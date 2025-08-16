Assine UOL
CSA x Ituano: Palpite Odds Altas +11, +60, Onde Assistir, Escalações, Série C, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

CSA x Ituano: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado (16/08), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo terá transmissão da SportyNet e do DAZN.


O CSA vive um momento de instabilidade na Série C, lutando para se manter na zona de classificação para a próxima fase. Já o Ituano, também em uma fase de altos e baixos, enfrenta uma sequência de resultados negativos e precisa de uma vitória urgente para não se aproximar da zona de rebaixamento.


CSA x Ituano Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta - CSA - odd 1.30

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.55

  • 🎯 Palpite: Placar Exato - 1:0 - odd 4.80


Com um histórico de dificuldades fora de casa, o Ituano enfrenta um CSA que costuma ser mais forte em seu estádio, somando quatro vitórias em oito jogos. Apesar da fase instável, a aposta de Empate Anula Aposta para o CSA é uma boa pedida, já que protege a aposta em caso de um empate. As estatísticas também mostram que os jogos de ambas as equipes tendem a ter poucos gols, com 60% dos jogos do Ituano tendo menos de 2.5 gols. Por isso, o Placar Exato 1:0 para o CSA é uma aposta ousada, mas com valor, já que reflete bem o cenário do confronto.


Palpites Alternativos CSA x Ituano



  • 🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final - CSA Gol e CSA - odd 1.94

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 1.5 - odd 2.65

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático - CSA (-0.5) - odd 1.75


A nossa aposta de Primeiro Gol e Resultado Final para o CSA faz muito sentido, já que o time tem a chance de abrir o placar e vencer a partida. O palpite de Total de Gols - Menos de 1.5 é outra boa opção, já que as duas equipes têm ataques com pouca efetividade (média de 0.9 para o CSA e 0.8 para o Ituano). Já o palpite de Handicap Asiático para o CSA (-0.5) tem uma odd bem interessante para quem busca um risco um pouco maior.


💰 CSA x Ituano: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - 1X - odd 1.18

  • • 🟢 Palpite: Draw no Bet - 1 - odd 1.30

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.55


⚖️ CSA x Ituano: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: 1x2 - X - odd 3.30

  • • 🟢 Palpite: 1º Tempo - 1x2 - 1 - odd 2.39

  • • 🟡 Palpite: Placar Correto - 1-1 - odd 5.60


🚀 CSA x Ituano: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Correto - 2-0 - odd 6.20

  • • 🟢 Palpite: Intervalo/Final do Jogo - 1/2 - odd 60.00

  • • 🟡 Palpite: 1x2 & Both Teams to Score - Away/Yes - odd 11.00


CSA x Ituano: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O CSA recebe o Ituano para o primeiro jogo da temporada 2025/2026 da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Rei Pelé, casa do CSA, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. O confronto marca um duelo direto entre duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento e conseguir uma vaga para a próxima fase da competição.


📋 Informações Completas da Partida



  • • ⚽ Confronto: CSA x Ituano - Série C

  • • 📅 Data: 16/08/2025

  • • ⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

  • • 🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

  • • 📺 Transmissão: SportyNet e DAZN


Como CSA e Ituano Chegam Para o Confronto


O CSA vive uma situação complexa na reta final da primeira fase da Série C, com uma recente troca de comando técnico e uma crise interna. O time ocupa a 9ª posição com 21 pontos após 16 rodadas e teve uma queda de rendimento, chegando a quatro partidas sem vencer. Apesar da má fase, a equipe tem um desempenho melhor em casa, com quatro vitórias e apenas uma derrota em oito jogos.


Já o Ituano, do técnico Mazola Júnior, também está em um momento crucial na Série C. A equipe está na 12ª posição com 15 pontos e não vence há três jogos, o que fez com que o time caísse de rendimento. Além disso, o time tem um desempenho fraco fora de casa, com apenas uma vitória em 7 jogos. O time precisa de uma vitória urgente para voltar a subir e não se aproximar da zona de rebaixamento.

CSA x Ituano: Palpite do Dia

CSA Vence
1.95
Múltipla do Dia
Istanbul Basaksehir - Kayserispor
1
1.59
FC Volendam - AZ Alkmaar
2
1.47
Inter Miami - Los Angeles Galaxy
1
1.56
Múltipla
3.65
x
Aposta
20
=
Ganhos
72.92
CSA x Ituano: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CSA x Ituano: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2022 Serie B
CSA
1 - 3
Ituano
2022 Serie B
Ituano
0 - 0
CSA
2016 Serie D
CSA
1 - 0
Ituano
2016 Serie D
Ituano
1 - 2
CSA

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CSA
Empate
Ituano

Jogo Responsável


Quando a gente aposta, a emoção de torcer pelo nosso time do coração aumenta, e o futebol se torna ainda mais empolgante. No entanto, é fundamental lembrar que as apostas não são um meio de ganhar dinheiro fácil ou um investimento seguro. O jogo é entretenimento, e deve ser encarado com responsabilidade. Você precisa ter a consciência dos riscos envolvidos, definir um limite para o quanto você pode gastar e nunca tentar recuperar perdas com novas apostas. Lembre-se, apostar é para maiores de 18 anos. Para entender mais sobre o assunto e encontrar ajuda, acesse a página de Jogo Responsável.

