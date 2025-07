Cuiabá x Amazonas FC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B - 15/07

Confira os melhores palpites Cuiabá x Amazonas FC, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais do jogo de dia 15/07.



ℹ️ Jogo: Cuiabá x Amazonas FC pela Série B



📅 Data: 15 de julho de 2025



🕒 Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Arena Pantanal



O Cuiabá recebe o Amazonas FC em duelo válido pela 16.ª rodada do Brasileirão Série B. A partida coloca frente a frente duas equipes em situações opostas na tabela: o Cuiabá, que briga por aproximação ao G-4 e vem tentando se recuperar de uma sequência instável; e o Amazonas, que luta desesperadamente para sair da zona de rebaixamento.

O Cuiabá ocupa atualmente a 9.ª posição, com 22 pontos em 15 jogos, vindo de uma série preocupante com 3 derrotas e 1 empate nas últimas 4 partidas. Já o Amazonas FC está na lanterna da competição (20º lugar), com apenas 14 pontos em 15 jogos, mas demonstra certa competitividade com 2 vitórias e 1 empate nos últimos 4 confrontos.

Este jogo pode ser decisivo para o futuro de ambas as equipes na temporada. Para o Cuiabá, é a chance de retomar a confiança e mirar o G-4. Para o Amazonas, pontuar fora de casa pode ser o empurrão necessário para sair da zona de rebaixamento.

Cuiabá x Amazonas FC Palpite - Série B

Veja os melhores palpites para o jogo Cuiabá x Amazonas FC e uma breve explicação de cada uma das seleções de aposta:



⚽ Ambas as equipes marcam Sim ⚽: Apesar da diferença na tabela, o Amazonas tem marcado com frequência fora.



🎯 Vitória do Cuiabá ✅: O Cuiabá tem mais qualidade técnica e joga em casa.



📊 Mais de 1.5 gols na partida 📈: Com as defesas pouco confiáveis de ambos, ao menos dois gols são esperados.



🔀 Mais de 4.5 cartões no jogo 🟨🟥: Jogo tenso entre quem luta por acesso e quem briga contra a queda.



🔄 Mais de 8.5 escanteios na partida 🥅: Equipes que exploram muito os lados do campo.



Cuiabá x Amazonas FC: Onde Assistir

Pode assistir ao jogo da Série B do Brasileirão na ESPN e Disney+. Além disso, o jogo será transmitido em em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. Ao assistir ao jogos ao vivo pelas casas de apostas, deve efetuar login em sua conta, ou criar seu cadastro e fazer seu depósito. Desse jeito, pode apostar ao vivo jogo.