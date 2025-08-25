Assine UOL
CSA
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Rei Pelé
Ponte Preta
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
3.15
2
4.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.88
x
3.1
2
4.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 10:30

CSA x Ponte Preta: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Série C, 25/08

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
4 min

CSA x Ponte Preta: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Série C, que acontece nesta segunda-feira (25/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão do SportyNet+ e DAZN.


O CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C e foi recentemente eliminado da semifinal da Copa do Nordeste e precisa voltar as atenções para o torneio nacional. O time está na 13ª colocação na tabela e precisa desesperadamente da vitória para seguir na briga pela classificação. A Ponte Preta, por outro lado, já está classificada e busca uma melhor posição na tabela.


CSA enfrenta a Ponte Preta em busca de classificação na Série C


As nossas dicas de apostas para esse confronto são baseadas nas necessidades dos times. Enquanto o CSA precisa dos três pontos, a Ponte Preta pode jogar mais relaxada e buscar o resultado para melhorar sua classificação na tabela. Isso nos leva aos palpites abaixo.



  • 🎯 Palpite: Resultado Final - CSA - odd 1.85

  • 🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: CSA ou Empate - odd 1.18


Palpites Alternativos CSA x Ponte Preta


Se você procura um palpite menos óbvio, aqui estão algumas opções alternativas que também têm boas chances de retorno. Esses mercados fogem do tradicional resultado final e exploram outras possibilidades do jogo, como escanteios, placar exato e quem marca primeiro.



  • 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Não - odd 1.60

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34

  • 🎯 Palpite: Placar Exato: 1 a 0 para o CSA - odd 4.96


💰 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Baixas


Apostas de odds baixas são aquelas consideradas mais seguras. Não há garantia de vitória, mas a probabilidade de um acerto é maior.



  • 🔵 Palpite: CSA ou Empate - odd 1.18

  • 🟢 Palpite: CSA - Mais de 0.5 Gols - odd 1.26

  • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta: CSA - odd 1.34


⚖️ CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Médias


As odds médias oferecem um equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que você faria quando o jogo está bem parelho e a expectativa é de um resultado não tão óbvio.



  • 🔵 Palpite: Empate - odd 2.97

  • 🟢 Palpite: Ponte Preta Resultado Final - odd 4.12

  • 🟡 Palpite: Handicap Asiático: CSA (-1) - odd 2.58


🚀 CSA x Ponte Preta: Palpites de Odds Altas


Esses palpites são para quem busca um retorno alto. Lembre-se, eles são mais arriscados, então aposte com responsabilidade.



  • 🔵 Palpite: Ponte Preta Vence sem Sofrer Gols - odd 5.46

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 6.06

  • 🟡 Palpite: Ponte Preta E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 6.21


CSA x Ponte Preta: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto é crucial para o CSA, que precisa dos três pontos para se manter vivo na competição, já que está no meio da tabela. A Ponte Preta, que já se garantiu na próxima fase, busca a vitória para subir mais posições e diminuir a diferença para o líder. O jogo será no Estádio Rei Pelé, a casa do CSA.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: CSA x Ponte Preta - Série C

  • 📅 Data: 25/08/25

  • ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

  • 📺 Transmissão: SportyNet+ e DAZN


Como CSA e Ponte Preta Chegam Para o Confronto


O CSA ocupa a 13ª posição na tabela com 22 pontos, o que mostra a necessidade de pontuar. Nas últimas 10 partidas, o time tem um desempenho irregular. Eles perderam seu último jogo em casa por 1 a 0 para o Confiança e empataram com o Ituano em 2 a 2 antes disso. No geral, o CSA tem cinco vitórias, sete empates e cinco derrotas no campeonato.


A Ponte Preta chega mais aliviada para o confronto, já que está na terceira colocação com 30 pontos e já garantiu sua vaga na próxima fase. O time vem de uma vitória em casa por 1 a 0 contra o Itabaiana e uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo fora de casa. A equipe tem nove vitórias, três empates e cinco derrotas no total.

Ver mais Ver menos

CSA x Ponte Preta: Palpite do Dia

CSA Vence
Superbet logo
1.88
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Palmeiras - Sport Recife
1
1.34
Benfica - Fenerbahce
1
1.63
Club Brugge KV - Rangers
1
1.63
Múltipla
3.56
x
Aposta
20
=
Ganhos
71.20
Apostar agora

CSA x Ponte Preta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CSA x Ponte Preta: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2022 Serie B
Ponte Preta
0 - 2
CSA
2022 Serie B
CSA
0 - 1
Ponte Preta
2021 Serie B
CSA
2 - 1
Ponte Preta
2021 Serie B
Ponte Preta
2 - 1
CSA
2020 Serie B
CSA
2 - 1
Ponte Preta

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CSA
Empate
Ponte Preta

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Ele envolve riscos, e você pode acabar perdendo mais do que investiu. A chave é manter o controle. Estabeleça um orçamento para suas apostas e não o ultrapasse, independentemente do resultado. Se em algum momento sentir que o jogo está se tornando um problema, não hesite em procurar ajuda. Lembre-se sempre de que o objetivo é a diversão, não a riqueza. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Qarabag
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Ferencvarosi TC
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Kairat Almaty
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Celtic
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Celtic Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Newcastle
  • E
  • D
  • E
  • E
  • D
-
Liverpool
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Newcastle Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Eyüpspor
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Alanyaspor
  • E
  • E
  • E
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Copenhagen
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D
-
FC Basel 1893
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V

FC Copenhagen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Brugge KV
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rangers
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
CSA
  • D
  • E
  • D
  • D
  • V
-
Ponte Preta
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V

CSA Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sevilla
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
-
Getafe
  • V
  • D
  • E
  • E
  • D

Sevilla Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte