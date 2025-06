DC United x Nashville SC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, MLS - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir DC United x Nashville SC, jogo no Audi Field, em Washington, District of Columbia, válido pela MLS, no dia 28 de junho de 2025, às 20:30h (horário de Brasília).



















DC United, penúltimo no Leste com apenas 18 pontos, enfrenta o Nashville SC, que vive um ótimo momento e ocupa a 3ª posição com 35 pontos.

Com a pior defesa da conferência (38 gols sofridos), o DC tenta evitar mais uma derrota diante da sua torcida, mas terá pela frente um Nashville consistente, que combina solidez defensiva com um ataque eficaz.

É um confronto de extremos, com o favoritismo claramente do lado dos visitantes.



















DC United x Nashville SC - Palpites de Hoje - MLS

1. 🏆 Vitória do Nashville SC (Odd: 2.06)





Favorito pelas odds, mesmo jogando fora







Nashville vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos







DC United com apenas 1 vitória nos últimos 5 confrontos diretos





2. ⚽ Ambas marcam - SIM (Odd: 1.59)





DC United marcou em 8 dos últimos 10 jogos em casa







Nashville SC marcou em 7 dos últimos 10 jogos fora







Defesas instáveis de ambos os times





3. 📈 Mais de 2.5 gols (Odd: 1.70)





6 dos últimos 10 jogos do DC United tiveram 3+ gols







Nashville SC envolvido em 60% de jogos com Over 2.5







Últimos 3 confrontos tiveram 3+ gols





DC United x Nashville SC - Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em plataformas streaming de casas de apostas como a Superbet ou Bet365. Fique atento e aproveite para acompanhar a partida ao vivo!