Crystal Palace x Sunderland Palpite Odd 3+, 5+ e Onde Assistir, Premier League, 13/09

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando palpite para Crystal Palace x Sunderland? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada distintos na Premier League.


De um lado, o Crystal Palace aproveita o fator casa para tentar manter a ótima fase e se firmar na parte alta da tabela. Do outro, o Sunderland busca encontrar a regularidade e surpreender fora de casa para somar pontos importantes.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Crystal Palace x Sunderland, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e onde assistir ao confronto.


Crystal Palace x Sunderland Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


O Crystal Palace chega como favorito para o duelo, impulsionado pela sequência invicta e pelo apoio de sua torcida. O Sunderland, por sua vez, tem mostrado ser uma equipe imprevisível, capaz de bons resultados, mas que ainda oscila bastante.


Analisando o momento das equipes e as cotações do mercado, selecionamos três dicas de apostas com bom potencial para este confronto da Premier League.



















MercadoPalpiteMelhor OddCasa de Apostas


1.70


1.90


2.05

Palpites Alternativos Crystal Palace x Sunderland


Para quem busca opções diferentes, o mercado de "Dupla Chance: Crystal Palace ou Empate" é uma alternativa mais segura. Outra possibilidade é o "Empate Anula Aposta: Crystal Palace", que devolve o valor investido em caso de igualdade no placar.


Super Palpites Crystal Palace x Sunderland


Se a sua intenção é buscar um retorno mais elevado, uma aposta no "Resultado Correto: 2 a 1 para o Crystal Palace" oferece uma odd de 8.00. É uma aposta de alto risco, mas que reflete o cenário mais provável do jogo: vitória do mandante com o visitante também marcando.


💰 Palpites de Odds Baixas Crystal Palace x Sunderland


🟢 Vitória do Crystal Palace - Odd 1.70


Risco: Baixo


Justificativa: O Palace vive uma fase excelente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Jogando em casa, a equipe de Londres é a grande favorita para conquistar os três pontos contra um Sunderland que tem oscilado neste início de temporada.


⚖️ Palpites de Odds Médias Crystal Palace x Sunderland


🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.90


Risco: Médio


Justificativa: Embora o momento do Sunderland seja irregular, a equipe conseguiu marcar gols em três das suas últimas cinco partidas. O Crystal Palace, apesar da boa fase, pode dar espaços, tornando o mercado de ambos marcam uma oportunidade interessante.


🚀 Palpites de Odds Altas Crystal Palace x Sunderland


🔴 Crystal Palace vence e Ambos Marcam: Sim - Odd 3.50


Risco: Alto


Justificativa: Esta aposta combina o favoritismo do time da casa com a tendência de o visitante também balançar as redes. É uma opção para quem acredita na vitória do Palace, mas não em um jogo sem sofrer gols, buscando um retorno financeiro maior.


Crystal Palace x Sunderland: Onde Assistir e Ficha do Jogo


A partida entre Crystal Palace e Sunderland terá transmissão ao vivo e exclusiva para os assinantes do Star+, serviço de streaming do grupo Disney que detém os direitos da Premier League no Brasil.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Crystal Palace x Sunderland

  • Competição: Premier League

  • Data: 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h (de Brasília)

  • Local: Selhurst Park, Londres (Inglaterra)

  • Onde Assistir: Disney+


Como Crystal Palace e Sunderland Chegam Para o Confronto


O Crystal Palace chega para o confronto em um momento de confiança, buscando usar o fator casa para somar mais uma vitória e se manter entre os primeiros colocados. A equipe tem mostrado um futebol consistente e organizado.


Já o Sunderland vive um momento de "montanha-russa". O time alterna vitórias importantes com derrotas inesperadas. O objetivo é encontrar um equilíbrio para conseguir pontuar fora de casa contra um adversário forte.


Últimas do Crystal Palace


O Crystal Palace ostenta uma invencibilidade de seis partidas em todas as competições, demonstrando força tanto no ataque quanto na defesa. O time londrino aproveitou bem o início de calendário para somar pontos importantes e ganhar moral.


Últimos Jogos do Sunderland


O desempenho recente do Sunderland é marcado pela irregularidade. A equipe conquistou vitórias expressivas contra times como Brentford e West Ham, mas sofreu derrotas para adversários teoricamente mais fracos, o que gera incerteza sobre seu desempenho.


Nossa Opinião para Crystal Palace x Sunderland


Considerando o momento atual, o fator casa e a consistência apresentada, o Crystal Palace é o claro favorito para vencer a partida. A equipe vive uma fase muito superior à do Sunderland e deve impor seu ritmo de jogo desde o início.


No entanto, a capacidade do Sunderland de surpreender e marcar gols não pode ser descartada. Por isso, apostas que combinam a vitória do time da casa com gols de ambos os lados aparecem como as mais promissoras para este duelo da Premier League.



🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.


Crystal Palace x Sunderland: Palpite do Dia

Crystal Palace Vence
Superbet logo
1.69
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Crystal Palace x Sunderland: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Crystal Palace x Sunderland: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2016 Premier League
Crystal Palace
0 - 4
Sunderland
2016 Premier League
Sunderland
2 - 3
Crystal Palace
2015 Premier League
Sunderland
2 - 2
Crystal Palace
2015 Premier League
Crystal Palace
0 - 1
Sunderland
2014 Premier League
Sunderland
1 - 4
Crystal Palace

