Damac
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
Pro League - Saudi Arabia
Dhamak Club Stadium
Al-Hazm
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.6
2
3.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.01
x
3.62
2
3.48
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.01
x
3.65
2
3.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.96
x
3.4
2
3.35
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2
x
3.75
2
3.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:00

Damac x Al-Hazem Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Saudi Pro League (28/08)

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Damac e Al-Hazem se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela Pro League 2025. A bola rola a partir das 16h05 no Dhamak Club Stadium, em Khamis Mushait. O confronto terá transmissão do Canal GOAT, no YouTube..


O Damac busca uma vitória para começar o campeonato com o pé direito, aproveitando o fator casa. Já o Al-Hazem, que acaba de subir da segunda divisão, não quer iniciar a nova temporada na parte de baixo da tabela.


Confira nossos palpites de Damac x Al-Hazem, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Damac x Al-Hazem: Nossas 3 Melhores Dicas


Como o campeonato saudita se inicia agora, nossa análise se baseia na última temporada de cada equipe. Por isso, para esta rodada inaugural do campeonato, os palpites de Damac x Al Hazem levam em conta principalmente o fato de o Damac já estar na primeira e o Hazem ter estado na temporada passada na segunda divisão.



  • 🎯 Vitória do Damac - odd 1.95

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.61

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.70


Palpites Alternativos Damac x Al-Hazem


Para apostadores que buscam algo diferente, separamos algumas opções de mercados que fogem do óbvio. Esses palpites alternativos podem render bons retornos para quem conhece bem o estilo de jogo das equipes.


Mercados como o número de escanteios ou o resultado exato em um tempo específico podem oferecer boas oportunidades. Analisar a tendência das equipes em criar lances de perigo é fundamental para essas apostas.



  • 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10

  • 🎯 Total de Gols do Damac: Acima de 1.5 - odd 1.87

  • 🎯 Al-Hazm vence por 1 gol de diferença - odd 4.50


Super Palpite Damac x Al-Hazem: Odd 7+



  • 🚀 Resultado Exato: Damac 2 x 1 Al-Hazm - odd 7.80


💰 Palpites de Odds Baixas Damac x Al-Hazm



  • 🔵 Vitória do Damac ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.26

  • 🟢 Total de Gols: Abaixo de 3.5 - odd 1.59

  • 🟡 Damac mais de 0.5 gols - odd 1.18


⚖️ Palpites de Odds Médias Damac x Al-Hazm



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🟢 Total de Gols no 1º Tempo: Acima de 0.5 - odd 1.50

  • 🟡 Damac marca no 2º Tempo - odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Damac x Al-Hazm



  • 🔵 Resultado Correto: 1-0 para o Damac - odd 7.90

  • 🟢 Marcador do Primeiro Gol: Ceesay Assan - odd 6.61

  • 🟡 Al-Hazm vence com mais de 2.5 gols na partida - odd 5.50


Damac x Al-Hazem: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Damac x Al-Hazem - Pro League 2025

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • Horário: 16:05 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Dhamak Club Stadium, Khamis Mushait

  • 📺 Transmissão: Canal GOAT (YouTube)


Como Damac e Al-Hazm Chegam Para o Confronto


O Damac busca começar a Saudi Pro League com uma vitória diante de sua torcida. Agora sob o comando do técnico português Armando Evangelista, a equipe espera não sofrer como na última temporada, quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada e só não caiu porque o um advesário direto perdeu um jogo decisivo na última rodada.


Já o Al-Hazem chega motivado pela subida de divisão. A equipe, que havia sido rebaixada na temporada anterior, conseguiu voltar à primeira divisão árabe e precisa fazer um bom trabalho para não voltar à divisão inferior.


Últimos Jogos do Damac


Este será o primeiro jogo oficial do Damac na temporada.


Últimos Jogos do Al-Hazem


Este será o primeiro jogo oficial do Al Hazem na temporada.


Nossa Opinião para Damac x Al-Hazem


O confronto entre Damac e Al-Hazm promete ser disputado. Ambos os times chegam com motivações distintas, mas o Damac por já ter um grupo de primeira divisão montado, ainda mais jogando em casa, fica com um leve favoritismo.

Damac x Al-Hazm: Palpite do Dia

Damac Vence
Superbet logo
2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Fiorentina - Polessya
1
1.25
Chelsea - Fulham
1
1.55
Damac - Al-Hazm
1
2
Múltipla
3.88
x
Aposta
20
=
Ganhos
77.50
Apostar agora

Damac x Al-Hazm: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Damac x Al-Hazm: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 Pro League
Al-Hazm
0 - 0
Damac
2023 Pro League
Damac
4 - 1
Al-Hazm
2021 Pro League
Al-Hazm
0 - 1
Damac
2021 Pro League
Damac
1 - 0
Al-Hazm
2019 Pro League
Damac
3 - 0
Al-Hazm

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Damac
Empate
Al-Hazm

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

