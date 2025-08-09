Crystal Palace x Liverpool: Palpite Placar Exato, Odds 7+ 11+, Supercopa 10/08
Crystal Palace x Liverpool: Confira os palpites de placar exato para o jogo que decide a Supercopa de Inglaterra. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Prepare-se para o primeiro grande duelo da temporada inglesa. Crystal Palace e Liverpool defrontam-se na Supercopa da Inglaterra, um jogo que marca o arranque da época e a disputa do primeiro troféu. O jogo acontece no domingo, 10 de agosto, às 11h00 (horário de Brasília), em Wembley, Londres.
Crystal Palace x Liverpool: Prévia para Palpite
⚽ Como chega o Crystal Palace? ⚽
De um lado, o Crystal Palace, que surpreendeu a todos ao conquistar a Taça de Inglaterra na época passada. O time venceu o Manchester City e levou para casa o troféu. Além disso, garantiu a possibilidade de estar no sempre emblemático Estádio de Wembley outra vez para a Supercopa da Inglaterra.
O time conseguiu manter a base da equipe que venceu a Copa da Inglaterra. Contudo, houve algumas mudanças.
Por exemplo, saiu Ben Chilwell, que retornou ao Chelsea após empréstimo. O históricio Joel Ward também deixou o time. O antigo capitão deixou o clube após 13 anos, sendo o último jogador remanescente da equipe que subiu à Premier League em 2013.
O clube londrino também fez algumas contratações para fortalecer o plantel, com destaque para a chegada de um novo goleiro e de um defensor para a lateral.
Walter Benítez é reforço de peso. O goleiro argentino, que estava no PSV, chegou a custo zero. A contratação de um novo goleiro era uma das prioridades para a equipe. Também Borna Sosa é reforço e os torcedores esperam muito dele. O lateral-esquerdo croata foi contratado ao Ajax.
⚽ Como chega o Liverpool? ⚽
Do outro, o Liverpool, atual campeão da Premier League e com um elenco com várias mudanças em relação à última temporada. E foram significativas, com um forte investimento em novas contratações e algumas saídas de peso como Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ou Luis Díaz (Bayern Munique).
A equipe, sob o comando de Arne Slot, passou por uma reestruturação considerável, especialmente na defesa e no ataque. Florian Wirtz é cabaça de cartaz do elenco. Ele é o principal nome entre as contratações. O jovem atacante alemão deixou o Bayer Leverkusen e chegou a Anfield por uma quantia avultada para assumir a camisa 7.
Wirtz é visto como uma peça fundamental para o novo sistema ofensivo. Mas a Liverpool também chegaram Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. Hugo Ekitike, centroavante francês, vindo do Eintracht Frankfurt, é outra aposta para o ataque. E, claro, Giorgi Mamardashvili que chegou para a baliza. O goleiro georgiano estava no Valencia e vai competir com Alisson.
Ainda do lado do Liverpool, é importante falar da perda de Diogo Jota após um acidente mortal. Esse fato pode pesar na cabeça dos jogadores. Como vão lidar com a perda do colega?
Assim, não faltam dados na prévia para arriscar palpites de placar exato no Crystal Palace x Liverpool. Este confronto promete ser um jogo emocionante e de alta intensidade, com ambas as equipes a lutar para erguer o primeiro troféu da época.
Crystal Palace x Liverpool: Palpite Placar Exato
- Crystal Palace 0x2 Liverpool - odd pagando 7.02 na Esportes da Sorte
- Crystal Palace 1x2 Liverpool - odd pagando 7.33 na Esportes da Sorte
- Crystal Palace 1x3 Liverpool - odd pagando 11.35 na Esportes da Sorte
- Empate 1 x 1 - odd pagando 6.93 na Esportes da Sorte
- Crystal Palace 0x1 - odd pagando 6.72 na Esportes da Sorte
🎯 1. Crystal Palace 0x2 Liverpool
Este placar é um dos mais prováveis. O Liverpool entra na temporada com a força de um campeão da Premier League. A equipe tem um ataque poderoso e, mesmo que a defesa ainda esteja se ajustando, é mais do que capaz de anular as investidas do Palace, que geralmente tem um poder ofensivo mais limitado. Um placar como esse reflete a superioridade técnica do Liverpool e a capacidade de marcar gols sem ser seriamente ameaçado.
🎯 2. Crystal Palace 1x2 Liverpool
Esta aposta considera a superioridade do Liverpool, mas também reconhece que o Crystal Palace é uma equipe perigosa e pode surpreender. É a primeira partida oficial da temporada, então o Liverpool pode cometer erros de entrosamento. O Palace, atuando como azarão e sem a pressão de ser o favorito, pode aproveitar uma falha para marcar um gol e tornar o jogo mais disputado, mesmo que no fim o Liverpool consiga garantir a vitória.
🎯 3. Crystal Palace 1x3 Liverpool
Se o ataque do Liverpool começar a todo vapor, um placar como este é bastante possível. A equipe tem vários jogadores de altíssimo nível no setor ofensivo e, se eles estiverem em sintonia, podem criar muitas chances de gol. O Crystal Palace pode até conseguir um gol de honra, mas a diferença de qualidade no ataque do Liverpool deve prevalecer e resultar em uma vitória mais elástica.
🎯 4. Empate 1 x 1
A Supercopa é uma partida única e o primeiro jogo da temporada. Muitas vezes, os times ainda estão buscando o ritmo ideal e a intensidade das partidas de campeonato. O Crystal Palace, sabendo da superioridade do Liverpool, pode adotar uma postura defensiva forte para neutralizar o ataque adversário, buscando o contra-ataque. Um empate levaria a decisão para os pênaltis, o que seria uma grande conquista para o Palace e uma forma de equilibrar as forças.
🎯 5. Crystal Palace 0x1 Liverpool
Este é um placar comum no início de temporada, quando os times ainda não estão na sua melhor forma física e tática. O Liverpool, mesmo superior, pode ter dificuldades para furar a defesa bem postada do Crystal Palace. Um gol solitário, talvez de uma jogada individual ou de bola parada, seria o suficiente para garantir a vitória, mostrando que a equipe conseguiu dominar o jogo, mesmo sem ser avassaladora no ataque.
Crystal Palace x Liverpool: Onde assistir
O duelo passará na Espn, Disney+. Mas o jogo pode ser assistido também em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo Crystal Palace x Liverpool
- ℹ️ Jogo: Crystal Palace x Liverpool pela Supercopa Inglaterra 2025
- 📅 Data: 10 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Wembley, Londres
- 📺 Onde vai passar: Espn, Disney+ e Novibet (streaming)
Crystal Palace x Liverpool: Escalações prováveis
Crystal Palace: Henderson; Muñoz, Richards, Lacroix, Guehi; Mitchell, Wharton, Kamada, Sarr; Eze, Mateta.
Liverpool: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Wataru Endo, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Hugo Ekitiké; Cody Gakpo, Florian Wirtz.
🎯 Jogo Responsável
O futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares