Não - odd pagando 1.85

Com a postura reativa do Dender e a força defensiva do Cercle, esse mercado se torna interessante. A possibilidade de um placar magro existe.

Dender x Cercle Brugge: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de jogo: Dender x Cercle Brugge