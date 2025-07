Daniel Evans x Novak Djokovic: Palpite, Onde Assistir - Wimbledon 2025 - 03/07

🎾 Bônus – Djokovic vence + total de games menos de 31.5 – odd 2.20

Combinação direta com os dois principais cenários esperados. Vitória do sérvio por 3x0 e com margem, mas sem "pneu", resulta numa odd mais alta com risco controlado.

Daniel Evans x Novak Djokovic: Análise Técnica e Tática

Djokovic chega com consistência absurda na devolução e no controle de ritmo. Sua média de pontos vencidos no 1º saque beira os 75% na grama, e ele varia muito bem as direções e efeitos. Além disso, impõe pressão constante nas devoluções, forçando o oponente a erros ou bolas curtas desde o início.

Do outro lado, Evans aposta em slice, saque-volêio ocasional e transições à rede, mas é um jogador de padrão passivo e com RallyAgg negativo na maioria dos jogos. Seu segundo saque é vulnerável e tende a ser explorado pelo sérvio. Mesmo na grama, onde Evans é mais perigoso, ele não tem armas para sustentar trocas longas ou abrir espaço contra Djokovic.