Crystal Palace x Sunderland Palpite Odd 3+, 5+ e Onde Assistir, Premier League, 13/09

Buscando palpite para Crystal Palace x Sunderland? Então veio ao lugar certo! O confronto deste sábado (13), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, coloca frente a frente duas equipes com inícios de temporada distintos na Premier League.

De um lado, o Crystal Palace aproveita o fator casa para tentar manter a ótima fase e se firmar na parte alta da tabela. Do outro, o Sunderland busca encontrar a regularidade e surpreender fora de casa para somar pontos importantes.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Crystal Palace x Sunderland, com odds atualizadas, estatísticas, prováveis escalações e onde assistir ao confronto.

Crystal Palace x Sunderland Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

O Crystal Palace chega como favorito para o duelo, impulsionado pela sequência invicta e pelo apoio de sua torcida. O Sunderland, por sua vez, tem mostrado ser uma equipe imprevisível, capaz de bons resultados, mas que ainda oscila bastante.

Analisando o momento das equipes e as cotações do mercado, selecionamos três dicas de apostas com bom potencial para este confronto da Premier League.





Mercado

Palpite

Melhor Odd

Casa de Apostas









1.70











1.90











2.05







Palpites Alternativos Crystal Palace x Sunderland

Para quem busca opções diferentes, o mercado de "Dupla Chance: Crystal Palace ou Empate" é uma alternativa mais segura. Outra possibilidade é o "Empate Anula Aposta: Crystal Palace", que devolve o valor investido em caso de igualdade no placar.

Super Palpites Crystal Palace x Sunderland

Se a sua intenção é buscar um retorno mais elevado, uma aposta no "Resultado Correto: 2 a 1 para o Crystal Palace" oferece uma odd de 8.00. É uma aposta de alto risco, mas que reflete o cenário mais provável do jogo: vitória do mandante com o visitante também marcando.

💰 Palpites de Odds Baixas Crystal Palace x Sunderland

🟢 Vitória do Crystal Palace - Odd 1.70

Risco: Baixo

Justificativa: O Palace vive uma fase excelente, com três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos. Jogando em casa, a equipe de Londres é a grande favorita para conquistar os três pontos contra um Sunderland que tem oscilado neste início de temporada.

⚖️ Palpites de Odds Médias Crystal Palace x Sunderland

🟡 Ambos os times marcam: Sim - Odd 1.90

Risco: Médio

Justificativa: Embora o momento do Sunderland seja irregular, a equipe conseguiu marcar gols em três das suas últimas cinco partidas. O Crystal Palace, apesar da boa fase, pode dar espaços, tornando o mercado de ambos marcam uma oportunidade interessante.

🚀 Palpites de Odds Altas Crystal Palace x Sunderland

🔴 Crystal Palace vence e Ambos Marcam: Sim - Odd 3.50

Risco: Alto

Justificativa: Esta aposta combina o favoritismo do time da casa com a tendência de o visitante também balançar as redes. É uma opção para quem acredita na vitória do Palace, mas não em um jogo sem sofrer gols, buscando um retorno financeiro maior.

Crystal Palace x Sunderland: Onde Assistir e Ficha do Jogo

A partida entre Crystal Palace e Sunderland terá transmissão ao vivo e exclusiva para os assinantes do Star+, serviço de streaming do grupo Disney que detém os direitos da Premier League no Brasil.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Crystal Palace x Sunderland

Crystal Palace x Sunderland

Competição: Premier League

Premier League

Data: 13 de setembro de 2025

13 de setembro de 2025

Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília)

Local: Selhurst Park, Londres (Inglaterra)

Selhurst Park, Londres (Inglaterra)

Onde Assistir: Disney+



Como Crystal Palace e Sunderland Chegam Para o Confronto

O Crystal Palace chega para o confronto em um momento de confiança, buscando usar o fator casa para somar mais uma vitória e se manter entre os primeiros colocados. A equipe tem mostrado um futebol consistente e organizado.

Já o Sunderland vive um momento de "montanha-russa". O time alterna vitórias importantes com derrotas inesperadas. O objetivo é encontrar um equilíbrio para conseguir pontuar fora de casa contra um adversário forte.

Últimas do Crystal Palace

O Crystal Palace ostenta uma invencibilidade de seis partidas em todas as competições, demonstrando força tanto no ataque quanto na defesa. O time londrino aproveitou bem o início de calendário para somar pontos importantes e ganhar moral.

Últimos Jogos do Sunderland

O desempenho recente do Sunderland é marcado pela irregularidade. A equipe conquistou vitórias expressivas contra times como Brentford e West Ham, mas sofreu derrotas para adversários teoricamente mais fracos, o que gera incerteza sobre seu desempenho.

Nossa Opinião para Crystal Palace x Sunderland

Considerando o momento atual, o fator casa e a consistência apresentada, o Crystal Palace é o claro favorito para vencer a partida. A equipe vive uma fase muito superior à do Sunderland e deve impor seu ritmo de jogo desde o início.

No entanto, a capacidade do Sunderland de surpreender e marcar gols não pode ser descartada. Por isso, apostas que combinam a vitória do time da casa com gols de ambos os lados aparecem como as mais promissoras para este duelo da Premier League.

🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.

⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas.

```