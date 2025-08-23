DC United x Inter Miami: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, MLS, 23/08

DC United x Inter Miami: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Major League Soccer, que acontece no sábado (23/08), às 20h30 (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, sem transmissão no Brasil.

O DC United está há 10 jogos sem vencer, enquanto o Inter Miami venceu 7 de seus últimos 10 compromissos.

DC United x Inter Miami CF: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final (Inter Miami CF) - odd 2.11



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.54



🎯 Palpite: Dupla Hipótese (Empate Ou Inter Miami CF) - odd 1.34



Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O palpite de Resultado Final a favor do Inter Miami reflete a superioridade do time, que vem em uma ótima fase. A aposta de Ambos Os Times Marcam é uma ótima escolha, já que as duas equipes têm médias altas de gols por jogo, tanto marcados quanto sofridos. Por fim, a Dupla Hipótese a favor do Inter Miami é uma aposta mais segura, cobrindo o empate, que também é uma possibilidade no confronto direto.

Palpites Alternativos DC United x Inter Miami CF



🎯 Palpite: Primeiro Gol (Inter Miami CF) - odd 1.79



🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.59



🎯 Palpite: Jogador para Marcar (Lionel Messi) - odd 1.89



Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Inter Miami tem um ótimo ataque e por isso a aposta de que o Primeiro Gol será deles é uma possibilidade real. A aposta em Mais de 2.5 Gols também faz sentido porque as duas equipes têm um histórico recente de jogos com alta pontuação. Por fim, a aposta em Lionel Messi para Marcar tem uma odd de valor e é uma boa pedida, pois ele é o principal artilheiro do time.

💰 DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Inter Miami CF (-0.5) - odd 2.07



🟢 Palpite: Total de Gols (Mais de 1.5) - odd 1.18



🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (Inter Miami CF) - odd 1.58



⚖️ DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Inter Miami CF para marcar em Ambos os Tempos - odd 2.79



🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 4.14



🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Inter Miami CF e Sim) - odd 3.56



🚀 DC United x Inter Miami CF: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 8.33



🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / Inter Miami CF) - odd 5.68



🟡 Palpite: Gols Exatos (4) - odd 5.18



DC United x Inter Miami CF: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre DC United e Inter Miami é um dos destaques da rodada da MLS. Enquanto o DC United busca reverter sua sequência negativa de 10 jogos sem vitória, o Inter Miami tentará manter seu bom momento, com sete vitórias nos últimos 10 compromissos. O jogo promete ser um teste de força para ambas as equipes, com o DC United buscando a vitória em casa para subir na tabela, e o Inter Miami tentando se manter em sua ótima fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: DC United x Inter Miami CF - MLS



📅 Data: 23/08/2025



⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Audi Field, em Washington



📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil



Como DC United e Inter Miami CF Chegam Para o Confronto

O DC United chega para o confronto em uma fase muito ruim, com uma sequência de 10 jogos sem vencer, com um empate e nove derrotas nesse período. A equipe tem uma média de 0.8 gols marcados e 2.1 gols sofridos por jogo, no geral. Em casa, o time não vence há 6 jogos, com uma média de 0.67 gols marcados e 1.67 gols sofridos por jogo. O time não marcou em 67% dos jogos em casa.

O Inter Miami, por sua vez, vive uma fase excelente. A equipe vem de sete vitórias nos últimos 10 jogos, com um empate e duas derrotas. A equipe tem uma média de 1.9 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo, no geral. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com cinco vitórias em seis jogos. O time marcou em ambos os tempos em 100% dos jogos fora de casa.