Cuiabá x Volta Redonda 04/08 Série B: Onde Assistir, Palpite, Escalações, Análise

Cuiabá x Volta Redonda: Prognóstico, onde assistir o jogo entre o Dourado e o Voltaço, nesse dia 04/08, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Veja também tem palpite para o Cuiabá x Volta Redonda e escalações prováveis.

O confronto entre Cuiabá e Volta Redonda coloca em jogo ambições opostas. O Cuiabá entra em campo com a pressão de retomar a briga por uma vaga no G4. Atualmente na sétima posição com 28 pontos, o Dourado precisa se recuperar do último tropeço para não deixar que os líderes da tabela escapem.

Já a situação do Volta Redonda é de luta desesperada para fugir do rebaixamento. Apesar da vitória na rodada anterior, o time carioca ainda está na 17ª posição com 21 pontos, e precisa de mais pontos para encurtar a distância do 16º colocado e buscar um pouco de tranquilidade na competição.

Prévia do Cuiabá x Volta Redonda

O Cuiabá chega para o confronto em um momento de instabilidade. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, o Dourado teve um desempenho de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essa campanha irregular inclui uma derrota recente para o Criciúma. O resultado negativo fora de casa, somado à derrota para o Goiás, mostrou que o time ainda oscila, o que o impede de se consolidar no G4.

No entanto, o Cuiabá também conseguiu vitórias importantes contra o América-MG e o Amazonas, provando que é capaz de conquistar bons resultados e tem potencial para voltar a subir na tabela. A partida contra o Volta Redonda, em casa, é fundamental para o Cuiabá recuperar a confiança e retomar a briga pela promoção.

Porém, o Volta Redonda vive um momento de recuperação. Nos últimos cinco jogos, a equipe teve um desempenho de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Apesar de não ser um desempenho espetacular, a vitória recente sobre o Vila Nova, por 2 a 1, foi um alívio e uma injeção de ânimo para o time, que luta para sair da zona de rebaixamento.

No entanto, os resultados também mostram que a equipe tem sofrido muitos gols, o que indica uma fragilidade defensiva. A vitória em casa e o empate fora contra o Botafogo-SP demonstram a capacidade de lutar por pontos, mas o time precisa de mais consistência. O jogo contra o Cuiabá, longe de seus domínios, será um teste difícil e crucial para o Volta Redonda na sua jornada para escapar da Série C.

Cuiabá x Volta Redonda - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir ao confronto Cuiabá x Volta Redonda no Disney+. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) desta segunda-feira (04/08), na Arena Pantanal.

Tudo o que você precisa saber de Cuiabá x Volta Redonda



⚽ Confronto: Cuiabá x Volta Redonda - Série B

Cuiabá x Volta Redonda - Série B

📅 Data: 04/08/2025

04/08/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Arena Pantanal, Cuiabá

📺 Onde vai passar: Disney+



Cuiabá x Volta Redonda: Palpite

Melhor Palpite Cuiabá x Volta Redonda





Cuiabá vence - Odd pagando 1.91 na Esportes da Sorte

O Cuiabá tem a pressão de voltar ao G4, e o jogo em casa é a oportunidade perfeita para isso. Apesar da instabilidade recente, o time tem um elenco superior e jogará em seus domínios contra um adversário que luta para não cair. A odd de 1.91 reflete o favoritismo e oferece um retorno considerável para uma aposta segura.









Acesse também nossa página com os melhores palpites para mais prognósticos.

Cuiabá x Volta Redonda: Palpites Alternativos



Palpite 1 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 2.65 na bet365

Total de Gols: Mais de 2.5 - na bet365

Palpite 2 - Resultado Correto: 2-0 Cuiabá - odd pagando 6.80 na F12.bet

Resultado Correto: 2-0 Cuiabá - na F12.bet

Palpite 3 - Intervalo/Final: Cuiabá/Cuiabá - odd pagando 3.25 na Superbet



Abaixo, explicamos por que acreditamos nessas escolhas com base no desempenho recente dos dois times na Série B 2025.

Palpite 1. Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.65

Mesmo com placares baixos em alguns jogos, o Cuiabá tem média de 2,67 gols por jogo em casa, com destaque para os três gols marcados contra Amazonas e América-MG.

Já o Volta Redonda sofre 1,5 gols por jogo fora e cede espaços quando precisa sair em busca do resultado.

Palpite 2. Resultado Correto: 2-0 Cuiabá - odd pagando 6.80

O placar de 2-0 aparece como cenário viável se considerarmos o padrão recente do Cuiabá como mandante. O time venceu o Paysandu por 1-0 e o Athletic por 2-0, além de somar mais de 60% de vitórias após sair na frente em casa.

Do outro lado, o Volta Redonda não marcou em 70% dos jogos fora de casa e passou em branco contra Goiás, Coritiba e Botafogo-SP.

👉 Veja o que são odds e como usá-las para melhorar seus palpites.

Palpite 3. Intervalo/Final: Cuiabá/Cuiabá - odd pagando 3.25

Esse mercado considera que o Cuiabá vai para o intervalo em vantagem e confirma o resultado até o fim. O time fez isso em 2 das últimas 4 vitórias como mandante, especialmente em jogos contra adversários da parte de baixo da tabela.

O Volta Redonda, por outro lado, só saiu vencendo no intervalo em 10% dos jogos fora. E, quando sai atrás, não mostra força para reagir (0 reviravoltas fora em 7 oportunidades).

Cuiabá x Volta Redonda: Confronto direto

Historicamente, Cuiaba e Volta Redonda alternam vitórias. No último encontro, em 06/04/25, o Cuiaba triunfou por 1 a 0 fora de casa.

Portanto, esse duelo promete novamente ser equilibrado e disputado.

Cuiabá x Volta Redonda - Quem Ganha? Melhores Odds

Com base nas odds das casas, o Cuiabá tem cerca de 51,5% de chance de vitória, sugerindo um favoritismo moderado.



Cuiabá vence - odd de 1.94 na Betnacional



Empate - odd de 3.25 na Superbet



Volta Redonda vence - odd de 4.60 na F12.bet



A odd de 1.94 representa um bom custo-benefício para o mandante, ainda mais considerando o desempenho fraco do Volta Redonda fora de casa.

Cuiabá x Volta Redonda: Escalações

Confira as escalações prováveis para o duelo.

Escalação do Cuiabá

Guilherme Nogueira; Léo Ataíde, Guilherme Mariano, Nathan e Sander; Calebe, Denilson, De Lucca e Jader; Carlos Alberto e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira.

Escalação do Volta Redonda

Jean Drosny; Jhonny, Fabrício, Gabriel Bahia e Juninho Monteiro; Pierre, André Luiz e Raí; PK, MV e Ítalo Carvalho.

Técnico: Rogério Corrêa.

Análise Final do Cuiabá x Volta Redonda

O Cuiabá deve apostar em um jogo mais controlado. O esquema 4x4x2 com o retorno de peças importantes no meio-campo busca garantir a posse de bola e criar transições rápidas para aproveitar os atacantes. A equipe também conta com a possibilidade de intervenções rápidas do técnico Guto Ferreira, que costuma fazer substituições precoces para manter o ritmo de jogo.

Do outro lado, o Volta Redonda aposta tudo na velocidade de seus jogadores de ataque, com Ítalo Carvalho e MV sendo as principais ameaças nos flancos, usando seu esquema 4x3x3 para pressionar e surpreender o adversário.

O jogo no meio-campo promete ser o ponto de desequilíbrio, com um duelo crucial entre o dinâmico Calebe, do Cuiabá, e o experiente Pierre, do Volta Redonda, que será fundamental para definir quem terá o controle da partida.