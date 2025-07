DC United x Austin: Palpite e Onde Assistir - Major League Soccer - 26/07

DC United x Austin:: Confira os palpites para o jogo deste sábado, dia 26 de julho, às 20h30 (horário de Brasília), válido pela Major League Soccer. Saiba onde assistir ao vivo DC United x Austin e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: DC United x Austin pela Major League Soccer



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Audi Field



DC United x Austin Palpite - Major League Soccer



Palpite 1: Chance Dupla - X2 - Odd de 1.45 na Novibet

- Odd de 1.45 na Novibet

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 1.90 na Superbet

- Odd de 1.90 na Superbet

Palpite 3: 1º Tempo - Resultado - Empate - Odd de 2.18 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: Chance Dupla - X2 - odd pagando 1.45 na Novibet

Apesar de jogar fora de casa, o Austin chega em melhor momento e tem mostrado mais consistência do que o DC United. A equipe texana pontuou em quatro dos últimos cinco jogos, inclusive em confrontos difíceis fora de casa, e tem aproveitado bem os contra-ataques.

Já o DC United vive fase instável e não vence há quatro partidas, sendo duas derrotas seguidas em casa. Além disso, a defesa tem sido um problema constante, o que abre espaço para o Austin pontuar mesmo longe de seus domínios. A chance dupla a favor do Austin é uma opção segura diante do momento dos times.

Palpite 2: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd pagando 1.90 na Superbet

Esse é um confronto com forte tendência de gols. O DC United tem uma média alta de tentos em seus jogos, com 2,8 gols por partida somando marcados e sofridos. O Austin, por sua vez, também apresenta esse perfil: seus últimos cinco jogos tiveram pelo menos três gols em quatro ocasiões.

Ambos os times têm defesas frágeis e sistemas ofensivos que criam boas chances, principalmente em bolas longas e cruzamentos. A linha de mais de 2.5 gols é bastante viável e reflete o ritmo que esse jogo deve ter.

Palpite 3: 1º Tempo - Resultado - Empate

O equilíbrio técnico entre as duas equipes costuma se refletir no placar ao longo do primeiro tempo. O DC United empatou três dos últimos quatro primeiros tempos em casa, enquanto o Austin teve dois empates na etapa inicial nos últimos três jogos fora de casa.

Ambas as equipes têm início de jogo cauteloso, alternando posse sem tanta objetividade. Com isso, o empate no intervalo aparece como uma boa oportunidade de valor, especialmente com uma odd acima de 2.00.

DC United x Austin: Onde Assistir

É possível acompanhar a partida com vídeo através da plataforma Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro na Novibet, basta concluir e verificar a sua conta na Novibet para assistir a partida.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.