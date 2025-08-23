Crystal Palace x Nottingham Forest: Palpite Odd 6+ e Onde Assistir, Premier League

A manhã de domingo, 24 de agosto, traz um confronto entre duas equipes que buscam se afirmar na Premier League. Às 10h (horário de Brasília), o Crystal Palace recebe o Nottingham Forest em seu estádio, o Selhurst Park, pela segunda rodada da competição. O jogo opõe duas equipes que saíram com sentimentos diferentes na estreia e buscam uma vitória para ganhar posições na tabela. Confira a análise completa, o melhor Crystal Palace x Nottingham Forest palpite e saiba onde assistir.

Crystal Palace x Nottingham Forest Palpites

O Crystal Palace é o favorito para o confronto. A equipe vive um grande momento sob o comando de Oliver Glasner e joga em casa, onde costuma ser muito forte.

Resultado Final - Vitória do Crystal Palace: Odd 2.44 na Betnacional

O Palace se tornou uma das equipes mais bem organizadas da liga desde a chegada de Glasner. Após um bom empate fora de casa na estreia, a tendência é que o time se imponha sobre o Forest no Selhurst Park para conquistar a primeira vitória.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.81 na Betnacional

Apesar do favoritismo do Palace, o Nottingham Forest mostrou bom poder de fogo na estreia e marcou nos últimos quatro confrontos diretos entre as equipes. A expectativa é de um jogo aberto, com gols para os dois lados.

Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.63 na Superbet

O estilo de jogo vertical do Crystal Palace, com pontas rápidos como Olise e Eze, gera muitos escanteios. O Forest, por sua vez, também utiliza bastante as jogadas laterais, o que deve contribuir para que a marca de cantos seja superada.

Como chegam os times

O Crystal Palace começou a temporada com um excelente resultado. A equipe viajou até Stamford Bridge e arrancou um empate em 2 a 2 com o Chelsea, mostrando mais uma vez sua força e organização tática. Ocupando a 7ª posição, o time de Oliver Glasner chega com a moral elevada para o primeiro jogo em casa e quer aproveitar o bom momento para somar mais três pontos e se posicionar na parte de cima da tabela.

O Nottingham Forest, por sua vez, estreou com uma vitória importante em casa sobre o Bournemouth por 2 a 1. O resultado colocou a equipe de Nuno Espírito Santo na 8ª posição e deu tranquilidade para o início da campanha. No entanto, o desafio agora é maior: conseguir um bom resultado fora de casa contra um adversário direto. A equipe aposta na velocidade de seus atacantes para tentar surpreender o Palace.

Onde Assistir Crystal Palace x Nottingham Forest

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Crystal Palace x Nottingham Forest

📅 Data: 24/08/2025

⏰ Horário: 10h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: Selhurst Park (Londres, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - Crystal Palace x Nottingham Forest

Para este jogo, com a expectativa de um time da casa dominante e um visitante perigoso, um palpite ousado pode se concentrar no mercado de "construtor de apostas", combinando eventos do jogo.

Aposta Combinada: Crystal Palace vence, Ambas Marcam & Igor Jesus dá +0.5 chute ao gol: Odd 6.00 na Bet365

Esta aposta tripla oferece uma odd altíssima. Ela une a vitória do favorito (Palace) com a tendência de gols de ambos os times no confronto. Para completar, adiciona uma condição muito provável: um chute a gol de Igor Jesus, a principal estrela e finalizador do Forest.

Conclusão

O confronto no Selhurst Park coloca frente a frente duas equipes em bom momento, mas o favoritismo pende para o lado do Crystal Palace. A consistência tática e a força de jogar em casa devem ser os diferenciais para a equipe de Oliver Glasner. A análise aponta para um jogo com gols para ambos os lados, mas com uma vitória do time de Londres.

O universo das apostas pode adicionar mais sabor ao acompanhar uma partida, mas é crucial que a diversão não se torne uma compulsão. Encare cada palpite como um entretenimento, gerencie seu orçamento com sabedoria e nunca tente recuperar perdas. O esporte é a atração principal; a aposta é apenas um tempero. Jogue com responsabilidade.