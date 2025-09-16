Assine UOL
Crystal Palace
League Cup - United Kingdom
Selhurst Park
Millwall
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.33
x
4.75
2
9
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.5
x
4.32
2
6.24
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.47
x
4.4
2
6.8
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.49
x
4.1
2
6.2
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.51
x
4.3
2
6.1
Odds atualizadas a 16.09.2025 às 14:00

Crystal Palace x Millwall Palpite; Odds 2+, 4+; Copa da Liga Inglesa (16/09)

Publicado
16.09.2025
Atualizado em
16.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Crystal Palace x Millwall? O confronto desta terça-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, promete muita emoção pela League Cup.


O Crystal Palace busca se consolidar na competição, enquanto o Millwall quer surpreender e garantir a vitória fora de casa. A partida é crucial para ambas as equipes, que buscam avançar na competição.


Confira a análise completa, com palpites de Crystal Palace x Millwall, estatísticas e prováveis escalações. Veja também os melhores palpites de hoje


Crystal Palace x Millwall Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para o palpite de Crystal Palace x Millwall, é essencial analisar o momento das equipes. O Crystal Palace tem um bom retrospecto em casa, mas o Millwall busca surpreender. O equilíbrio pode ser a chave do jogo.


Analisamos os dados recentes para oferecer as melhores apostas. A necessidade de vitória, combinada com o histórico dos times, sugere um jogo com boas oportunidades.



  • 🎯 Vitória do Crystal Palace - Odd 1.80

  • 🎯 Ambos os times marcam Sim - Odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - Odd 2.10


Nos palpites de Crystal Palace x Millwall, as estatísticas indicam que ambos os times têm potencial ofensivo. O momento atual das equipes sugere uma partida com muitos gols.


💰 Palpites de Odds Baixas Crystal Palace x Millwall


Os palpites de baixo risco oferecem maior segurança para suas apostas. Analisamos as opções mais conservadoras para você.


Nossa dica é apostar na vitória ou empate do Crystal Palace - Odd 1.35 Risco: Baixo Justificativa: Jogando em casa, o Crystal Palace tem um bom desempenho, enquanto o Millwall busca se consolidar.


⚖️ Palpites de Odds Médias Crystal Palace x Millwall


As odds médias combinam risco e retorno. São palpites equilibrados, com boas chances de acerto.


Nossa dica é apostar em ambos os times marcam - Odd 1.95 Risco: Médio Justificativa: Ambos os times têm potencial ofensivo e podem marcar gols.


🚀 Palpites de Odds Altas Crystal Palace x Millwall


Os palpites de alto risco oferecem maior retorno, mas com menor probabilidade de acerto. São apostas especulativas, para quem busca maiores emoções.


Nossa dica é apostar na vitória do Millwall - Odd 4.50 Risco: Alto Justificativa: Apesar de jogar fora de casa, o Millwall pode surpreender e garantir a vitória.


Crystal Palace x Millwall: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


O jogo entre Crystal Palace x Millwall será realizado no Selhurst Park, em Londres, às 16h (horário de Brasília), em 16 de setembro de 2025, pela League Cup.


Como é um jogo da League Cup, não terá transmissão na TV aberta no Brasil.


Como Crystal Palace e Millwall Chegam Para o Confronto


O Crystal Palace busca consolidar sua posição como mandante e começar a temporada com vitórias. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Millwall, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Últimos Jogos do Crystal Palace


O Crystal Palace teve um desempenho recente misto, com algumas vitórias, empates e derrotas. A equipe demonstra potencial ofensivo, mas precisa melhorar a consistência defensiva para evitar gols sofridos.


Nos últimos confrontos, a equipe marcou gols com frequência, mas também cedeu espaços na defesa. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a League Cup.



  • ✅ Crystal Palace 2 x 1 Aston Villa

  • ✅ Crystal Palace 3 x 1 Nottingham Forest

  • 🟡 Crystal Palace 1 x 1 Fredrikstad

  • ✅ Crystal Palace 1 x 0 Fredrikstad

  • 🟡 Chelsea 1 x 1 Crystal Palace


Últimos Jogos do Millwall


O Millwall vem de uma sequência alternada em seus últimos jogos, com vitórias importantes e derrotas que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


A consistência apresentada recentemente é um ponto forte para o Millwall. A equipe tem conseguido manter um bom ritmo de jogo e apresentar bom futebol.



  • ❌ Millwall 0 x 2 Wrexham

  • ✅ Millwall 2 x 1 Coventry

  • ✅ Sheffield Utd 1 x 2 Millwall

  • ❌ Millwall 0 x 2 Middlesbrough

  • ✅ Newport County 1 x 2 Millwall


Nossa Opinião para Crystal Palace x Millwall


A partida entre Crystal Palace e Millwall promete ser equilibrada, com os dois times buscando a vitória. O Crystal Palace, jogando em casa, tem uma ligeira vantagem, mas o Millwall pode surpreender.


Nosso palpite é que teremos um jogo com gols e oportunidades de ambos os lados, com o Crystal Palace levando a melhor.

Crystal Palace x Millwall: Palpite do Dia

Crystal Palace x Millwall: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Crystal Palace x Millwall: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 FA Cup
Crystal Palace
3 - 1
Millwall
2022 Friendlies Clubs
Crystal Palace
5 - 4
Millwall
2021 FA Cup
Millwall
1 - 2
Crystal Palace
2020 Friendlies Clubs
Millwall
0 - 1
Crystal Palace
2012 Championship
Millwall
0 - 0
Crystal Palace

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas com responsabilidade, sendo uma forma de diversão e entretenimento. É crucial ter em mente que o dinheiro apostado não deve comprometer as suas finanças pessoais ou as de sua casa. Lembre-se de apostar com moderação e responsabilidade.

