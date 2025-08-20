- E
CSA x Confiança: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Copa do Nordeste (20/08)
Confira palpite para CSA e Confiança, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
CSA e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de agosto, em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. O duelo acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Rei Pelé, e terá transmissão exclusiva da Sky+.
O CSA tem o ataque mais forte da competição, enquanto o Confiança se destaca pela solidez defensiva, o que promete um confronto de estilos.
Palpite para CSA x Confiança
- ⚽ Palpite 1: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.15 na Superbet
- ⚽ Palpite 2: Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.04 na Betnacional
- ⚽ Palpite 3: Total de Gols do CSA - Mais de 1.5 - Odd de 2.00 na Stake
Total de Gols - Mais de 2.5
O CSA tem um dos ataques mais eficientes da competição, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. Embora o Confiança tenha uma defesa sólida (0.6 gols sofridos por jogo), a pressão ofensiva do CSA em casa e a necessidade de vitória em uma semifinal podem abrir o jogo. As médias de gols das duas equipes somadas já chegam a 2.9, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols muito provável de acontecer.
Ambos os times marcam - Sim
Apesar de o Confiança ter um bom histórico defensivo, a equipe também demonstra capacidade de balançar as redes, com uma média de 1.1 gols por jogo. O CSA, jogando em casa e com um ataque forte, tem grandes chances de marcar. A necessidade de vitória para ambas as equipes, somada à importância da partida, deve fazer com que o jogo seja aberto, com chances para os dois lados marcarem.
Total de Gols do CSA - Mais de 1.5
O CSA tem um ataque muito potente na Copa do Nordeste, com uma média de 1.8 gols marcados por jogo. A equipe tem um desempenho consistente em casa e vai enfrentar um adversário que, apesar de uma boa defesa, pode ser pressionado. O CSA tem condições de aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para marcar pelo menos dois gols e garantir a classificação.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: CSA x Confiança - Semifinal da Copa do Nordeste
- 📅 Data: 20/08/2025
- 🕡 Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Rei Pelé, Maceió
- 📺 Onde Assistir: Sky+
Palpite Alternativo CSA x Confiança
- 🎯 Total de Pênatlis - Mais de 0.5 - Odd de 3.30 na Superbet
- 🎯 CSA vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 4.40 na Stake
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo - Empate/CSA - Odd de 4.48 na Betnacional
Palpite Odds Altas CSA x Confiança
- 🚀 Múltiplo resultado correto - 2x1, 3x1, 4x1 - Odd de 5.45 na Novibet
- 🚀 Quando o 1º Gol será marcado? 21-30 - Odd de 5.55 na Superbet
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.88 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar CSA x Confiança
Com base nas odds das casas de aposta, o CSA é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.90 a 2.05. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do Confiança é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Isso indica que, apesar da solidez defensiva do Confiança, a força ofensiva do CSA e o fator casa fazem com que as casas de apostas o vejam com maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar CSA x Confiança:
- Vitória CSA - Odd de 1.95 na Superbet
- Empate - 3.25 na Superbet
- Vitória Confiança - 3.80 na Superbet
Histórico entre CSA x Confiança
O histórico de confrontos diretos entre CSA e Confiança é bastante equilibrado. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o CSA venceu duas vezes, o Confiança venceu uma e houve dois empates. O confronto mais recente, em 2025, terminou com vitória do CSA por 1-0, o que reforça a tendência de placares baixos entre os dois times.
Últimos 5 jogos do CSA
- ❌ Itabaiana 1x0 CSA
- ❌ Vasco 3x1 CSA
- ✅ CSA 2x1 Botafogo-PB
- 🟡 - Vasco 1-1 CSA
- ✅ Londria 3x1 CSA
Últimos 5 jogos do Confiança
- ✅ Confiança 1x0 Foresta
- ✅ Ituano 1x2 Confiança
- ✅ Confiança 2x0 Anápolis
- 🟡 São Bernardo 1x1 Confiança
- ✅ Confiança 3x2 Tombense
CSA x Confiança: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
CSA x Confiança: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
CSA x Confiança: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
