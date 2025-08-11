Assine UOL
Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello
Deportivo Riestra
Defensa y Justicia x Riestra: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O Defensa y Justicia encara o Deportivo Riestra nesta segunda-feira, 11 de agosto, pela 4ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida começa às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, com transmissão de ESPN4 e Disney+.


O Defensa tenta subir na tabela do Grupo A, onde ocupa a 10ª posição com quatro pontos. Já o Riestra, no Grupo B, vem em boa colocação: 4º lugar com seis pontos. Aqui, vamos trazer nosso palpite para o duelo, passando por estatísticas, odds e opções de mercado para quem busca oportunidades mais seguras ou ousadas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Defensa y Justicia x Riestra: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base no histórico recente, nas estatísticas das equipes e nas odds atuais, separamos três palpites diretos que se destacam para este confronto.



  • 🎯 Resultado Final: Defensa y Justicia - odd 2.03

  • 🎯 Ambas Marcam: Não - odd 1.54

  • 🎯 Menos de 2,5 Gols - odd 1.40


Palpites Alternativos Defensa y Justicia x Riestra


Para quem gosta de explorar mercados menos óbvios, mas com boas chances, também há oportunidades interessantes considerando o estilo de jogo e as médias de gols e escanteios.



  • 🎯 Defensa y Justicia vence e menos de 3,5 gols - odd 2.60

  • 🎯 Mais de 8,5 escanteios no jogo - odd 1.69

  • 🎯 Placar Exato 1-0 - odd 4.40


💰 Palpites de Odds Baixas Defensa y Justicia x Riestra



  • 🔵 Menos de 3,5 gols - odd 1.22

  • 🟢 Empate Anula Aposta Defensa y Justicia - odd 1.41

  • 🟡 Dupla Chance 1X - odd 1.22


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


⚖️ Palpites de Odds Médias Defensa y Justicia x Riestra



  • 🔵 Vitória Defensa y Justicia + under 4,5 gols - odd 2.05

  • 🟢 Empate - odd 2.95

  • 🟡 Ambos marcam - odd 2.33


🚀 Palpites de Odds Altas Defensa y Justicia x Riestra



  • 🔵 Placar exato 1-1 - odd 5.20

  • 🟢 Defensa y Justicia vence por 2-1 - odd 8.80

  • 🟡 Vitória do Riestra por 1-0 - odd 6.80


Informações do Jogo: Defensa y Justicia x Riestra: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, Florencio Varela

  • 📺 Transmissão: ESPN4 e Disney+


Como Defensa y Justicia e Riestra Chegam Para o Confronto


O Defensa y Justicia vive oscilação na temporada. Nas últimas dez partidas, soma somente uma vitória, com dificuldade de manter regularidade no setor ofensivo (média de 1,11 gols por jogo). Defensivamente, sofre 1,33 gols em média, mas ainda apresenta índice considerável de jogos sem sofrer (33%).


O Deportivo Riestra chega mais sólido defensivamente, com impressionantes 50% de partidas sem levar gols nos últimos dez jogos. Porém, o ataque também apresenta limitações, com média de apenas 0,95 gols por partida. A equipe tende a atuar de forma mais fechada fora de casa, o que reforça a expectativa de um placar baixo.

Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Palpite do Dia

Defensa Y Justicia Vence
2.2
Apostar agora

Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Escalações Oficiais

Defensa Y Justicia x Deportivo Riestra: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
1 - 1
Defensa Y Justicia
2024 Liga Profesional Argentina
Defensa Y Justicia
1 - 1
Deportivo Riestra
2024 Copa de la Liga Profesional
Defensa Y Justicia
1 - 1
Deportivo Riestra

