CSA x Botafogo PB: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 02/08

CSA x Botafogo PB: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

No sábado, 2 de agosto, CSA e Botafogo PB medem forças às 17h00 (horário de Brasília) pela fase classificatória da Série C do Brasileirão 2025. O confronto acontece no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Ambos os times seguem na briga por vaga no G-8. O CSA aposta no mando de campo, enquanto o time paraibano tenta surpreender com um estilo mais reativo e compacto.

CSA x Botafogo PB Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Dupla Chance: CSA ou Empate - odd 1.42 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.68 na Novibet







Palpite 3 - Empate no 1º tempo - odd 2.00 na Novibet





Com a pressão dos pontos e a força defensiva dos dois lados, o confronto tende a ser equilibrado.

Dupla Chance: CSA ou Empate - odd 1.42

Jogar no Rei Pelé é um trunfo, e o CSA precisa do resultado. Essa linha protege contra surpresas.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.68

Tendência de poucas chances claras e jogo mais físico, como tem sido o padrão da Série C.

Empate no 1º Tempo - odd 2.00

A marcação costuma ser dominante nos primeiros 45 minutos nos jogos da competição.

CSA x Botafogo PB: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo CSA x Botafogo PB: