Damac x Al-Hazem Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Saudi Pro League (28/08)
Damac e Al-Hazem se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela Pro League 2025. A bola rola a partir das 16h05 no Dhamak Club Stadium, em Khamis Mushait. O confronto terá transmissão do Canal GOAT, no YouTube..
O Damac busca uma vitória para começar o campeonato com o pé direito, aproveitando o fator casa. Já o Al-Hazem, que acaba de subir da segunda divisão, não quer iniciar a nova temporada na parte de baixo da tabela.
Confira nossos palpites de Damac x Al-Hazem, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Damac x Al-Hazem: Nossas 3 Melhores Dicas
Como o campeonato saudita se inicia agora, nossa análise se baseia na última temporada de cada equipe. Por isso, para esta rodada inaugural do campeonato, os palpites de Damac x Al Hazem levam em conta principalmente o fato de o Damac já estar na primeira e o Hazem ter estado na temporada passada na segunda divisão.
- 🎯 Vitória do Damac - odd 1.95
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.61
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.70
Palpites Alternativos Damac x Al-Hazem
Para apostadores que buscam algo diferente, separamos algumas opções de mercados que fogem do óbvio. Esses palpites alternativos podem render bons retornos para quem conhece bem o estilo de jogo das equipes.
Mercados como o número de escanteios ou o resultado exato em um tempo específico podem oferecer boas oportunidades. Analisar a tendência das equipes em criar lances de perigo é fundamental para essas apostas.
- 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10
- 🎯 Total de Gols do Damac: Acima de 1.5 - odd 1.87
- 🎯 Al-Hazm vence por 1 gol de diferença - odd 4.50
Super Palpite Damac x Al-Hazem: Odd 7+
- 🚀 Resultado Exato: Damac 2 x 1 Al-Hazm - odd 7.80
💰 Palpites de Odds Baixas Damac x Al-Hazm
- 🔵 Vitória do Damac ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.26
- 🟢 Total de Gols: Abaixo de 3.5 - odd 1.59
- 🟡 Damac mais de 0.5 gols - odd 1.18
⚖️ Palpites de Odds Médias Damac x Al-Hazm
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🟢 Total de Gols no 1º Tempo: Acima de 0.5 - odd 1.50
- 🟡 Damac marca no 2º Tempo - odd 2.00
🚀 Palpites de Odds Altas Damac x Al-Hazm
- 🔵 Resultado Correto: 1-0 para o Damac - odd 7.90
- 🟢 Marcador do Primeiro Gol: Ceesay Assan - odd 6.61
- 🟡 Al-Hazm vence com mais de 2.5 gols na partida - odd 5.50
Damac x Al-Hazem: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Damac x Al-Hazem - Pro League 2025
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 16:05 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Dhamak Club Stadium, Khamis Mushait
- 📺 Transmissão: Canal GOAT (YouTube)
Como Damac e Al-Hazm Chegam Para o Confronto
O Damac busca começar a Saudi Pro League com uma vitória diante de sua torcida. Agora sob o comando do técnico português Armando Evangelista, a equipe espera não sofrer como na última temporada, quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada e só não caiu porque o um advesário direto perdeu um jogo decisivo na última rodada.
Já o Al-Hazem chega motivado pela subida de divisão. A equipe, que havia sido rebaixada na temporada anterior, conseguiu voltar à primeira divisão árabe e precisa fazer um bom trabalho para não voltar à divisão inferior.
Últimos Jogos do Damac
Este será o primeiro jogo oficial do Damac na temporada.
Últimos Jogos do Al-Hazem
Este será o primeiro jogo oficial do Al Hazem na temporada.
Nossa Opinião para Damac x Al-Hazem
O confronto entre Damac e Al-Hazm promete ser disputado. Ambos os times chegam com motivações distintas, mas o Damac por já ter um grupo de primeira divisão montado, ainda mais jogando em casa, fica com um leve favoritismo.
Damac x Al-Hazm: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Damac x Al-Hazm: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Damac x Al-Hazm: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
