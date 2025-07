CSA x Figueirense: Palpite e Onde Assistir - Campeonato Brasileiro Série C (20/07)

Neste domingo, 20 de julho, CSA e Figueirense se enfrentam às 16h30 (horário de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo será disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió, com transmissão ao vivo pela DAZN e canal NossoFutebol.

CSA e Figueirense brigam diretamente por vaga no G8 da Série C. O time alagoano é o nono colocado, enquanto o Figueira vem em 12º, apenas dois pontos abaixo. O confronto promete muito equilíbrio.

Confira nosso palpite para CSA x Figueirense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

CSA x Figueirense: 3 Palpites para Apostar



Palpite 1 – Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd @1.60 na Esportes da Sorte

- Odd @1.60 na Esportes da Sorte

Palpite 2 – Resultado Correto: 1x0 CSA - Odd @6.50 na Superbet

- Odd @6.50 na Superbet

Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - Odd @1.75 na bet365



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1 – Total de Gols: Menos de 2.5 - Odd @1.60

CSA e Figueirense têm se destacado mais pela consistência defensiva do que por um futebol ofensivo. O CSA sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos, enquanto o Figueirense não teve mais de dois gols em campo em sete das últimas dez partidas.

Com esse cenário, a linha de menos de 2.5 gols parece uma boa oportunidade para este confronto equilibrado.

Palpite 2 – Resultado Correto: 1x0 CSA - Odd @6.50

Jogando em casa, o CSA venceu três dos últimos cinco jogos no Rei Pelé. O time costuma vencer por placares apertados, e contra um Figueirense com dificuldades ofensivas, um 1x0 parece um placar bem possível.

É uma aposta de risco, mas com boa recompensa.

Palpite 3 – Ambas Marcam: Não - Odd @1.75

O CSA ficou sem sofrer gols em três das últimas cinco partidas. Já o Figueirense não marcou em duas das últimas quatro como visitante. O histórico recente favorece o mercado de ambas não marcam.

Últimas notícias do CSA

O CSA chega motivado após uma série positiva, com quatro vitórias nos últimos sete jogos. Apesar da derrota recente para o Caxias, o time se mostra competitivo dentro de casa, e sabe da importância de vencer para entrar no G8.

CSA - Últimos 5 jogos



⚪ Retrô 0x0 CSA



✅ CSA 2x1 Ferroviário



❌ CSA 2x3 Caxias



❌ Guarani 1x0 CSA



✅ CSA 2x0 Floresta



Últimas notícias do Figueirense

O Figueira tem oscilado, mas vem de bons resultados recentes como visitante. A vitória sobre o Brusque e o empate com o Guarani fora de casa deram mais moral para o time, que precisa pontuar para não se distanciar da briga pelo acesso.

Figueirense - Últimos 5 jogos



⚪ Figueirense 0x0 Náutico



✅ Brusque 0x2 Figueirense



⚪ Figueirense 1x1 Confiança



❌ Londrina 2x1 Figueirense



✅ Figueirense 1x0 Botafogo



Onde Assistir CSA x Figueirense ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo da DAZN e do canal NossoFutebol, neste domingo (20/07), a partir das 16h30.

Resumo da partida:



⚽️ Jogo: CSA x Figueirense - Série C 2025

CSA x Figueirense - Série C 2025

🗓️ Data: 20/07/2025

20/07/2025

⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

Estádio Rei Pelé, Maceió-AL

📺 Transmissão: NossoFutebol e DAZN



Estatísticas Relevantes



6 dos últimos 8 jogos do CSA tiveram menos de 2.5 gols



Figueirense não sofreu gols em 3 dos últimos 5 jogos



CSA venceu 3 dos últimos 5 jogos como mandante



7 dos últimos 10 jogos do Figueirense terminaram com dois gols ou menos



Prognóstico Final

O CSA tem leve vantagem por jogar em casa e por estar melhor na tabela, mas o Figueirense costuma se fechar bem como visitante. A tendência é de um confronto amarrado, com poucas chances claras.

A melhor aposta para esse jogo é no mercado de menos de 2.5 gols, com opções complementares como 1x0 CSA e ambas não marcam.

Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.