Dender x Anderlecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 17/08
Dender x Anderlecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Dender e Anderlecht se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Belga. A bola rola às 08h30 (horário de Brasília), no Dender Football Complex, na Bélgica.
O Anderlecht chega como favorito, com elenco mais forte e objetivo de disputar as primeiras posições. O Dender aposta na força da torcida e na estratégia defensiva para tentar surpreender.
Dender x Anderlecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1 – Vitória do Anderlecht – odd pagando 1.50 na bet365
- Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.65 na bet365
- Palpite 3 – Anderlecht vence o 1º tempo – odd pagando 1.75 na bet365
Vitória do Anderlecht - odd pagando 1.50
Com maior qualidade técnica e experiência, o Anderlecht entra como favorito para vencer.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.65
O estilo ofensivo do Anderlecht e as fragilidades defensivas do Dender podem resultar em placar elevado.
Anderlecht vence o 1º tempo - odd pagando 1.75
Se pressionar desde o início, o Anderlecht pode abrir vantagem ainda na primeira etapa.
Dender x Anderlecht: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Dender x Anderlecht pela Liga Belga
- 📅 Data: 17 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Dender Football Complex, Bélgica
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Dender x Anderlecht: Escalações prováveis
Dender: Michael Verrips; Luc Marijnissen, Luc De Fougerolles, Joedrick Pupe, Benjamin Fredrick; Noah Mbamba, Nathan Rodes, Malcolm Viltard, Fabio Ferraro; Aurélien Scheidler, Roman Kvet.
Anderlecht: Colin Coosemans; Ali Maamar, Jan-Carlo Simic, Marco Kana, Ludwig Augustinsson; Nathan Saliba, Nathan De Cat, Yari Verschaeren, Nilson Angulo; Thorgan Hazard, Kasper Dolberg.
Dender x Anderlecht: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Dender x Anderlecht: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dender x Anderlecht: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
