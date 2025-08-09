Crystal Palace x Liverpool: Palpite Placar Exato, Odds 7+ 11+, Supercopa 10/08

O clube londrino também fez algumas contratações para fortalecer o plantel, com destaque para a chegada de um novo goleiro e de um defensor para a lateral.

Walter Benítez é reforço de peso. O goleiro argentino, que estava no PSV, chegou a custo zero. A contratação de um novo goleiro era uma das prioridades para a equipe. Também Borna Sosa é reforço e os torcedores esperam muito dele. O lateral-esquerdo croata foi contratado ao Ajax.

⚽ Como chega o Liverpool? ⚽

Do outro, o Liverpool, atual campeão da Premier League e com um elenco com várias mudanças em relação à última temporada. E foram significativas, com um forte investimento em novas contratações e algumas saídas de peso como Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) ou Luis Díaz (Bayern Munique).

A equipe, sob o comando de Arne Slot, passou por uma reestruturação considerável, especialmente na defesa e no ataque. Florian Wirtz é cabaça de cartaz do elenco. Ele é o principal nome entre as contratações. O jovem atacante alemão deixou o Bayer Leverkusen e chegou a Anfield por uma quantia avultada para assumir a camisa 7.