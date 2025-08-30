Assine UOL
Defensa Y Justicia
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello
Belgrano Cordoba
Melhores Odds 1X2 by
1
2.15
x
2.82
2
4
Melhores Odds 1X2 by
1
2.18
x
2.84
2
3.87
Melhores Odds 1X2 by
1
2.22
x
2.75
2
4.25
Odds atualizadas a 30.08.2025 às 10:51

Defensa Y Justicia x Belgrano Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Argentina

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Defensa Y Justicia e Belgrano se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela oitava rodada da Liga Profesional Argentina 2025. O confronto está marcado para as 16h45 no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela. A partida terá transmissão pela ESPN.


O Defensa Y Justicia busca manter o bom momento em casa para subir na tabela. Já o Belgrano chega com a necessidade de pontuar fora de casa para se afastar da zona intermediária.


Confira nossos palpites de Defensa Y Justicia x Belgrano, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Defensa Y Justicia x Belgrano: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Defensa Y Justicia - odd 1.80

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.70

  • 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.85


Palpites Alternativos Defensa Y Justicia x Belgrano


Para apostadores que buscam mercados com mais risco e potencial de retorno, separamos algumas opções. Estes palpites levam em conta a força defensiva do Defensa Y Justicia e a capacidade do Belgrano de ser perigoso em momentos específicos.



  • 🎯 Placar Exato: 1x0 para o Defensa Y Justicia - odd 6.00

  • 🎯 Defensa Y Justicia vence por um gol de diferença - odd 3.50

  • 🎯 Belgrano marca no segundo tempo - odd 3.75


Super Palpites Defensa Y Justicia x Belgrano



  • 🚀 Vitória do Defensa Y Justicia e Menos de 2.5 Gols - odd 3.10


💰 Palpites de Odds Baixas Defensa Y Justicia x Belgrano



  • 🔵 Defensa Y Justicia para vencer - odd 1.80

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45

  • 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.85


⚖️ Palpites de Odds Médias Defensa Y Justicia x Belgrano



  • 🔵 Defensa Y Justicia vence por 1 gol - odd 3.50

  • 🟢 Intervalo/Final: Defensa Y Justicia / Defensa Y Justicia - odd 2.80

  • 🟡 Total de Gols Ímpares - odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Defensa Y Justicia x Belgrano



  • 🔵 Placar Exato: 2x0 para o Defensa Y Justicia - odd 7.50

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 2.05

  • 🟡 Cartão para o Belgrano no 1º Tempo - odd 3.00


Defensa Y Justicia x Belgrano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Defensa Y Justicia x Belgrano - Liga Profesional Argentina 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 16h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estadio Norberto Tito Tomaghello, Florencio Varela

  • 📺 Transmissão: ESPN


Nossa Opinião para Defensa Y Justicia x Belgrano


O Defensa Y Justicia chega como favorito para este confronto, especialmente jogando em casa. A consistência e o momento da equipe indicam um bom desempenho.


No entanto, o Belgrano tem potencial para surpreender, principalmente se explorar os contra-ataques. A expectativa é de um jogo taticamente disputado.

Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Palpite do Dia

Defensa Y Justicia Vence
2.22
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Belgrano Cordoba
2 - 0
Defensa Y Justicia
2024 Liga Profesional Argentina
Belgrano Cordoba
1 - 2
Defensa Y Justicia
2024 Copa de la Liga Profesional
Belgrano Cordoba
1 - 1
Defensa Y Justicia
2023 Copa de la Liga Profesional
Defensa Y Justicia
0 - 2
Belgrano Cordoba
2023 Liga Profesional Argentina
Defensa Y Justicia
2 - 0
Belgrano Cordoba

Quem vai ganhar?
Defensa Y Justicia
Empate
Belgrano Cordoba

