- V
- V
- E
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- E
Defensa Y Justicia x Platense Palpite e Odds 2+, 6+; Onde Assistir, Liga Argentina
Buscando palpite para Defensa Y Justicia x Platense? O confronto, válido pela Liga Argentina, acontece no domingo, 14 de setembro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Norberto Tito Tomaghello.
O Defensa Y Justicia busca a vitória em casa para subir na tabela. Já o Platense, quer somar pontos fora de casa e surpreender o adversário.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Defensa Y Justicia x Platense, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!
Defensa Y Justicia x Platense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:
- 🎯 Empate no jogo - odd 3.10
- 🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.10
- 🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.65
As estatísticas indicam que o jogo será disputado e com poucos gols, mas com chances de ambos os times balançarem as redes.
💰 Palpites de Odds Baixas Defensa Y Justicia x Platense
Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca apostas mais conservadoras. Veja as opções:
- 🟢 Empate anula a aposta: Defensa Y Justicia - odd 1.45 Risco: Baixo Justificativa: O Defensa Y Justicia joga em casa e tem um bom retrospecto.
🟡 Palpites de Odds Médias Defensa Y Justicia x Platense
As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Veja:
- 🟡 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Ambos os times têm potencial ofensivo e podem marcar.
🚀 Palpites de Odds Altas Defensa Y Justicia x Platense
Para os mais ousados, os palpites de odds altas podem trazer grandes lucros.
- 🔴 Resultado correto: 1 x 1 - odd 6.50 Risco: Alto Justificativa: Um empate é um resultado possível, considerando o equilíbrio entre as equipes.
Defensa Y Justicia x Platense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Defensa Y Justicia x Platense
- Data: 14 de setembro de 2025
- Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Norberto Tito Tomaghello
- Competição: Liga Argentina
A partida não tem transmissão oficial confirmada, mas pode ser assistida pelo live stream de casas de apostas como a Bet365.
Como Defensa Y Justicia e Platense Chegam Para o Confronto
O Defensa Y Justicia busca consolidar sua posição em casa. A equipe quer mostrar sua força desde o início da Liga Argentina.
Já o Platense, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência.
Últimos Jogos do Defensa Y Justicia
O Defensa Y Justicia teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.
- ✅ Defensa Y Justicia 2x1 Belgrano Cordoba - Liga Argentina
- ✅ Barracas Central 1x2 Defensa Y Justicia - Liga Argentina
- 🟡 Defensa Y Justicia 0x0 Newells Old Boys - Liga Argentina
- ✅ Defensa Y Justicia 2x1 Deportivo Riestra - Liga Argentina
- ❌ Central Cordoba de Santiago 1x0 Defensa Y Justicia - Liga Argentina
Últimos Jogos do Platense
O Platense vem em sequência de resultados oscilantes. A equipe tem se mostrado eficiente em alguns jogos, mas precisa de mais consistência para subir na tabela.
- ❌ Platense 0x1 Godoy Cruz - Liga Argentina
- 🟡 Independiente 0x0 Platense - Liga Argentina
- ✅ Platense 1x0 San Lorenzo - Liga Argentina
- ❌ Instituto Cordoba 2x1 Platense - Liga Argentina
- 🟡 Platense 0x0 Argentinos JRS - Liga Argentina
Nossa Opinião para Defensa Y Justicia x Platense
Com base nas análises, o jogo entre Defensa Y Justicia e Platense promete ser equilibrado. Acreditamos que ambas as equipes têm chances de marcar, mas um empate também é um resultado possível.
Nossa dica é apostar com responsabilidade e aproveitar as oportunidades que o jogo oferece.
Defensa Y Justicia x Platense: Palpite do Dia
Defensa Y Justicia x Platense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Defensa Y Justicia x Platense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas são uma forma de entretenimento, mas é crucial abordá-las com responsabilidade. Lembre-se que apostar deve ser encarado como diversão, e nunca como uma solução para problemas financeiros. Jamais comprometa dinheiro que você precisa para suas contas ou para as necessidades da sua casa.
Aproveite o jogo de forma consciente e segura.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- E
- V
- D
Botafogo Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- E
SC Braga Vence
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
Botafogo SP Vence