Cuiabá x CRB Palpite, Onde Assistir, Odds do jogo, Brasileirão Série B (08/09)
Procurando um palpite para Cuiabá x CRB? O confronto, válido pela Série B, acontece na segunda-feira, 8 de setembro, às 23h (horário de Brasília), na Arena Pantanal e terá transmissão da ESPN e Disney+.
O Cuiabá, jogando em casa, busca uma vitória para subir na tabela. Já o CRB, quer somar pontos para se manter firme na competição.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Cuiabá x CRB, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre as equipes.
Cuiabá x CRB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Cuiabá - Odd 2.10
- 🎯 Ambos Marcam: Não - Odd 1.75
- 🎯 Menos de 2.5 Gols - Odd 1.60
Palpites Alternativos Cuiabá x CRB
Se você busca outras opções, confira alguns palpites alternativos para este jogo:
- 🎯 Cuiabá vence o primeiro tempo - Odd 2.75
- 🎯 Empate no primeiro tempo - Odd 2.00
Super Palpites Cuiabá x CRB
Para os apostadores mais ousados, separamos palpites com odds mais altas:
- 🎯 Cuiabá vence por 1 gol de diferença - Odd 3.20
- 🎯 Placar exato: 1 x 0 para o Cuiabá - Odd 5.00
💰 Palpites de Odds Baixas Cuiabá x CRB
Para quem prefere apostas mais seguras, com menor risco:
- 🟢 Cuiabá ou Empate - Odd 1.35 (Risco: Baixo)
⚖️ Palpites de Odds Médias Cuiabá x CRB
Opções equilibradas, com boa relação risco-retorno:
- 🟡 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd 1.60 (Risco: Médio)
🚀 Palpites de Odds Altas Cuiabá x CRB
Para quem busca grandes emoções e retornos maiores:
- 🔴 Resultado Exato: 2 x 0 para o Cuiabá - Odd 7.50 (Risco: Alto)
Cuiabá x CRB: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Cuiabá x CRB é válido pela rodada 25 do Brasileirão Série B e terá transmissão realizada pela ESPN e Disney+.
- Partida: Cuiabá x CRB
- Competição: Série B
- Data: 08 de setembro de 2025
- Horário: 20:00 (Horário de Brasília)
- Local: Arena Pantanal
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Nossa Opinião para Cuiabá x CRB
Acreditamos em um jogo disputado, com o Cuiabá buscando o controle da partida em casa. O CRB, com boa fase, pode oferecer resistência. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com leve favoritismo para o Cuiabá.
Cuiaba x CRB: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Cuiaba x CRB: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Cuiaba x CRB: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
