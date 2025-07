Decic x Rapid Vienna: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência - 24/07

Decic e Rapid Vienna começam a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Tuško Polje em Montenegro.

Confira nosso palpite para Decic x Rapid Vienna, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Decic x Rapid Vienna pela Liga Conferência



📅 Data: 24 de julho de 2025



🕒 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Tuško Polje



Decic x Rapid Vienna - Palpite - Liga Conferência



Palpite 1: 1º Tempo - Total Rapid Viena - Mais de 0.5 - Odd de 1.36 na Esportes da Sorte

1º Tempo - Total Rapid Viena - Mais de 0.5 - Odd de 1.36 na Esportes da Sorte

Palpite 2: Intervalo/Resultado Final - 2/2 - Odd de 1.76 na Superbet

Intervalo/Resultado Final - 2/2 - Odd de 1.76 na Superbet

Palpite 3: Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd de 2.35 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: 1º Tempo - Total de Gols Rapid Viena - Mais de 0.5

O Rapid Viena tem um padrão ofensivo forte nos primeiros 45 minutos, frequentemente balançando as redes antes do intervalo, especialmente em jogos em casa ou contra defesas mais frágeis. A equipe busca impor o ritmo desde o início, o que aumenta a probabilidade de marcar ao menos um gol ainda na primeira etapa.

Palpite 2: Intervalo/Resultado Final - 2/2

Este palpite combina o domínio esperado do Rapid Viena nos dois tempos. O time é tecnicamente superior e costuma controlar a partida desde o apito inicial até o fim. Se conseguir abrir o placar cedo, é provável que mantenha o controle e confirme a vitória ao longo do jogo, tornando essa aposta uma boa opção com uma odd atrativa.

Palpite 3: Total de Gols - Menos de 2.5

Apesar do favoritismo do Rapid Viena, o histórico recente das duas equipes sugere partidas com placares mais apertados. O adversário pode adotar uma postura defensiva, dificultando a criação de chances claras. Nesse cenário, um jogo com até dois gols se torna uma possibilidade real, e a odd de 2.35 representa bom valor para quem busca uma alternativa mais cautelosa.

Decic x Rapid Vienna - Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.