DC United x Atlanta United FC: Palpites, Onde Assistir e Escalações - MLS - 05/07

DC United x Atlanta United FC: confira os palpites para o jogo que ocorre no Audi Field, em Washington, DC, no sábado, 05/07, às 20h30 (horário de Brasília), pela Major League Soccer.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

DC United x Atlanta United FC: Palpites - MLS



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 2 - Over 2,5 gols



Palpite 3 - Dupla chance: Atlanta United ou empate (X2)



Palpite 1 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Nos 19 confrontos, houve gols de ambos em 68% das partidas. Recentemente, Atlanta manteve média alta ofensiva, mesmo fora, enquanto o DC United segue vulnerável nas defesas (/ acesso nas estatísticas H2H).

Palpite 2 - Over 2,5 gols

Em média, os confrontos entre as equipes têm 3,32 gols por partida. O DC United teve Over 1,5 em 73% dos jogos em casa na temporada, e Atlanta registrou Over 1,5 em 100% dos jogos fora.

Palpite 3 - Dupla chance: Atlanta United ou empate (X2)

Atlanta venceu 10 dos 19 confrontos diretos (vs 7 do DC), e mesmo visitante chegou invicto recente. Com boa ordem defensiva e menos pressão, X2 oferece cobertura segura.

DC United x Atlanta United FC - Onde Assistir

DC United x Atlanta United FC se enfrentam no sábado, 05/07, às 20h30 (horário de Brasília), no Audi Field, em Washington, DC (EUA).