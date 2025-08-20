CSA x Confiança: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Copa do Nordeste (20/08)

Confira palpite para CSA e Confiança, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

CSA e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, e terá transmissão exclusiva da Sky+.

O CSA tem o ataque mais forte da competição, enquanto o Confiança se destaca pela solidez defensiva, o que promete um confronto de estilos.

Palpite para CSA x Confiança



⚽ Palpite 1: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.15 na Superbet



⚽ Palpite 2: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.04 na Betnacional



⚽ Palpite 3: Total de Gols do CSA - Mais de 1.5 - Odd de 2.00 na Stake



Total de Gols - Mais de 2.5

O CSA tem um dos ataques mais eficientes da competição, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. Embora o Confiança tenha uma defesa sólida (0.6 gols sofridos por jogo), a pressão ofensiva do CSA em casa e a necessidade de vitória em uma semifinal podem abrir o jogo. As médias de gols das duas equipes somadas já chegam a 2.9, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer.

Ambos os times marcam - Sim

Apesar de o Confiança ter um bom histórico defensivo, a equipe também demonstra capacidade de balançar as redes, com uma média de 1.1 gols por jogo. O CSA, jogando em casa e com um ataque forte, tem grandes chances de marcar. A necessidade de vitória para ambas as equipes, somada à importância da partida, deve fazer com que o jogo seja aberto, com chances para os dois lados marcarem.

Total de Gols do CSA - Mais de 1.5

O CSA tem um ataque muito potente na Copa do Nordeste, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. A equipe tem um desempenho consistente em casa e vai enfrentar um adversário que, apesar de uma boa defesa, pode ser pressionado. O CSA tem condições de aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para marcar pelo menos dois gols e garantir a classificação.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: CSA x Confiança - Semifinal da Copa do Nordeste



📅 Data: 20/08/2025



🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Rei Pelé, Maceió



📺 Onde Assistir: Sky+



Palpite Alternativo CSA x Confiança



🎯 Total de Pênatlis - Mais de 0.5 - Odd de 3.30 na Superbet



🎯 CSA vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.40 na Stake



🎯 Intervalo/Final do Jogo - Empate/CSA - Odd de 4.48 na Betnacional



Palpite Odds Altas CSA x Confiança



🚀 Múltiplo resultado correto - 2x1, 3x1, 4x1 - Odd de 5.45 na Novibet



🚀 Quando o 1º Gol será marcado? 21-30 - Odd de 5.55 na Superbet



🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.88 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar CSA x Confiança

Com base nas odds das casas de aposta, o CSA é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do Confiança é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Isso indica que, apesar da solidez defensiva do Confiança, a força ofensiva do CSA e o fator casa fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar CSA x Confiança:



Vitória CSA - Odd de 1.95 na Superbet



Empate - 3.25 na Superbet



Vitória Confiança - 3.80 na Superbet



Histórico entre CSA x Confiança

O histórico de confrontos diretos entre CSA e Confiança é bastante equilibrado. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o CSA venceu duas vezes, o Confiança venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, em 2025, terminou com vitória do CSA por 1-0, o que reforça a tendência de placares baixos entre os dois times.

Últimos 5 jogos do CSA



❌ Itabaiana 1x0 CSA



❌ Vasco 3x1 CSA



✅ CSA 2x1 Botafogo-PB



🟡 - Vasco 1-1 CSA



✅ Londria 3x1 CSA



Últimos 5 jogos do Confiança