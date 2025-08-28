Damac x Al-Hazem Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Saudi Pro League (28/08)

Damac e Al-Hazem se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, em partida válida pela Pro League 2025. A bola rola a partir das 16h05 no Dhamak Club Stadium, em Khamis Mushait. O confronto terá transmissão do Canal GOAT, no YouTube..

O Damac busca uma vitória para começar o campeonato com o pé direito, aproveitando o fator casa. Já o Al-Hazem, que acaba de subir da segunda divisão, não quer iniciar a nova temporada na parte de baixo da tabela.

Confira nossos palpites de Damac x Al-Hazem, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Damac x Al-Hazem: Nossas 3 Melhores Dicas

Como o campeonato saudita se inicia agora, nossa análise se baseia na última temporada de cada equipe. Por isso, para esta rodada inaugural do campeonato, os palpites de Damac x Al Hazem levam em conta principalmente o fato de o Damac já estar na primeira e o Hazem ter estado na temporada passada na segunda divisão.



🎯 Vitória do Damac - odd 1.95

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.61

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.70



Palpites Alternativos Damac x Al-Hazem

Para apostadores que buscam algo diferente, separamos algumas opções de mercados que fogem do óbvio. Esses palpites alternativos podem render bons retornos para quem conhece bem o estilo de jogo das equipes.

Mercados como o número de escanteios ou o resultado exato em um tempo específico podem oferecer boas oportunidades. Analisar a tendência das equipes em criar lances de perigo é fundamental para essas apostas.



🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 3.10

🎯 Total de Gols do Damac: Acima de 1.5 - odd 1.87

🎯 Al-Hazm vence por 1 gol de diferença - odd 4.50



Super Palpite Damac x Al-Hazem: Odd 7+



🚀 Resultado Exato: Damac 2 x 1 Al-Hazm - odd 7.80



💰 Palpites de Odds Baixas Damac x Al-Hazm



🔵 Vitória do Damac ou Empate (Dupla Chance) - odd 1.26

🟢 Total de Gols: Abaixo de 3.5 - odd 1.59

🟡 Damac mais de 0.5 gols - odd 1.18



⚖️ Palpites de Odds Médias Damac x Al-Hazm



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟢 Total de Gols no 1º Tempo: Acima de 0.5 - odd 1.50

🟡 Damac marca no 2º Tempo - odd 2.00



🚀 Palpites de Odds Altas Damac x Al-Hazm



🔵 Resultado Correto: 1-0 para o Damac - odd 7.90

🟢 Marcador do Primeiro Gol: Ceesay Assan - odd 6.61

🟡 Al-Hazm vence com mais de 2.5 gols na partida - odd 5.50



Damac x Al-Hazem: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Damac x Al-Hazem - Pro League 2025

📅 Data: 28/08/2025

⏰ Horário: 16:05 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Dhamak Club Stadium, Khamis Mushait

📺 Transmissão: Canal GOAT (YouTube)



Como Damac e Al-Hazm Chegam Para o Confronto

O Damac busca começar a Saudi Pro League com uma vitória diante de sua torcida. Agora sob o comando do técnico português Armando Evangelista, a equipe espera não sofrer como na última temporada, quando lutou contra o rebaixamento até a última rodada e só não caiu porque o um advesário direto perdeu um jogo decisivo na última rodada.

Já o Al-Hazem chega motivado pela subida de divisão. A equipe, que havia sido rebaixada na temporada anterior, conseguiu voltar à primeira divisão árabe e precisa fazer um bom trabalho para não voltar à divisão inferior.

Últimos Jogos do Damac

Este será o primeiro jogo oficial do Damac na temporada.

Últimos Jogos do Al-Hazem

Este será o primeiro jogo oficial do Al Hazem na temporada.

Nossa Opinião para Damac x Al-Hazem

O confronto entre Damac e Al-Hazm promete ser disputado. Ambos os times chegam com motivações distintas, mas o Damac por já ter um grupo de primeira divisão montado, ainda mais jogando em casa, fica com um leve favoritismo.