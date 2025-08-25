- D
CSA x Ponte Preta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 25/08
CSA x Ponte Preta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão do SportyNet+ e DAZN.
O CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C e foi recentemente eliminado da semifinal da Copa do Nordeste e precisa voltar as atenções para o torneio nacional. O time está na 13ª colocação na tabela e precisa desesperadamente da vitória para seguir na briga pela classificação. A Ponte Preta, por outro lado, já está classificada e busca uma melhor posição na tabela.
CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C
As nossas dicas de apostas para esse confronto são baseadas nas necessidades dos times. Enquanto o CSA precisa dos três pontos, a Ponte Preta pode jogar mais relaxada e buscar o resultado para melhorar sua classificação na tabela. Isso nos leva aos palpites abaixo.
- 🎯 Palpite: Resultado Final - CSA - odd 1.85
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: CSA ou Empate - odd 1.18
Palpites Alternativos CSA x Ponte Preta
Se você procura um palpite menos óbvio, aqui estão algumas opções alternativas que também têm boas chances de retorno. Esses mercados fogem do tradicional resultado final e exploram outras possibilidades do jogo, como escanteios, placar exato e quem marca primeiro.
- 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.60
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34
- 🎯 Palpite: Placar Exato: 1 a 0 para o CSA - odd 4.96
💰 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Baixas
Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.
- 🔵 Palpite: CSA ou Empate - odd 1.18
- 🟢 Palpite: CSA - Mais de 0.5 Gols - odd 1.26
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34
⚖️ CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Médias
As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.
- 🔵 Palpite: Empate - odd 2.97
- 🟢 Palpite: Ponte Preta Resultado Final - odd 4.12
- 🟡 Palpite: Handicap Asiático: CSA (-1) - odd 2.58
🚀 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Altas
Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.
- 🔵 Palpite: Ponte Preta Vence sem Sofrer Gols - odd 5.46
- 🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 6.06
- 🟡 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.21
CSA x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto é crucial para o CSA, que precisa dos três pontos para se manter vivo na competição, já que está no meio da tabela. A Ponte Preta, que já se garantiu na próxima fase, busca a vitória para subir mais posições e diminuir a diferença para o líder. O jogo será no Estádio Rei Pelé, a casa do CSA.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: CSA x Ponte Preta - Série C
- 📅 Data: 25/08/25
- ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió
- 📺 Transmissão: SportyNet+ e DAZN
Como CSA e Ponte Preta Chegam Para o Confronto
O CSA ocupa a 13ª posição na tabela com 22 pontos, o que mostra a necessidade de pontuar. Nas últimas 10 partidas, o time tem um desempenho irregular. Eles perderam seu último jogo em casa por 1 a 0 para o Confiança e empataram com o Ituano em 2 a 2 antes disso. No geral, o CSA tem cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas no campeonato.
A Ponte Preta chega mais aliviada para o confronto, já que está na terceira colocação com 30 pontos e já garantiu sua vaga na próxima fase. O time vem de uma vitória em casa por 1 a 0 contra o Itabaiana e uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa. A equipe tem nove vitórias, três empates e cinco derrotas no total.
CSA x Ponte Preta: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
CSA x Ponte Preta: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
CSA x Ponte Preta: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Ele envolve riscos, e você pode acabar perdendo mais do que investiu. A chave é manter o controle. Estabeleça um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse, independentemente do resultado. Se em algum momento sentir que o jogo está se tornando um problema, não hesite em procurar ajuda. Lembre-se sempre de que o objetivo é a diversão, não a riqueza. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
