Cuiabá x América-MG: Palpite, Onde Assistir - Série B 2025 (23/07)

Nesta quarta‑feira, 23/07, Cuiabá e América‑MG se enfrentam pela 18ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) na Arena Pantanal, com transmissão pelo Disney+ e possivelmente na ESPN.

O Cuiabá está em 6º lugar, com 25 pontos, lutando por vaga no G4. Já o América-MG ocupa a 14ª posição com 20 pontos e busca distância da zona de rebaixamento.

Confira nosso palpite de hoje, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Para apostas em Cuiabá x América‑MG sugerimos estes três palpites baseados no que analisamos das estatísticas dos clubes na Série B 2025.

Cuiabá x América-MG Palpite



Palpite 1. Total de Gols Mais de 1,5 - odd 1.60 na Bet365

Palpite 2. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.80 na Bet365

Palpite 3. Cuiabá Vence - odd 2.10 na Bet365



O Cuiabá registra média de 2,3 gols por partida (soma de marcados e sofridos), e o América‑MG tem média global de 2,24 gols, com 5 dos últimos 10 jogos acima de 2,5 gols. Com ambos indo ao ataque, parece seguro que ao menos dois gols sejam marcados.

O Cuiabá marcou em 6 dos últimos 10 dos seus jogos e o América-MG balançou a rede em 3 de 5 das partidas como visitante. H2H dos últimos três anos mostra sempre gols das duas equipes nos encontros, reforçando a tendência do bilateral.

Cuiabá tem vantagem no retrospecto recente, ao vencer 2 dos 3 confrontos mais recentes. Motivado por estar perto do G-4, joga em casa, enquanto o América busca estabilidade, mas não inspira confiança fora de casa.

Cuiabá x América-MG - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Acompanhe os confrontos diretos dos últimos três anos, segundo o Academia das Apostas:



15/09/2023 - Cuiabá 2-2 América‑MG (Série A)



07/05/2023 - América‑MG 1-2 Cuiabá (Série A)



28/09/2022 - Cuiabá 2-1 América‑MG (Série A)



04/06/2022 - América-MG 2-1 Cuiabá (Série A)



02/10/2021 - Cuiabá 0-2 América‑MG (Série A)



Últimas Notícias do Cuiabá

O Cuiabá busca embalar para se aproximar do G-4. Mesmo com derrota recente por 3‑1 para o Goiás, o time vem de vitória 3‑1 sobre o Amazonas e empate com o Remo. Sem lesões graves, o técnico mantém a base.

Jogos recentes do Cuiabá



❌ Goiás 3-1 Cuiabá



✅ Cuiabá 3-1 Amazonas



? Remo 0-0 Cuiabá



❌ Botafogo SP 1-0 Cuiabá



❌ Coritiba 2-0 Cuiabá



Últimas Notícias do América-MG

O América-MG amarga três derrotas nas últimas cinco rodadas, sofrendo 7 gols nesse período. Com campanha irregular, possui lesões no meio e atua mal como visitante. Precisa urgente de reação para afastar crise.

Jogos recentes do América-MG



❌ América‑MG 0-1 Chapecoense



❌ Novorizontino 3-1 América‑MG



❌ América‑MG 0-1 Athletic



✅ CRB 1-2 América‑MG



✅ América‑MG 1-1 Criciúma



Cuiabá x América-MG: Quem Ganha? – Melhores Odds

O Cuiabá tem aproximadamente 48% de probabilidade de vencer. Isso se justifica pelo momento superior em casa contra fase ruim do América-MG fora.



Cuiabá ganha - Odd 2.10 na Bet365



Empate - Odd 3.20 na Bet365



América‑MG ganha - Odd 3.50 na Bet365



Para saber mais, visite o artigo explicativo do UOL Apostas: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Cuiabá x América-MG: Palpite de Odds altas para o jogo

Para quem busca uma aposta combinada com odds acima de 4.00, sugerimos:



Cuiabá vence + Ambas marcam - Odd 4.20 na Superbet



Montamos esta múltipla pensando em capitalizar o bom momento do Cuiabá em casa e a tendência de gols das duas equipes.

Cuiabá x América-MG: Estatísticas



Cuiabá tem média de 1,12 gols por partida na Série B



América‑MG tem média de 1,0 gols por jogo



40% dos jogos do Cuiabá terminam com mais de 2,5 gols



América‑MG tem 50% dos seus jogos acima de 2,5 gols



Cuiabá abriu o placar em 75% dos jogos em casa



Cuiabá x América-MG - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Cuiabá x América-MG no Disney+ (streaming) e, possivelmente, na ESPN (TV fechada). A partida começa às 21h30 desta quarta, na Arena Pantanal.

Tudo o que você precisa saber:



Confronto: Cuiabá x América‑MG - Série B 2025

Data: 23/07/25

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá

Onde vai passar: Disney+ e ESPN



Cuiabá x América‑MG: Escalações Prováveis

Provável escalação do Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Bruno Alves, Guilherme Mariano, Léo Ataíde; Patrick De Lucca, Denilson, Max, Juan Christian; Jadson, Allison Safira.

Provável escalação do América‑MG: Matheus Mendes; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros, Miquéias e Felipe Amaral; Miguelito, Figueiredo e William Bigode

Times ainda podem ter mudanças até o apito inicial.