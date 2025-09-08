Cuiabá x CRB Palpite, Onde Assistir, Odds do jogo, Brasileirão Série B (08/09)

Procurando um palpite para Cuiabá x CRB? O confronto, válido pela Série B, acontece na segunda-feira, 8 de setembro, às 23h (horário de Brasília), na Arena Pantanal e terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Cuiabá, jogando em casa, busca uma vitória para subir na tabela. Já o CRB, quer somar pontos para se manter firme na competição.

Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites para Cuiabá x CRB, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre as equipes.

Cuiabá x CRB Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Cuiabá - Odd 2.10

🎯 Ambos Marcam: Não - Odd 1.75

🎯 Menos de 2.5 Gols - Odd 1.60



Palpites Alternativos Cuiabá x CRB

Se você busca outras opções, confira alguns palpites alternativos para este jogo:



🎯 Cuiabá vence o primeiro tempo - Odd 2.75

🎯 Empate no primeiro tempo - Odd 2.00



Super Palpites Cuiabá x CRB

Para os apostadores mais ousados, separamos palpites com odds mais altas:



🎯 Cuiabá vence por 1 gol de diferença - Odd 3.20

🎯 Placar exato: 1 x 0 para o Cuiabá - Odd 5.00



💰 Palpites de Odds Baixas Cuiabá x CRB

Para quem prefere apostas mais seguras, com menor risco:



🟢 Cuiabá ou Empate - Odd 1.35 (Risco: Baixo)



⚖️ Palpites de Odds Médias Cuiabá x CRB

Opções equilibradas, com boa relação risco-retorno:



🟡 Total de Gols - Menos de 2.5 - Odd 1.60 (Risco: Médio)



🚀 Palpites de Odds Altas Cuiabá x CRB

Para quem busca grandes emoções e retornos maiores:



🔴 Resultado Exato: 2 x 0 para o Cuiabá - Odd 7.50 (Risco: Alto)



Cuiabá x CRB: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Cuiabá x CRB é válido pela rodada 25 do Brasileirão Série B e terá transmissão realizada pela ESPN e Disney+.



Partida: Cuiabá x CRB

Competição: Série B

Data: 08 de setembro de 2025

Horário: 20:00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Onde Assistir: ESPN e Disney+



Nossa Opinião para Cuiabá x CRB

Acreditamos em um jogo disputado, com o Cuiabá buscando o controle da partida em casa. O CRB, com boa fase, pode oferecer resistência. Nossa aposta é em um jogo com poucos gols, com leve favoritismo para o Cuiabá.