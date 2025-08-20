Assine UOL
CSA
Copa do Nordeste - Brazil
Estádio Rei Pelé
Confiança
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
CSA x Confiança: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Copa do Nordeste (20/08)

Publicado
20.08.2025
Atualizado em
20.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para CSA e Confiança, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


CSA e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, e terá transmissão exclusiva da Sky+.


O CSA tem o ataque mais forte da competição, enquanto o Confiança se destaca pela solidez defensiva, o que promete um confronto de estilos.


Palpite para CSA x Confiança



  • ⚽ Palpite 1: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.15 na Superbet

  • ⚽ Palpite 2: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.04 na Betnacional

  • ⚽ Palpite 3: Total de Gols do CSA - Mais de 1.5 - Odd de 2.00 na Stake


Total de Gols - Mais de 2.5


O CSA tem um dos ataques mais eficientes da competição, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. Embora o Confiança tenha uma defesa sólida (0.6 gols sofridos por jogo), a pressão ofensiva do CSA em casa e a necessidade de vitória em uma semifinal podem abrir o jogo. As médias de gols das duas equipes somadas já chegam a 2.9, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer.


Ambos os times marcam - Sim


Apesar de o Confiança ter um bom histórico defensivo, a equipe também demonstra capacidade de balançar as redes, com uma média de 1.1 gols por jogo. O CSA, jogando em casa e com um ataque forte, tem grandes chances de marcar. A necessidade de vitória para ambas as equipes, somada à importância da partida, deve fazer com que o jogo seja aberto, com chances para os dois lados marcarem.


Total de Gols do CSA - Mais de 1.5


O CSA tem um ataque muito potente na Copa do Nordeste, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. A equipe tem um desempenho consistente em casa e vai enfrentar um adversário que, apesar de uma boa defesa, pode ser pressionado. O CSA tem condições de aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para marcar pelo menos dois gols e garantir a classificação.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: CSA x Confiança - Semifinal da Copa do Nordeste

  • 📅 Data: 20/08/2025

  • 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Rei Pelé, Maceió

  • 📺 Onde Assistir: Sky+


Palpite Alternativo CSA x Confiança



  • 🎯 Total de Pênatlis - Mais de 0.5 - Odd de 3.30 na Superbet

  • 🎯 CSA vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.40 na Stake

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo - Empate/CSA - Odd de 4.48 na Betnacional 


Palpite Odds Altas CSA x Confiança



  • 🚀 Múltiplo resultado correto - 2x1, 3x1, 4x1 - Odd de 5.45 na Novibet

  • 🚀 Quando o 1º Gol será marcado? 21-30 - Odd de 5.55 na Superbet

  • 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.88 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar CSA x Confiança


Com base nas odds das casas de aposta, o CSA é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do Confiança é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.


Isso indica que, apesar da solidez defensiva do Confiança, a força ofensiva do CSA e o fator casa fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar CSA x Confiança:



  • Vitória CSA - Odd de 1.95 na Superbet

  • Empate - 3.25 na Superbet

  • Vitória Confiança - 3.80 na Superbet


Histórico entre CSA x Confiança


O histórico de confrontos diretos entre CSA e Confiança é bastante equilibrado. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o CSA venceu duas vezes, o Confiança venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, em 2025, terminou com vitória do CSA por 1-0, o que reforça a tendência de placares baixos entre os dois times.


Últimos 5 jogos do CSA



  • ❌ Itabaiana 1x0 CSA 

  • ❌ Vasco 3x1 CSA

  • ✅ CSA 2x1 Botafogo-PB

  • 🟡 - Vasco 1-1 CSA 

  • ✅ Londria 3x1 CSA


Últimos 5 jogos do Confiança



  • ✅ Confiança 1x0 Foresta

  • ✅ Ituano 1x2 Confiança 

  • ✅ Confiança 2x0 Anápolis 

  • 🟡 São Bernardo 1x1 Confiança 

  • ✅ Confiança 3x2 Tombense

CSA x Confiança: Palpite do Dia

CSA Vence

CSA Vence
1.92
Múltipla do Dia
Aparecidense - Goiatuba EC
1
1.72
Nice - Auxerre
1
1.67
Estudiantes L.P. - Cerro Porteno
1
1.76
Múltipla
5.06
x
Aposta
20
=
Ganhos
101.11
CSA x Confiança: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

CSA x Confiança: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie C
CSA
0 - 0
Confiança
2025 Copa do Nordeste
CSA
2 - 1
Confiança
2024 Serie C
Confiança
0 - 1
CSA
2023 Serie C
CSA
0 - 1
Confiança
2021 Serie B
CSA
0 - 0
Confiança

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
CSA
Empate
Confiança

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Palpites

