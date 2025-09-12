DC United x Orlando City Palpite Odds +5, +6, Onde Assistir, Escalações, MLS, 13/09

DC United x Orlando City: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (13/09), às 20h30 (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, com transmissão da MLS Season Pass na Apple TV.

O confronto é pela temporada regular de 2025 da MLS e promete ser acirrado. O DC United vem de uma série de resultados ruins, enquanto o Orlando City, apesar de ter tido uma derrota recente, tem um ataque mais forte e consistente.

DC United x Orlando City Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Orlando City SC vence) - odd 2.17

🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 3.5) - odd 2.49

🎯 Palpite: Primeiro Gol (Orlando City SC) - odd 1.78



Apostamos na vitória do Orlando City, principalmente por ser o favorito e ter um ataque mais forte. O Orlando City marcou 2.2 gols por jogo, em média, nos últimos 10 jogos, enquanto o DC United marcou 1.1 gols por partida. O palpite em "Total de Gols (Mais de 3.5)" é arriscado, mas a média de gols marcados e sofridos por Orlando é alta (4). A odd para o primeiro gol do Orlando City também é baixa, já que o time abriu o placar em 40% dos últimos 5 jogos fora de casa e venceu em 100% das vezes.

Palpites Alternativos DC United x Orlando City



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.83

🎯 Palpite: Total de Cartões (Mais de 4.5) - odd 1.83

🎯 Palpite: Placar Exato (1x2 para o Orlando City SC) - odd 8.44



Estes palpites alternativos consideram a intensidade de um jogo entre duas equipes que precisam de pontos. As partidas de DC United e Orlando City têm uma média alta de escanteios (mais de 9,5) e cartões (mais de 4,5). O placar exato de 1x2 a favor do Orlando City é um palpite arriscado, mas com uma odd alta e que se alinha com o momento do time da casa.

DC United x Orlando City: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Orlando City SC - odd 2.17

🟢 Palpite: Handicap Asiático (Orlando City SC -0.5) - odd 2.13

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.54



DC United x Orlando City: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: DC United - odd 3.05

🟢 Palpite: Empate - odd 3.57

🟡 Palpite: Orlando City SC E Sim - odd 3.57



DC United x Orlando City: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Intervalo/Final do Jogo (Empate/Orlando City SC) - odd 5.79

🟢 Palpite: Placar Exato (1x1) - odd 6.44

🟡 Palpite: DC United E Não - odd 6.12



DC United x Orlando City: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo da Major League Soccer coloca frente a frente duas equipes com trajetórias diferentes na tabela. O DC United, que está em 30º lugar, busca a vitória para se recuperar na competição, enquanto o Orlando City, que está em 20º, tenta somar pontos para subir na tabela.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: DC United x Orlando City - Major League Soccer



📅 Data: 13/09/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Audi Field, em Washington



📺 Transmissão: MLS Season Pass, na Apple TV



Como DC United e Orlando City Chegam Para o Confronto

O DC United chega para o confronto em uma fase de instabilidade, com uma sequência de três jogos sem perder, mas também sem vencer em casa nos últimos sete jogos. A equipe ocupa a 30ª posição na tabela geral, com 24 pontos em 29 jogos. Nos últimos dez jogos em todas as competições, o time teve uma vitória, dois empates e sete derrotas. O ataque tem uma média de 1.1 gols por partida, e a defesa sofre 2 gols por jogo, em média.

Já o Orlando City ocupa a 20ª posição na tabela, com 47 pontos em 28 jogos. A equipe tem um desempenho mais equilibrado, com cinco vitórias, quatro empates e uma derrota em seus últimos 10 jogos em todas as competições. O ataque tem uma média de 2.2 gols por jogo e a defesa sofre 1.8 gols por partida, em média. O time não perde há dois jogos fora de casa.