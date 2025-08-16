Assine UOL
Dender
  • D
  • E
  • E
  • D
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
DENDER Football Complex
Anderlecht
  • E
  • D
  • V
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2 by
1
3.8
x
3.7
2
1.95
1
3.8
x
3.7
2
1.92
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 20:30

Dender x Anderlecht: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Dender x Anderlecht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Dender e Anderlecht se enfrentam neste domingo, 17/08, pela Liga Belga. A bola rola às 08h30 (horário de Brasília), no Dender Football Complex, na Bélgica.


O Anderlecht chega como favorito, com elenco mais forte e objetivo de disputar as primeiras posições. O Dender aposta na força da torcida e na estratégia defensiva para tentar surpreender.


Dender x Anderlecht Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1 – Vitória do Anderlecht – odd pagando 1.50 na bet365

  • Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.65 na bet365

  • Palpite 3 – Anderlecht vence o 1º tempo – odd pagando 1.75 na bet365


Vitória do Anderlecht - odd pagando 1.50


Com maior qualidade técnica e experiência, o Anderlecht entra como favorito para vencer.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.65


O estilo ofensivo do Anderlecht e as fragilidades defensivas do Dender podem resultar em placar elevado.


Anderlecht vence o 1º tempo - odd pagando 1.75


Se pressionar desde o início, o Anderlecht pode abrir vantagem ainda na primeira etapa.


Dender x Anderlecht: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Dender x Anderlecht pela Liga Belga

  • 📅 Data: 17 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 08:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Dender Football Complex, Bélgica 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Dender x Anderlecht: Escalações prováveis


Dender: Michael Verrips; Luc Marijnissen, Luc De Fougerolles, Joedrick Pupe, Benjamin Fredrick; Noah Mbamba, Nathan Rodes, Malcolm Viltard, Fabio Ferraro; Aurélien Scheidler, Roman Kvet.


Anderlecht: Colin Coosemans; Ali Maamar, Jan-Carlo Simic, Marco Kana, Ludwig Augustinsson; Nathan Saliba, Nathan De Cat, Yari Verschaeren, Nilson Angulo; Thorgan Hazard, Kasper Dolberg.

Dender x Anderlecht: Palpite do Dia

Anderlecht Vence
Superbet logo
1.92
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Dender x Anderlecht: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dender x Anderlecht: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Anderlecht
2 - 3
Dender
2024 Jupiler Pro League
Dender
1 - 1
Anderlecht
2024 Friendlies Clubs
Anderlecht
2 - 1
Dender

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Dender
Empate
Anderlecht

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

