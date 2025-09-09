Curaçao x Bermuda, Palpite, Odds +5, Onde Assistir, Eliminatórias Copa FIFA 2026

Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026 Curaçao x Bermuda: Confira palpite para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Curacao e Bermuda se enfrentam nesta terça-feira, dia 09 de setembro de 2025, pelas 21:00 (hora de Brasília), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, a realizar no Estádio Ergilio Hato Willemstad, no Curaçao. A transmissão ao vivo no Brasil é no GOAT.

Os dois times procuram os primeiros pontos no apuramento, isto após Curaçao ter empate sem gols contra Trinidad e Tobago. Já a seleção de Bermuda perdeu 4 a 0 contra a Jamaica.

No Grupo B das Eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo de 2026, a Jamaica larga na frente e assume a liderança isolada.

Os Reggae Boyz venceram na estreia por 4-0, somando 3 pontos, com o melhor ataque do grupo (4 gols marcados) e a defesa mais sólida, sem sofrer gol.Logo atrás aparecem Trinidad e Tobago e Curaçao, ambos com 1 ponto após o empate sem gols entre si.

As duas seleções ainda buscam a primeira vitória na competição.Na lanterna está a Bermuda, que perdeu para a Jamaica por 4-0 e ainda não somou pontos, apresentando o ataque menos produtivo e a defesa mais vazada do grupo.

Curaçao x Bermuda, 3 Dicas de Hoje



🎯 Curaçao -1.5 (-1.65)



🎯 Under 3.5 gols (-1.60)



🎯 Placar exato Empate (4.75)



Curaçao x Bermuda, Palpite Odds Altas



🎯 Curacao 3‑0 (4.70)



🎯 Curacao 2‑0 (4.80)



🎯 Curacao 1‑0 (5.60)



Curaçao x Bermuda: Onde Assistir

O jogo Curaçao x Bermuda vai passar pelo canal GOAT e pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Eliminatórias para a Copa do Mundo da FIFA 2026



📅 Data: 09/09/2025



⏰ Horário: 21h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Ergilio Hato Willemstad, Curaçao.



📺 Onde vai passar: GOAT e Novibet (streaming)



Curaçao x Bermuda: Escalações prováveis

Curaçao: Eloy Room; Jurien Gaari, Riechedly Bazoer, Roshon van Eijma, Shurandy Sambo; Leandro Bacuna, Livano Comenencia, Sherell Floranus, Jearl Margaritha; Juninho Bacuna, Jeremy Antonisse.

Bermuda: Dale Eve; Harry Twite, Julian Carpenter, Deniche Hill, Reece Jones Jr.; Willie Clemons, Kane Crichlow, Reggie Lambe, Ne-Jai Tucker; Djair Parfitt-Williams, Nahki Wells.

Curaçao x Bermuda: Como chegam os times

A seleção de Curaçao chega a estas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo 2026 com esperança de surpreender no Grupo B.

Após a estreia, a equipe soma 1 ponto, fruto do empate sem gols diante de Trinidad e Tobago. Apesar de não ter marcado, a defesa conseguiu manter a solidez, saindo sem sofrer gols.

Curaçao é uma seleção em crescimento no cenário internacional, com jogadores que atuam em ligas europeias e que dão maior experiência ao plantel. A chave para avançar será melhorar o desempenho ofensivo, já que o grupo conta com uma Jamaica forte no ataque e rivais diretos como Trinidad e Tobago e Bermuda.

A seleção de Bermuda começou sua campanha nas eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo 2026 com dificuldades no Grupo B.

Na estreia, a equipe perdeu por 4 a 0 para a Jamaica, resultado que a deixou na última posição da tabela. O sistema defensivo mostrou fragilidades diante de um ataque veloz e eficiente dos jamaicanos, e o ataque praticamente não conseguiu criar oportunidades.

Mesmo com esse início complicado, Bermuda já mostrou em edições anteriores da Liga das Nações da CONCACAF que pode ser competitiva contra rivais de nível semelhante, como Curaçao e Trinidad e Tobago. O caminho para reagir no grupo será justamente nesses confrontos diretos, onde cada ponto pode fazer diferença.