CSA x Ponte Preta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 25/08

CSA x Ponte Preta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão do SportyNet+ e DAZN.

O CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C e foi recentemente eliminado da semifinal da Copa do Nordeste e precisa voltar as atenções para o torneio nacional. O time está na 13ª colocação na tabela e precisa desesperadamente da vitória para seguir na briga pela classificação. A Ponte Preta, por outro lado, já está classificada e busca uma melhor posição na tabela.

CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C

As nossas dicas de apostas para esse confronto são baseadas nas necessidades dos times. Enquanto o CSA precisa dos três pontos, a Ponte Preta pode jogar mais relaxada e buscar o resultado para melhorar sua classificação na tabela. Isso nos leva aos palpites abaixo.



🎯 Palpite: Resultado Final - CSA - odd 1.85

🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.50

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: CSA ou Empate - odd 1.18



Palpites Alternativos CSA x Ponte Preta

Se você procura um palpite menos óbvio, aqui estão algumas opções alternativas que também têm boas chances de retorno. Esses mercados fogem do tradicional resultado final e exploram outras possibilidades do jogo, como escanteios, placar exato e quem marca primeiro.



🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.60

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34

🎯 Palpite: Placar Exato: 1 a 0 para o CSA - odd 4.96



💰 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Baixas

Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



🔵 Palpite: CSA ou Empate - odd 1.18

🟢 Palpite: CSA - Mais de 0.5 Gols - odd 1.26

🟡 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34



⚖️ CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Médias

As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



🔵 Palpite: Empate - odd 2.97

🟢 Palpite: Ponte Preta Resultado Final - odd 4.12

🟡 Palpite: Handicap Asiático: CSA (-1) - odd 2.58



🚀 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Altas

Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



🔵 Palpite: Ponte Preta Vence sem Sofrer Gols - odd 5.46

🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 6.06

🟡 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.21



CSA x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto é crucial para o CSA, que precisa dos três pontos para se manter vivo na competição, já que está no meio da tabela. A Ponte Preta, que já se garantiu na próxima fase, busca a vitória para subir mais posições e diminuir a diferença para o líder. O jogo será no Estádio Rei Pelé, a casa do CSA.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: CSA x Ponte Preta - Série C

📅 Data: 25/08/25



⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió



📺 Transmissão: SportyNet+ e DAZN



Como CSA e Ponte Preta Chegam Para o Confronto

O CSA ocupa a 13ª posição na tabela com 22 pontos, o que mostra a necessidade de pontuar. Nas últimas 10 partidas, o time tem um desempenho irregular. Eles perderam seu último jogo em casa por 1 a 0 para o Confiança e empataram com o Ituano em 2 a 2 antes disso. No geral, o CSA tem cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas no campeonato.

A Ponte Preta chega mais aliviada para o confronto, já que está na terceira colocação com 30 pontos e já garantiu sua vaga na próxima fase. O time vem de uma vitória em casa por 1 a 0 contra o Itabaiana e uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa. A equipe tem nove vitórias, três empates e cinco derrotas no total.