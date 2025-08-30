- V
Defensa Y Justicia x Belgrano Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Liga Argentina
Defensa Y Justicia e Belgrano se enfrentam neste sábado, 31 de agosto, em partida válida pela oitava rodada da Liga Profesional Argentina 2025. O confronto está marcado para as 16h45 no Estádio Norberto Tito Tomaghello, em Florencio Varela. A partida terá transmissão pela ESPN.
O Defensa Y Justicia busca manter o bom momento em casa para subir na tabela. Já o Belgrano chega com a necessidade de pontuar fora de casa para se afastar da zona intermediária.
Confira nossos palpites de Defensa Y Justicia x Belgrano, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Defensa Y Justicia x Belgrano: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Defensa Y Justicia - odd 1.80
- 🎯 Menos de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.70
- 🎯 Ambos Marcam Não - odd 1.85
Palpites Alternativos Defensa Y Justicia x Belgrano
Para apostadores que buscam mercados com mais risco e potencial de retorno, separamos algumas opções. Estes palpites levam em conta a força defensiva do Defensa Y Justicia e a capacidade do Belgrano de ser perigoso em momentos específicos.
- 🎯 Placar Exato: 1x0 para o Defensa Y Justicia - odd 6.00
- 🎯 Defensa Y Justicia vence por um gol de diferença - odd 3.50
- 🎯 Belgrano marca no segundo tempo - odd 3.75
Super Palpites Defensa Y Justicia x Belgrano
- 🚀 Vitória do Defensa Y Justicia e Menos de 2.5 Gols - odd 3.10
💰 Palpites de Odds Baixas Defensa Y Justicia x Belgrano
- 🔵 Defensa Y Justicia para vencer - odd 1.80
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.45
- 🟡 Ambos Marcam Não - odd 1.85
⚖️ Palpites de Odds Médias Defensa Y Justicia x Belgrano
- 🔵 Defensa Y Justicia vence por 1 gol - odd 3.50
- 🟢 Intervalo/Final: Defensa Y Justicia / Defensa Y Justicia - odd 2.80
- 🟡 Total de Gols Ímpares - odd 2.00
🚀 Palpites de Odds Altas Defensa Y Justicia x Belgrano
- 🔵 Placar Exato: 2x0 para o Defensa Y Justicia - odd 7.50
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 2.05
- 🟡 Cartão para o Belgrano no 1º Tempo - odd 3.00
Defensa Y Justicia x Belgrano: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Defensa Y Justicia x Belgrano - Liga Profesional Argentina 2025
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 16h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio Norberto Tito Tomaghello, Florencio Varela
- 📺 Transmissão: ESPN
Nossa Opinião para Defensa Y Justicia x Belgrano
O Defensa Y Justicia chega como favorito para este confronto, especialmente jogando em casa. A consistência e o momento da equipe indicam um bom desempenho.
No entanto, o Belgrano tem potencial para surpreender, principalmente se explorar os contra-ataques. A expectativa é de um jogo taticamente disputado.
Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Defensa Y Justicia x Belgrano Cordoba: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
