Cuiaba
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V
Serie B - Brazil
Arena Pantanal
CRB
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Melhores Odds 1X2
1
2
x
2.9
2
4.5


1
2.08
x
3
2
4.07


1
2.02
x
3.05
2
4.25


1
2.07
x
3
2
4.1

Odds atualizadas a 08.09.2025 às 11:30

Cuiabá x CRB Palpite, Onde Assistir, Odds do jogo, Brasileirão Série B (08/09)

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Procurando um palpite para Cuiabá x CRB? O confronto, válido pela Série B, acontece na segunda-feira, 8 de setembro, às 23h (horário de Brasília), na Arena Pantanal e terá transmissão da ESPN e Disney+.


O Cuiabá, jogando em casa, busca uma vitória para subir na tabela. Já o CRB, quer somar pontos para se manter firme na competição.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Cuiabá x CRB, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre as equipes.


Cuiabá x CRB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Cuiabá - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos Marcam: Não - Odd 1.75

  • 🎯 Menos de 2.5 Gols - Odd 1.60


Palpites Alternativos Cuiabá x CRB


Se você busca outras opções, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



  • 🎯 Cuiabá vence o primeiro tempo - Odd 2.75

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - Odd 2.00


Super Palpites Cuiabá x CRB


Para os apostadores mais ousados, separamos palpites com odds mais altas:



  • 🎯 Cuiabá vence por 1 gol de diferença - Odd 3.20

  • 🎯 Placar exato: 1 x 0 para o Cuiabá - Odd 5.00


💰 Palpites de Odds Baixas Cuiabá x CRB


Para quem prefere apostas mais seguras, com menor risco:



  • 🟢 Cuiabá ou Empate - Odd 1.35 (Risco: Baixo)


⚖️ Palpites de Odds Médias Cuiabá x CRB


Opções equilibradas, com boa relação risco-retorno:



  • 🟡 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd 1.60 (Risco: Médio)


🚀 Palpites de Odds Altas Cuiabá x CRB


Para quem busca grandes emoções e retornos maiores:



  • 🔴 Resultado Exato: 2 x 0 para o Cuiabá - Odd 7.50 (Risco: Alto)


Cuiabá x CRB: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Cuiabá x CRB é válido pela rodada 25 do Brasileirão Série B e terá transmissão realizada pela ESPN e Disney+.



  • Partida: Cuiabá x CRB

  • Competição: Série B

  • Data: 08 de setembro de 2025

  • Horário: 20:00 (Horário de Brasília)

  • Local: Arena Pantanal

  • Onde Assistir: ESPN e Disney+


Nossa Opinião para Cuiabá x CRB


Acreditamos em um jogo disputado, com o Cuiabá buscando o controle da partida em casa. O CRB, com boa fase, pode oferecer resistência. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com leve favoritismo para o Cuiabá.

Cuiaba x CRB: Palpite do Dia

Cuiaba Vence
Superbet logo
2.07


As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Cuiaba x CRB: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Cuiaba x CRB: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
CRB
1 - 1
Cuiaba
2020 Serie B
CRB
4 - 1
Cuiaba
2020 Serie B
Cuiaba
3 - 0
CRB
2019 Serie B
Cuiaba
5 - 1
CRB
2019 Serie B
CRB
0 - 1
Cuiaba

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Cuiaba
Empate
CRB

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.



