- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
DC United x Inter Miami: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, MLS, 23/08
DC United x Inter Miami: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, sem transmissão no Brasil.
O DC United está há 10 jogos sem vencer, enquanto o Inter Miami venceu 7 de seus últimos 10 compromissos.
DC United x Inter Miami CF: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Inter Miami CF) - odd 2.11
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.54
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou Inter Miami CF) - odd 1.34
Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Inter Miami reflete a superioridade do time, que vem em uma ótima fase. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto marcados quanto sofridos. Por fim, a Dupla Hipótese a favor do Inter Miami é uma aposta mais segura, cobrindo o empate, que também é uma possibilidade no confronto direto.
Palpites Alternativos DC United x Inter Miami CF
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol (Inter Miami CF) - odd 1.79
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.59
- 🎯 Palpite: Jogador para Marcar (Lionel Messi) - odd 1.89
Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Inter Miami tem um ótimo ataque e por isso a aposta de que o Primeiro Gol será deles é uma possibilidade real. A aposta em Mais de 2.5 Gols também faz sentido porque as duas equipes têm um histórico recente de jogos com alta pontuação. Por fim, a aposta em Lionel Messi para Marcar tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois ele é o principal artilheiro do time.
💰 DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Inter Miami CF (-0.5) - odd 2.07
- 🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.18
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Inter Miami CF) - odd 1.58
⚖️ DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Inter Miami CF para marcar em Ambos os Tempos - odd 2.79
- 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 4.14
- 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Inter Miami CF e Sim) - odd 3.56
🚀 DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 8.33
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Inter Miami CF) - odd 5.68
- 🟡 Palpite: Gols Exatos (4) - odd 5.18
DC United x Inter Miami CF: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre DC United e Inter Miami é um dos destaques da rodada da MLS. Enquanto o DC United busca reverter sua sequência negativa de 10 jogos sem vitória, o Inter Miami tentará manter seu bom momento, com sete vitórias nos últimos 10 compromissos. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com o DC United buscando a vitória em casa para subir na tabela, e o Inter Miami tentando se manter em sua ótima fase.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: DC United x Inter Miami CF - MLS
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Audi Field, em Washington
- 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil
Como DC United e Inter Miami CF Chegam Para o Confronto
O DC United chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de 10 jogos sem vencer, com um empate e nove derrotas nesse período. A equipe tem uma média de 0.8 gols marcados e 2.1 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não vence há 6 jogos, com uma média de 0.67 gols marcados e 1.67 gols sofridos por jogo. O time não marcou em 67% dos jogos em casa.
O Inter Miami, por sua vez, vive uma fase excelente. A equipe vem de sete vitórias nos últimos 10 jogos, com um empate e duas derrotas. A equipe tem uma média de 1.9 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com cinco vitórias em seis jogos. O time marcou em ambos os tempos em 100% dos jogos fora de casa.
DC United x Inter Miami: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
DC United x Inter Miami: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
DC United x Inter Miami: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O mundo das apostas pode ser muito empolgante, mas é fundamental entender que essa atividade deve ser sempre encarada como um lazer, e não uma fonte de renda. Para ter uma experiência positiva e segura, a principal regra é apostar com responsabilidade. Defina um limite de gastos e de tempo, e jamais tente recuperar o que foi perdido. Se sentir que precisa de ajuda, procure o apoio de especialistas. Aposte com inteligência e consciência.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- E
- E
Twente Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Manchester United Vence
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- E
- E
- E
- E
Empate
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- V
- E
Cruzeiro Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Atalanta Vence
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
FSV Mainz 05 Vence
- V
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- D
- E
- V
Gremio Vence