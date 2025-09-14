Assine UOL
Defensa Y Justicia
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello
Platense
  • D
  • E
  • V
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2
1
2.2
x
3
2
3.6

Melhores Odds 1X2
1
2.33
x
2.84
2
3.23

Melhores Odds 1X2
1
2.39
x
2.92
2
3.33

Melhores Odds 1X2
1
1.57
x
3.8
2
5.3

Odds atualizadas a 14.09.2025 às 18:30

Defensa Y Justicia x Platense Palpite e Odds 2+, 6+; Onde Assistir, Liga Argentina

Alex Alves
Autor
Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Buscando palpite para Defensa Y Justicia x Platense? O confronto, válido pela Liga Argentina, acontece no domingo, 14 de setembro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio Norberto Tito Tomaghello.


O Defensa Y Justicia busca a vitória em casa para subir na tabela. Já o Platense, quer somar pontos fora de casa e surpreender o adversário.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Defensa Y Justicia x Platense, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times. Acompanhe!


Defensa Y Justicia x Platense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas chances de acontecer:



  • 🎯 Empate no jogo - odd 3.10

  • 🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.65


As estatísticas indicam que o jogo será disputado e com poucos gols, mas com chances de ambos os times balançarem as redes.


💰 Palpites de Odds Baixas Defensa Y Justicia x Platense


Os palpites de baixo risco são ótimos para quem busca apostas mais conservadoras. Veja as opções:



  • 🟢 Empate anula a aposta: Defensa Y Justicia - odd 1.45 Risco: Baixo Justificativa: O Defensa Y Justicia joga em casa e tem um bom retrospecto.


🟡 Palpites de Odds Médias Defensa Y Justicia x Platense


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Veja:



  • 🟡 Ambos os times marcam: Sim - odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: Ambos os times têm potencial ofensivo e podem marcar.


🚀 Palpites de Odds Altas Defensa Y Justicia x Platense


Para os mais ousados, os palpites de odds altas podem trazer grandes lucros.



  • 🔴 Resultado correto: 1 x 1 - odd 6.50 Risco: Alto Justificativa: Um empate é um resultado possível, considerando o equilíbrio entre as equipes.


Defensa Y Justicia x Platense: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Defensa Y Justicia x Platense

  • Data: 14 de setembro de 2025

  • Horário: 20h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Norberto Tito Tomaghello

  • Competição: Liga Argentina


A partida não tem transmissão oficial confirmada, mas pode ser assistida pelo live stream de casas de apostas como a Bet365


Como Defensa Y Justicia e Platense Chegam Para o Confronto


O Defensa Y Justicia busca consolidar sua posição em casa. A equipe quer mostrar sua força desde o início da Liga Argentina.


Já o Platense, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência.


Últimos Jogos do Defensa Y Justicia


O Defensa Y Justicia teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva.



  • ✅ Defensa Y Justicia 2x1 Belgrano Cordoba - Liga Argentina

  • ✅ Barracas Central 1x2 Defensa Y Justicia - Liga Argentina

  • 🟡 Defensa Y Justicia 0x0 Newells Old Boys - Liga Argentina

  • ✅ Defensa Y Justicia 2x1 Deportivo Riestra - Liga Argentina

  • ❌ Central Cordoba de Santiago 1x0 Defensa Y Justicia - Liga Argentina


Últimos Jogos do Platense


O Platense vem em sequência de resultados oscilantes. A equipe tem se mostrado eficiente em alguns jogos, mas precisa de mais consistência para subir na tabela.



  • ❌ Platense 0x1 Godoy Cruz - Liga Argentina

  • 🟡 Independiente 0x0 Platense - Liga Argentina

  • ✅ Platense 1x0 San Lorenzo - Liga Argentina

  • ❌ Instituto Cordoba 2x1 Platense - Liga Argentina

  • 🟡 Platense 0x0 Argentinos JRS - Liga Argentina


Nossa Opinião para Defensa Y Justicia x Platense


Com base nas análises, o jogo entre Defensa Y Justicia e Platense promete ser equilibrado. Acreditamos que ambas as equipes têm chances de marcar, mas um empate também é um resultado possível.


Nossa dica é apostar com responsabilidade e aproveitar as oportunidades que o jogo oferece.


 

Defensa Y Justicia x Platense: Palpite do Dia



Defensa Y Justicia x Platense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Defensa Y Justicia x Platense: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Platense
0 - 1
Defensa Y Justicia
2024 Liga Profesional Argentina
Defensa Y Justicia
1 - 3
Platense
2024 Copa de la Liga Profesional
Defensa Y Justicia
3 - 0
Platense
2023 Copa de la Liga Profesional
Platense
0 - 0
Defensa Y Justicia
2023 Liga Profesional Argentina
Platense
1 - 0
Defensa Y Justicia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Defensa Y Justicia
Empate
Platense

Jogo Responsável


As apostas esportivas são uma forma de entretenimento, mas é crucial abordá-las com responsabilidade. Lembre-se que apostar deve ser encarado como diversão, e nunca como uma solução para problemas financeiros. Jamais comprometa dinheiro que você precisa para suas contas ou para as necessidades da sua casa.


Aproveite o jogo de forma consciente e segura.







Palpites

Mais Esporte