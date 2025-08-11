- D
Defensa y Justicia x Riestra: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir (11/08)
O Defensa y Justicia encara o Deportivo Riestra nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida começa às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, com transmissão de ESPN4 e Disney+.
O Defensa tenta subir na tabela do Grupo A, onde ocupa a 10ª posição com quatro pontos. Já o Riestra, no Grupo B, vem em boa colocação: 4º lugar com seis pontos. Aqui, vamos trazer nosso palpite para o duelo, passando por estatísticas, odds e opções de mercado para quem busca oportunidades mais seguras ou ousadas.
Palpites de Defensa y Justicia x Riestra: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base no histórico recente, nas estatísticas das equipes e nas odds atuais, separamos três palpites diretos que se destacam para este confronto.
- 🎯 Resultado Final: Defensa y Justicia - odd 2.03
- 🎯 Ambas Marcam: Não - odd 1.54
- 🎯 Menos de 2,5 Gols - odd 1.40
Palpites Alternativos Defensa y Justicia x Riestra
Para quem gosta de explorar mercados menos óbvios, mas com boas chances, também há oportunidades interessantes considerando o estilo de jogo e as médias de gols e escanteios.
- 🎯 Defensa y Justicia vence e menos de 3,5 gols - odd 2.60
- 🎯 Mais de 8,5 escanteios no jogo - odd 1.69
- 🎯 Placar Exato 1-0 - odd 4.40
💰 Palpites de Odds Baixas Defensa y Justicia x Riestra
- 🔵 Menos de 3,5 gols - odd 1.22
- 🟢 Empate Anula Aposta Defensa y Justicia - odd 1.41
- 🟡 Dupla Chance 1X - odd 1.22
⚖️ Palpites de Odds Médias Defensa y Justicia x Riestra
- 🔵 Vitória Defensa y Justicia + under 4,5 gols - odd 2.05
- 🟢 Empate - odd 2.95
- 🟡 Ambos marcam - odd 2.33
🚀 Palpites de Odds Altas Defensa y Justicia x Riestra
- 🔵 Placar exato 1-1 - odd 5.20
- 🟢 Defensa y Justicia vence por 2-1 - odd 8.80
- 🟡 Vitória do Riestra por 1-0 - odd 6.80
Informações do Jogo: Defensa y Justicia x Riestra: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino
- 📅 Data: 11/08/2025
- ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, Florencio Varela
- 📺 Transmissão: ESPN4 e Disney+
Como Defensa y Justicia e Riestra Chegam Para o Confronto
O Defensa y Justicia vive oscilação na temporada. Nas últimas dez partidas, soma somente uma vitória, com dificuldade de manter regularidade no setor ofensivo (média de 1,11 gols por jogo). Defensivamente, sofre 1,33 gols em média, mas ainda apresenta índice considerável de jogos sem sofrer (33%).
O Deportivo Riestra chega mais sólido defensivamente, com impressionantes 50% de partidas sem levar gols nos últimos dez jogos. Porém, o ataque também apresenta limitações, com média de apenas 0,95 gols por partida. A equipe tende a atuar de forma mais fechada fora de casa, o que reforça a expectativa de um placar baixo.
Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Confrontos Diretos
