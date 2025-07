CSA x Vasco da Gama: Palpite, Odds e Onde Assistir - Copa do Brasil 30/07

Melhores palpites CSA x Vasco, para a Copa Brasil, hoje dia 30/07/2025 pelas 19h, veja onde assistir e confira o nosso Superpalpite para a partida, e ainda os momentos de cada equipe.

O aguardado confronto entre CSA x Vasco da Gama pela Copa do Brasil 2025 promete fortes emoções nesta quarta-feira, dia 30/07.

As duas equipes se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, pelas 19h (horário de Brasília). buscando uma vaga na próxima fase da competição. Com o histórico recente favorável ao CSA em casa e um Vasco desfalcado, o jogo se desenha como um duelo de contrastes e expectativas.

Neste artigo, você encontrará uma análise aprofundada das estatísticas, o momento atual de cada time, as melhores odds do mercado e todas as informações sobre onde assistir a esta partida crucial, além dos nossos palpites mais certeiros para te auxiliar nas apostas.

Palpites de CSA x Vasco: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas recentes e no momento das equipes, preparamos três palpites principais que consideram os cenários mais prováveis para este confronto.



🎯 Ambos Marcam: Sim - odd 2.06

- odd

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.39

- odd

🎯 Dupla Hipótese: CSA ou Empate - odd 1.56



Super Palpite com odds altas



🎯 Palpite: Resultado Final - CSA vence - odd 3.28

- odd

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate / CSA - odd 6.92



Por que essa pode ser uma boa aposta?



O CSA apresenta uma campanha mais consistente na Copa do Brasil e um aproveitamento geral superior na temporada.



A ausência de jogadores-chave como Philippe Coutinho e Adson fragiliza o poder de criação e finalização do time carioca.



Palpites Alternativos CSA x Vasco

Além das opções mais tradicionais, existem outros mercados que podem ser muito lucrativos para quem busca fugir do óbvio. Aqui, exploramos alternativas com odds interessantes, considerando cenários menos comuns, mas com grande potencial de acerto.



🎯 Handicap Asiático: CSA (+0.5) - odd 1.61

- odd

🎯 Placar Exato: 2 a 1 para o CSA - odd 11.12

- odd

🎯 Vasco da Gama - Sem Sofrer Gols: Não - odd 1.51



💰 Palpites de Odds Baixas CSA x Vasco

Aqui, indicamos odds entre 1.10 e 2.49, ideais para quem busca maior segurança e menor risco nas apostas.



🔵 Dupla Hipótese: Empate ou Vasco da Gama RJ - odd 1.32

- odd

🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.46

- odd

🟡 Vasco da Gama para Marcar a Qualquer Momento - odd 1.35



⚖️ Palpites de Odds Médias CSA x Vasco

As odds médias, entre 2.50 e 4.99, oferecem um bom equilíbrio entre risco e potencial de lucro.



🟢 Vasco da Gama para Marcar em Ambos os Tempos: Sim - odd 4.04

- odd

🟡 Resultado Final/Ambos os Times Marcam: Vasco da Gama RJ e Sim - odd 5.70



🚀 Palpites de Odds Altas CSA x Vasco

Para os apostadores mais arrojados, as odds altas (entre 5.00 e 12.00) apresentam um excelente potencial de retorno, embora com maior risco.



🔵 Placar Exato: 1 a 0 para o CSA - odd 6.99

- odd

🟢 Primeiro Gol e Resultado Final: CSA Gol e CSA - odd 3.60



Informações do Jogo: CSA x Vasco: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: CSA x Vasco da Gama - Copa do Brasil



📅 Data: 30/07/2025



⏰ Horário: 18h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Alagoas



📺 Onde vai passar o jogo de hoje: Premiere e Sportv



Como CSA e Vasco Chegam Para o Confronto

O CSA chega para este duelo da Copa do Brasil com um retrospecto animador na competição e um bom desempenho em casa. A equipe alagoana ostenta uma campanha superior na Copa do Brasil 2025, com 3 vitórias e 10 gols marcados em 4 jogos, demonstrando um poder ofensivo considerável. Além disso, o CSA tem sido um verdadeiro carrasco do Vasco no Rei Pelé, vencendo os dois últimos confrontos diretos em seus domínios, incluindo uma goleada expressiva de 4 a 0 em abril de 2025. Na temporada geral, o CSA mantém um aproveitamento de 51% de vitórias e uma média defensiva de apenas 0,79 gol sofrido por jogo, o que indica solidez e equilíbrio. O time certamente buscará aproveitar o fator casa e o bom momento para avançar de fase.

O Vasco da Gama, por sua vez, enfrenta um cenário mais desafiador para esta partida eliminatória. Apesar de ter conquistado 2 vitórias e marcado 8 gols na Copa do Brasil, o time carioca tem um aproveitamento geral inferior na temporada, com apenas 30% de vitórias e uma média defensiva de 1,18 gol sofrido por jogo. A situação é agravada pelos desfalques importantes de Philippe Coutinho e Adson, ambos fora por lesão, o que impacta diretamente a capacidade criativa e ofensiva da equipe. O histórico recente de derrotas para o CSA no Rei Pelé também é um fator de preocupação para o técnico e os jogadores vascaínos, que precisarão superar adversidades e o ambiente hostil para tentar reverter a vantagem do time da casa e seguir na competição.